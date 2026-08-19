El Ministerio de Óscar Puente pide personarse en el expediente contra Aucalsa y Asturias muestra su "sorpresa"

El Ministerio de Transportes, liderado por Óscar Puente, ha solicitado al Principado personarse en el procedimiento sancionador que la Dirección General de Consumo tiene abierto contra Aucalsa, concesionaria del peaje del Huerna, a la que propone multar con 1,1 millones de euros por cobrar a los vehículos pese a las obras que afectan a la infraestructura.

Es la Consejería de Ordenación del Territorio, liderada por Ovidio Zapico (IU), la que dirige este procedimiento y deberá estudiar ahora si acepta o no la propuesta de Transportes. «Estamos sorprendidos por esta solicitud por parte del Ministerio. No tenemos claro si es que pretenden rescatar a los asturianos o rescatar a la empresa privada que gestiona la autopista. Llama la atención la falta de coordinación política. Estudiaremos esta personación», aseguró Beatriz González, viceconsejera de Derechos Ciudadanos.

El expediente abierto por Consumo contempla dos posibles infracciones. La primera, considerada grave, está relacionada con la señalización de las obras que se están ejecutando en la autopista. El Principado considera que la información que reciben los usuarios sobre las condiciones en las que se encuentra la vía es insuficiente. Por este motivo, plantea una sanción de 100.000 euros.

El segundo expediente, de carácter muy grave, eleva la propuesta de multa hasta un millón de euros. Consumo entiende que Aucalsa está cobrando por un servicio que no se presta en las condiciones contratadas, ya que los conductores abonan actualmente 16,20 euros por utilizar una autopista afectada por las obras. El Gobierno asturiano sostiene que, «en el mejor de los casos», la vía funciona actualmente «como una carretera de un solo carril», lo que supondría una vulneración de los derechos de los consumidores.

El Principado mantiene unas relaciones tensas con Transportes precisamente a cuenta del peaje del Huerna. El Ministerio se niega a revertir la concesión de la autopista, prorrogada hasta 2050, mientras el Gobierno asturiano sostiene que esa ampliación es irregular y reclama su anulación. La Comisión Europea también ha cuestionado la legalidad de la prórroga.