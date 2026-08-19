Una montañera de 57 años, evacuada en helicóptero por la Guardia Civil tras sufrir una caída en la ruta de Carombo, en la parte leonesa de los Picos de Europa
La mujer, con una fractura de tobillo, fue trasladada a Riaño y luego en ambulancia a un centro sanitario
Agencias
El Grupo de Rescate Especial e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil rescató a una mujer de 57 años que, como consecuencia de una caída, se había lesionado un tobillo cuando hacía la ruta de Carombo, en el término municipal de Oseja de Sajambre, en la vertiente leonesa de los Picos de Europa.
La comunicación fue recibida sobre las 15.00 horas de este martes en la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil de León 062, tras alertar de la situación unos montañeros que acompañaban a la persona herida, y en la que informaban de la necesidad de auxiliar a una de las integrantes del grupo que había sufrido una caída que le impedía que pudieran continuar la marcha, señala el Instituto Armado a través de un comunicado.
La Guardia Civil activó inmediatamente al GREIM, con base en Sabero, que se trasladaron a la zona donde se encontraban los montañeros en el helicóptero de la Unidad Aérea de León, con base en la Virgen del Camino (León).
Ya en el lugar del rescate, a las 16.30 horas y tras una primera atención a la accidentada, en la que vieron que se podía tratar de una fractura de tobillo, decidieron su evacuación por vía aérea hasta la localidad de Riaño (León), donde fue transferida a los servicios sanitarios del Centro de Salud allí ubicado.
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