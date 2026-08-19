La mejora de la red de abastecimiento de agua en Asturias, clave ante los problemas de la sequía: 52 concejos no tienen acceso al suministro autonómico

La alerta por la sequía en Asturias, con restricciones en el consumo de agua en varios concejos, ha puesto el foco en las medidas destinadas a evitar la escasez del suministro. El Gobierno regional (PSOE e IU), a través del Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa), tiene en marcha y programadas diferentes actuaciones que movilizan en torno a 170 millones de euros y que buscan garantizar y mejorar el suministro de la región ante una tendencia, la falta de lluvias, que apunta a aumentar en el futuro por el efecto del cambio climático. Hay un dato clave: el 68% de los concejos asturianos no tiene acceso al suministro acuífero autonómico.

Asturias es una región tradicionalmente con abundante agua y, aunque este verano tiene los principales embalses al 70 por ciento de su capacidad, en el Gobierno de Adrián Barbón hay preocupación por el aumento del consumo, que está llevando a limitaciones. El Principado no descarta medidas drásticas en otoño de continuar la situación actual.

Los municipios asturianos tienen dos opciones para conseguir agua para sus ciudadanos: adherirse a Cadasa y depender, total o parcialmente, del sistema autonómico o utilizar sus recursos propios para disponer de su suministro.

¿Qué concejos tienen agua de Cadasa?

El Principado surte de agua a 25 ayuntamientos de los 39 que tiene ahora consorciados —algunos de ellos también utilizan sus depósitos y manantiales—, que pagan un coste por ese servicio, mientras que el agua de los 53 restantes depende de sus propios recursos hídricos. Sariego tiene acceso a la red, pero no consume, y se nutre de sus recursos. En 2025, Cadasa suministró agua en alta a esos 25 municipios y alcanzó a unas 784.000 personas, aproximadamente el 80 por ciento de la población asturiana, según los datos del Consorcio. Paralelamente, el Principado también da apoyo a los consistorios a través de la Dirección General del Agua.

Los concejos que reciben agua de Cadasa son los siguientes: Avilés, Bimenes, Cabranes, Carreño, Castrillón, Castropol, Coaña, Corvera, El Franco, Gijón, Gozón, Illas, Laviana, Llanera, Muros de Nalón, Nava, Navia, Noreña, Oviedo, San Martín del Rey Aurelio, Sariego, Siero, Soto del Barco, Tapia de Casariego, Vegadeo y Villaviciosa.

En el sistema central, el agua de Cadasa procede fundamentalmente del complejo de Tanes-Rioseco, mientras que en el occidental se capta en el embalse de Arbón. Tras su tratamiento en las estaciones de potabilización, el Consorcio se ocupa de transportar el agua por su red de abastecimiento hasta los puntos de entrega municipales, desde donde los ayuntamientos gestionan la distribución. La red de Cadasa suma unos 246 kilómetros y cuenta con tres estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP): Rioseco, Ablaneda y Arbón.

Los problemas de los últimos meses, con cortes de agua en algunos ayuntamientos, se están registrando especialmente en concejos que no tienen el paraguas de Cadasa y ven mermados sus recursos debido a la falta de lluvias y al aumento del consumo en la época estival por el turismo. Pravia, con cortes nocturnos en algunos pueblos, y Piloña, también con restricciones, son algunos ejemplos. En el caso de Pravia, el Ayuntamiento está pendiente de poder recibir agua de Cadasa mediante unas obras para ampliar su infraestructura, licitadas recientemente por 8,12 millones de euros

La actuación permitirá dotar al concejo de un segundo sistema de alimentación y asegurar el suministro en cualquier época del año. La obra contempla 9,46 kilómetros de tubería para conectar la conducción entre Muros de Nalón y el depósito municipal de Pravia, además de ramales hacia Los Cabos y Santianes, y beneficiará a más de 6.400 habitantes. El proyecto deja además abierta la posibilidad de extender en el futuro el servicio hasta Salas.

También está previsto extender el servicio a Valdés, una actuación que Cadasa licitó en 2025 por más de 8,6 millones de euros. El concejo se incorporó además al Consorcio a finales de ese año. Entre Pravia y Valdés, las dos actuaciones movilizan más de 17 millones de euros y permitirán ampliar la red supramunicipal hacia nuevos territorios.

Una red que necesita reforzarse

Las obras forman parte de un programa inversor de Cadasa que se extiende durante los próximos años. La modificación del Plan de Inversiones 2022-2032 prevé una inversión que ronda los 170 millones de euros, con actuaciones destinadas tanto a ampliar el abastecimiento a nuevos municipios como a reforzar las conducciones existentes.

Entre las actuaciones de mayor envergadura se encuentran las arterias Oriental de Asturias y Bajo Nalón, con un coste global estimado de 90 millones de euros. El objetivo es extender el sistema supramunicipal hacia el Oriente y el Bajo Nalón, precisamente dos zonas donde la presión sobre los recursos puede aumentar en periodos de sequía y durante los meses de mayor afluencia turística. En 2025, Cadasa autorizó el convenio con el Principado y Aguas de las Cuencas de España (ACUAES) para la redacción, financiación, ejecución y explotación de estas obras.

Otra de las grandes actuaciones es el desdoblamiento de la conducción Lieres-Espiniella, con una inversión de alrededor de 38,6 millones de euros. La obra permitirá disponer de una segunda conducción y aumentar la seguridad del suministro al sistema central, de forma que una avería o una intervención de mantenimiento en la tubería existente no comprometa todo el servicio.

A estas obras se suma la actuación para incorporar agua del Narcea al sistema central a través de Ablaneda, con una inversión de unos 8,7 millones de euros. La infraestructura permitirá disponer de una fuente alternativa al sistema habitual de Tanes-Rioseco y utilizar agua tratada en Ablaneda en situaciones de sequía, avería o mantenimiento. La propia planificación de Cadasa contempla la diversificación de las fuentes de suministro como una de las vías para aumentar la seguridad del sistema.

El calendario inversor se completa con otras actuaciones de menor tamaño, pero destinadas a reforzar la red existente, como la renovación del ramal Pinzales-Mareo o la extensión del sistema occidental hacia Villayón. Algunas ya han comenzado, como las obras del nuevo ramal de Silvota, con una inversión de 3,8 millones de euros, mientras que otras continúan en fase de proyecto o tramitación. En 2025, por ejemplo, Cadasa concluyó las obras de renovación de las instalaciones de abastecimiento de Lendequintana, en Villayón.

No obstante, los concejos que dependen de Cadasa están también en prealerta. El propio Consorcio envió la semana pasada un aviso a Gijón, el concejo más poblado y uno de los principales consumidores del sistema, alertando sobre el elevado nivel de consumo. La mayoría de ayuntamientos ya tienen en marcha avisos a los ciudadanos y campañas de concienciación.