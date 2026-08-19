Más profesores interinos en Asturias para cubrir necesidades como la reducción de horas lectivas: habrá 440 más, pero los sindicatos temen que "sea insuficiente"

La interinidad entre los profesores asturianos sigue subiendo. La Consejería de Educación ha publicado este miércoles la primera convocatoria de aspirantes para el nuevo curso escolar con una oferta de 3.290 plazas, lo que supone un 15,43% más que el año pasado.

El grueso de la oferta está en Secundaria y otros cuerpos docentes, con 1.772 plazas, mientras que Primaria cuenta con 1.518 vacantes. En total, 440 puestos más en la convocatoria de 2025 que, según el Principado, se abren para "cubrir plazas estructurales y las necesidades de los centros al inicio del año académico".

Este incremento entra dentro de "lo esperable", aseguran los sindicatos. Este curso escolar se pondrá en marcha la reducción de la jornada lectiva en el cuerpo de maestros de Infantil y Primaria, que pasarán de dar 25 horas de clase a la semana a impartir 23 horas. "Esa medida traía consigo un importante incremento de plantilla", explica Cristóbal Puente, responsable de Educación de UGT. Si bien, Puente matiza que "esta situación no es deseable". "Hay que seguir avanzando y posibilitar que estas plazas se incluyan en las plantillas orgánicas de los centros", explica, pidiendo que se convoquen plazas fijas y no interinas.

De hecho, lo sindicatos ven "preocupante" que las necesidades se sigan cubriendo a través de interinos. El sindicato mayoritario, ANPE, exige que la Administración ponga en marcha "los mecanismos suficientes para estabilizar al profesorado y dejar de depender de la contratación constante de personal interino", según expresó su responsable, Mariela Fernández.

Además, denuncian que los centros educativos comenzarán el curso "sin todo el profesorado necesario". "Después de esta primera convocatoria habrá una segunda en septiembre de la que todavía depende la cobertura de muchos puestos y, en ocasiones, los centros educativos se ven iniciando las clases bajo mínimos de docentes", lamenta Fernández, que insta al Ejecutivo regional a "escuchar a las direcciones de los centros" a la hora de hacer las convocatorias para "conocer de primera mano las necesidades de los centros".

En la misma línea se manifestaron desde el sindicato CSIF, que pone en duda que con las 440 plazas ofertadas de más este curso se pueda hacer frente a la reducción de la jornada lectiva. "La propia Consejería había estimado que se necesitarían 486 plazas, por lo que faltarían, al menos, 46 profesores", explica Jorge Caro.

"A día de hoy, los equipos directivos siguen sin tener respuestas claras sobre si van a disponer de plantilla suficiente para organizar el curso", lamenta Caro, quien exige al Principado que "corrija inmediatamente los errores, explique por qué determinadas plazas no aparecen en esta primera convocatoria y garantice que todos los centros comiencen septiembre con las plantillas que realmente necesitan".

Tampoco ven con buenos ojos el incremento de la interinidad en el sindicato Suatea. "La cifra, superior a los 3.000, refuerza la teoría de que se continúa abusando de la interinidad con más de un 25% de interinaje y un tercio de medias jornadas", denuncian.

Ante esta situación, Suatea ha remitido a la Consejería de Educación una "relación de casos concretos para que sean aclarados manifestando su alerta antes de que estas reducciones puedan neutralizar por otra vía los recursos y mejoras alcanzados en el Pacto Asturias Educa". "Las mejoras acordadas no pueden financiarse a costa de retirar otros recursos que ya estaban sosteniendo el funcionamiento ordinario de los centros", agregan.

Dirección de escuelinas

La oferta propuesta por el Principado incluye también 19 plazas de dirección para la red pública de escuelinas, así como puestos destinados a los distintos programas de inclusión educativa: aulas abiertas en centros ordinarios, aulas de inmersión lingüística, aulas hospitalarias, la unidad escolar del hospital de día infanto-juvenil y el equipo mixto del convenio con la ONCE.

Un total de 25.789 personas han sido convocadas para participar en el proceso. Son 7.934 más que en la convocatoria del pasado curso. Las solicitudes podrán presentarse hasta las 23.59 horas del próximo viernes, 21 de agosto, y la adjudicación se publicará el miércoles 26 de agosto.

Además, la Consejería asegura que ya trabaja en la segunda convocatoria, prevista para el 9 de septeimbre, que incluirá plazas derivadas de reducciones de jornada y bajas laborales. La adjudicación se realizará el 11 de septiembre y la fecha de incorporación a los centros se comunicará posteriormente.