Los rescates están disparados en Asturias: 123 desde junio y 197 en lo que va de año, un 28% más que la media de la última década

Los rescates están disparados este año y mantienen la tendencia creciente de los últimos veranos. Ya se acumulan un total de 197 en los primeros siete meses y medio de 2026, lo que supone un aumento del 28,1 por ciento respecto a la media interanual de los últimos 10 años. Como viene siendo habitual, el mayor número de intervenciones se ha registrado con la llegada del buen tiempo. Desde el 1 de junio hasta el 18 de agosto, se han producido 123 intervenciones de esas 197, el 62,4%.

De las intervenciones en los meses veraniegos, 110 se han resuelto mediante medios aéreos, lo que supone el 89,4 por ciento. "El dispositivo aéreo del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) combina helicóptero medicalizado y aeronaves multifunción, que permiten adaptar los medios movilizados a las características y complejidad de cada intervención", resaltan desde el Gobierno asturiano, poniendo en valor "la importancia de contar con una capacidad de intervención adaptada a la orografía asturiana y a la diversidad de escenarios en los que se producen las emergencias". La concentración de intervenciones durante este periodo coincide con los meses de mayor utilización de los espacios naturales asturianos y con una mayor actividad turística, deportiva y recreativa al aire libre.

Las cifras facilitadas por la Consejería de Movilidad y Emergencias corroboran la impresión de que los rescates están disparados este verano, con días de tres o más salidas del equipo de rescate del SEPA. Algunos de ellos derivan en tragedias, como los fallecimientos de Somiedo o Cabrales de los últimos días. Igualmente, desde el Principado destacan que los equipos del SEPA cuentan con rescatadores preparados en técnicas complejas así como con integración de asistencia sanitaria en sus medios aéreos. El servicio de Emergencias cuenta, en total, más allá del grupo de rescate, con 650 profesionales, de los que 533 son bomberos, distribuidos en 19 parques. En cuanto a medios materiales, cuentan con 187 vehículos y tres helicópteros, uno de ellos medicalizado.

Las actuaciones, destacan desde la Consejería, se han desarrollado en diferentes entornos: la montaña, el medio rural, las playas, zonas costeras, cascos urbanos, medio marítimo, ríos, embalses y lagos.

Destaca, según fuentes consultadas por este periódico, que en los meses de estío casi la totalidad de rescates es de senderistas, y no tanto de escaladores o actividades de riesgo. De hecho, destaca el gran número de personas que se desorienta mientras está realizando una ruta, bien por las condiciones meteorológicas adversas, como la niebla, por la mala planificación o la escasa experiencia.

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Y también llama la atención el gran número de percances que están sufriendo las personas de cierta edad, que en ocasiones se ven superados por la exigencia de las rutas de montaña o la falta de reflejos. Los expertos aconsejan preparar las rutas de montaña de forma minuciosa, realizarlas con el material adecuado y con la preparación física mínima requerida.