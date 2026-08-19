Paula Echevarría va con Miguel Torres y amigos al merendero de moda de Asturias: con alquiler de parrillas y paelleras para hacer la comida allí mismo

Paula Echevarría va recuperando la sonrisa poco a poco, tras la muerte el pasado 30 de julio de su padre Luis a los 76 años. La actriz continúa de descanso en su pueblo natal Candás, donde celebró esta misma semana una fiesta sorpresa para su hija Daniella por su mayoría de edad. Uno de los últimos planes que hizo "feliz" a la influencer fue ir a un merendero con amigos a comer costillas y chorizo criollo.

"Uno de mis planes favoritos de pequeña era cuando mis padres hacían planes con sus amigos en un merendero.. el despliegue de toallas, sillas, mesas, comida, unos cocinando, otros colocando, los niños corriendo de un lado a otro y terminar dándonos un bañín en la playa... Hay cosas que no cambian, sigo siendo muy feliz", escribió en sus redes sociales.

En Antromero

El merendero elegido por Paula Echevarría fue el Mentawai de Antromero, situado en Gozón, pero muy próximo a Candás y a Luanco. Este establecimiento está ubicado junto a la playa de San Pedro y tiene como peculiaridad que alquila set de paelleras y de parrillas completas. La comida la llevas tú y la cocinas tú y la bebida la pone Mentawai. Es uno de los merenderos de moda de Asturias.

La pareja de Echevarría, el exfutbolista Miguel Torres, que ganó la última edición de MasterChef Celebrity, se puso a los mandos de la parrilla. En las fotografías que compartió la modelo asturiana en su cuenta de Instagram se le ve por fin sonriendo con amigas, escanciando sidra y rematando el día con un bañín en el Cantábrico.

El merendero de Antromero se llena en verano. Ofrece servicio de barbacoa, tiene varias parrillas gratuitas y alquila paelleras con su bombona. Allí se celebran fiestas de cumpleaños y reencuentros con amigos y familiares. En la carta hay pizzas, cócteles y demás bebida. Las reservas solo se pueden hacer por Whatsapp (691129178), indicando el nombre, el número de personas, fecha y material necesario.