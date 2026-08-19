El jurista ovetense Javier Junceda entra en el Comité Asesor de la Academia Norteamericana de la Lengua Española

El jurista ovetense Javier Junceda Moreno ha sido incorporado al Comité Asesor del Centro de Estudios de la Academia Norteamericana de la Lengua Española (ANLE), el órgano en el que se impulsan y proyectan las principales iniciativas académicas de esta institución para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos. La Academia ha destacado su «trayectoria y reconocido aporte al estudio de la lengua y la cultura hispánicas».

Junceda es académico correspondiente de la ANLE desde 2015 y su incorporación al Comité Asesor supone un nuevo reconocimiento a su trabajo en el ámbito del español jurídico. El Centro de Estudios constituye el órgano central de la Academia, desde el que se plantean proyectos e iniciativas académicas dirigidos a los cerca de 65 millones de hispanohablantes que viven actualmente en Estados Unidos.

El país norteamericano es, después de México, el segundo del mundo por número de hablantes de español. En este contexto, la ANLE, fundada en 1973, tiene entre sus objetivos la promoción, estudio y defensa de la lengua española en Estados Unidos. Junceda pasa ahora a formar parte del órgano asesor que participa en la definición de las líneas de trabajo académico de la institución.

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La relación del jurista ovetense con la Academia se remonta a 2015, cuando fue nombrado académico correspondiente.