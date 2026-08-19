Paloma, madre asturiana de 9 hijos y abuela a los 47 años: "Lloraba todas las tardes viendo por la ventana a mis vecinas bajar con los niños repeinados y yo tenía a uno con la caca hasta arriba, a otro sin merendar..."

Paloma Blanc se define como una "superviviente". Es madre de nueve hijos y desde el año pasado, también abuela. Todo eso con tan solo 47 años. Aunque nació en Madrid, esta "insta mamá", con más de 200.000 seguidores en Instagram, se considera también asturiana. Sus padres y sus suegros son asturianos y fue en la región donde ella y su marido, Guillermo Hilla, se conocieron cuando tenían 15 años. En la tierrina tienen su vivienda de veraneo, una increíble casa de campo de 300 metros cuadrados, y aquí celebraron hace tan solo unos días sus bodas de plata.

Blanc está detrás de "7 pares de katiuskas", la cuenta de Instagram y el blog desde que la que cuenta su día a día siendo madre de familia numerosa. En una reciente entrevista en el programa de televisión La Tarde, de Telemadrid, Paloma confesó que se sintió más agobiada cuando tenía un solo hijo a ahora con nueve. Son Guillermo, Gonzalo, Álvaro, Lucía, Alejandra, Rocío, Rodrigo, Martina y Paloma, con edades comprendidas entre los 22 y los 5 años. A ello se suma que es abuela de un bebé desde el año pasado: "mini Guille". "Habiendo sido una sorpresa inesperada, se ha convertido en una sorpresa maravillosa y que nos hace muy felices. Somos abuelos, chicos. Qué fuerte", escribió entonces, en mayo del año pasado.

"Con un hijo aprendes, tienes que hacerte... Con dos ahí estás, uno para cada uno... Con tres ya te superan en número y entonces el que cambias eres tú", confesó en la entrevista de Telemadrid.

En "7 pares de katiuskas", Paloma Blanc cuenta la experiencia de una madre que "con tres hijos hizo catacrack". "Yo lo pasaba muy mal. Mis tres hijos mayores eran muy pequeños, lloraba todas las tardes cuando veía por la ventana a mis vecinas que bajaban con los niños reipenados y yo tenía uno lleno de caca hasta arriba, el otro no había merendado y otro estaba llorando... Y, bueno, ahí y embarazada de mi cuarta hija me di cuenta que tenía que cambiar yo. Porque yo no era la madre que quería ser, la que siempre me había imaginado. Yo quería ser una madre alegre, que transmitiera felicidad y me di cuenta de que era todo lo contrario", contó. A través de su blog, Paloma también da recetas y todo tipos de "tips" para otras madres.

Más de 40 nietos

Paloma Blanc se crió en una familia numerosa. Sin ir más lejos, su madre, que vive en Asturias, tiene 42 nietos. "Tenía unas baldas y todas llenas de pares de katiuskas, porque en Asturias llueve y para salir a jugar siempre hay que ponerse las botas. Y yo siempre que pasaba por ahí, decía: siete pares de estos son míos. Entonces no tenía ni el octavo par ni el noveno par. Luego han ido llegando y completando nuestra familia", explica sobre el nombre por el que se le conoce en redes sociales.

Paloma Blanc Muro de Zaro es licenciada en Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Dirección de Centros Educativos por la Universidad Villanueva. Además del blog y la cuenta en Instagram @7paresdekatiuskas, es autora del libro titulado "7 pares de katiuskas", en el que relata “la maravillosa aventura de ser madre” de familia numerosa.