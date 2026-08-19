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El Principado formará a la ciudadanía para que sepa actuar en caso de incendio forestal

El Gobierno asturiano organiza talleres formativos en 60 concejos para preparar a los vecinos ante emergencias y reducir la vulnerabilidad de viviendas y entornos habitados

Una vecina enseña las consecuencias de los incendios en Ibias del pasado verano.

Una vecina enseña las consecuencias de los incendios en Ibias del pasado verano. / Mario Canteli

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Alicia García-Ovies

Oviedo

La nueva estrategia de prevención impulsada por el Gobierno asturiano frente al riesgo de incendios forestales consistirá en la organización de talleres en 60 concejos, incluidos en las zonas de mayor riesgo definidas por la Estrategia Integral de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales en Asturias 2026-2030, para preparar a la ciudadanía ante este tipo de emergencias, especialmente a aquellos que residan en zonas próximas a bosques y montes.

Los participantes aprenderán medidas para mejorar la protección de viviendas y entornos habitados. Además, se presentará una guía de autoprotección elaborada para cada localidad y se desarrollarán demostraciones prácticas sobre prevención y actuación ante emergencias.

El objetivo es reducir la vulnerabilidad de los vecinos, así como la de viviendas, explotaciones agrarias y entornos habitados. La iniciativa se desarrolla en el marco del proyecto PIMA Eventos Adversos.

Los talleres contarán con la participación de profesionales del Servicio de Emergencias del Principado (Sepa), a través de Bomberos de Asturias y Protección Civil; agentes medioambientales, representantes de los equipos de prevención integral de incendios forestales (EPRIF), y personal técnico de la Dirección General de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios.

El primer taller se celebrará este jueves en Ibias y estará dirigido especialmente a la población de Sisterna y El Bao. La elección de este concejo como punto de partida del programa responde, según explican en el Principado, al impacto que tuvieron los incendios forestales de agosto de 2025 en el Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. “Aquel episodio puso de relieve la importancia de reforzar las medidas de prevención y preparación de la población”, afirman.

La estrategia integral contra el fuego diseñada por el Principado identifica la interfaz urbano-forestal como uno de los ámbitos prioritarios de actuación. Precisamente, el Gobierno regional puso en marcha este año una línea de ayudas directas a los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes, dotada con cinco millones, para desarrollar actuaciones preventivas en estas zonas.

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El Principado sitúa “la prevención, la gestión activa del territorio y la implicación de la ciudadanía entre los pilares fundamentales para reducir el riesgo de incendios forestales”.

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