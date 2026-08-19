Medio Rural destina 700.000 euros para planes de sostenibilidad de las cofradías de pescadores: "Triplicamos la financiación destinada a la gestión"
El Principado recurre al FEMPA para cubrir los gastos de vigilancia y los sueldos de los guardapescas, en una convocatoria con diez días de plazo
Lucía Rodríguez Alonso
La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha abierto el plazo para que las cofradías de pescadores del Principado soliciten las subvenciones destinadas a respaldar sus proyectos de explotación sostenible de los recursos marinos.
La nueva convocatoria, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), y financiada a través del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA), cuenta con un presupuesto total de 700.000 euros.
Esta línea de préstamo, cubrirá hasta el "cien por cien" de los costes derivados del desarrollo de planes de gestión de especies comerciales y proyectos experimentales. Al tratarse de actuaciones de interés colectivo, la Consejería otorgará 3.000 euros por cada plan ejecutado y 28.750 euros por cada guardapesca adscrito, con el fin de sufragar la vigilancia y el seguimiento técnico del litoral asturiano.
El director general de Pesca, Enrique Plaza, destaca que este incremento busca respaldar la labor diaria del sector en la región, permitiendo a las entidades locales "asumir un papel protagonista en la gobernanza pesquera", tras un notable "esfuerzo presupuestario" por parte de la Administración autonómica.
Plaza enfatiza que el aumento de fondos ha permitido "triplicar la financiación destinada a los instrumentos de gestión", con el objetivo claro de "reforzar su participación en la gestión de recursos, mejorar controles, y aumentar el seguimiento de las pesquerías".
Las cofradías interesadas disponen de un plazo de diez días hábiles desde la publicación en el BOPA, para presentar sus solicitudes, trámite que deberán realizar exclusivamente por vía telemática, para optar a estas ayudas clave en la conservación del ecosistema marino.
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