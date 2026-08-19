La matriz de Alsa vende uno de sus dos negocios de autobuses en Reino Unido
Mobico obtendrá 28 millones de euros por la división de rutas locales del condado de West Midlands, con 1.400 vehículos y 4.800 trabajadores
El grupo británico de transporte de pasajeros Mobico, matriz de Alsa y cuyo mayor accionista es la familia asturiana Cosmen, venderá su negocio de UK Bus, que engloba a los autobuses locales que operan en el condado de West Midlands, en el centro de Reino Unido. El comprador es la West Midlands Combined Authority (WMCA), organismo público que gestiona el transporte de la zona. Y el precio son 24 millones de libras (28 millones de euros).
Según anunció ayer Mobico (denominado anteriormente National Express), la operación se cerrará el próximo mes de noviembre. La compañía valora los activos en el entorno de los 102 millones de libras (principalmente depósitos y flota diésel, en línea con el valor contable), más 6,5 millones de efectivo operativo. A esa cifra se le restan unos 78 millones por la transferencia de pasivos, entre los que destacan el déficit del plan de pensiones y los contratos de vehículos eléctricos, además de costes de contratación y coberturas de combustible. Al dejar fuera de la suma estos elementos, la venta se valora en los citados 24 millones de libras.
UK Bus es uno de los dos negocios de autobuses de Mobico en Reino Unido, siendo el otro UK Coach, dedicado a trayectos de larga distancia y que recientemente se integró dentro de Alsa. Este segundo negocio es el que más ingresos reporta a Mobico. De hecho, Alsa se ha convertido en el sostén del grupo, que en 2025 (último ejercicio completo) tuvo unas pérdidas de 336,1 millones de euros, si bien estas fueron casi tres veces inferior a las de 2024, cuando ascendieron a 960 millones..
En el caso de UK Bus, el segmento que ahora se vende (y que representa en torno al 10% de los ingresos de Mobico), es el único negocio relevante de autobuses locales que le quedaba a la compañía en el país. Durante 40 años, el grupo ha operado la mayoría de los servicios urbanos de West Midlands, condado que comprende ciudades como Birmingham, Wolverhampton, Dudley o Walsall (en total, unos tres millones de habitantes).
Actualmente, el negocio cuenta con aproximadamente 1.400 autobuses y realiza unos 120 millones de viajes de pasajeros al año. Emplea a unos 4.800 trabajadores y controla alrededor del 94% de los desplazamientos en autobús de la región.
Cambio de modelo
Mobico admitió ayer que el negocio ha operado durante varios años en "punto de equilibrio" y que ha dependido en gran medida de la financiación de las autoridades locales.
La venta se produce en el contexto de cambio de gestión del modelo de autobuses de West Midlands, que a partir de 2029 operará en un régimen de franquicia. Esto es, la autoridad pública diseña toda la red (rutas, horarios, frecuencias, estándares de calidad y tarifas), y la empresa se limita a conducir y mantener los autobuses, cobrando por ello una cantidad fija.
Para UK Bus, ese cambio introducía una "incertidumbre regulatoria" que, unida al aumento de costes, ha llevado a Mobico a la venta.
Suscríbete para seguir leyendo
- El dolor de Javier Álvarez, histórico futbolista del Oviedo, tras perder a su hija, ahogada en el embalse de Quirós tras ver el eclipse: 'Estoy muerto en vida
- En directo: movilización sin precedentes para seguir el eclipse en Asturias y preocupación por la nubosidad
- Encuentran el cadáver de una mujer de 52 años en el embalse de Quirós: vecina de Trubia, se dio un baño tras el eclipse y se hundió
- Peligro en el Huerna: decenas de conductores se detienen en plena autopista para ver el eclipse e incluso sacan sillas
- El AVE no atrae más turistas a Asturias y la subvención para la conexión de avión con Londres es rentable: una investigación 'cum laude' advierte del 'efecto sifón' en el tren
- Vuelca una autocaravana en plena Autovía del Cantábrico a la altura de Canero, en Valdés
- Muere un montañero tras sufrir una caída cuando hacía una ruta por Somiedo
- La Guardia Civil decomisa en Galicia 28 kilos de pulpo que transportaba una empresa de Asturias