Richard P. Binzel, profesor de Ciencias Planetarias del MIT: "Un eclipse total es el fenómeno natural más antinatural que existe, aterrador y espectacular al mismo tiempo"

Richard P. Binzel (Ohio, 1958), afamado investigador y profesor de ciencias planetarias del Massachusetts Institute of Technology (MIT), visitó esta semana Asturias tras disfrutar del gran eclipse del 12 de agosto en León. Lo hizo acompañado por unos 80 compañeros del MIT, en un encuentro en el que el científico también tuvo la oportunidad de conocer el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo y mantener un encuentro con autoridades políticas y universitarias de la región. Binzel es el creador de la Escala de Turín, el método que evalúa el riesgo de impacto de asteroides y otros cuerpos contra la Tierra. Su visita coincide, además, en un momento en el que Asturias trata de posicionarse en el campo de la exploración espacial aprovechando, entre otras cosas, su ecosistema investigador y su experiencia en minería.

No pudieron ver finalmente el eclipse en Asturias por las previsiones meteorológicas. ¿Dónde lo contemplaron finalmente?

Vinimos aquí a España un grupo amplio de cazadores de eclipses del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos. Disfrutamos de una hospitalidad maravillosa por parte de la ciudad de León. Nuestro lugar de observación fue un viñedo privado al sur de la capital, donde nuestro anfitrión nos proporcionó todo lo que necesitábamos para una tarde y una noche cómoda de observación del eclipse. Desde allí, fue un espectáculo extraordinario.

¿Cómo fue la experiencia?

Un eclipse total de Sol es el fenómeno natural más "antinatural" que ocurre en la naturaleza. Que el Sol desaparezca es al mismo tiempo algo aterrador y espectacular, incluso cuando uno es un científico y entiende con exactitud todos los detalles de lo que está sucediendo.

Acontecimientos de este calibre acercan la astronomía al gran público y nos hacen sentir tanto nuestra humanidad como nuestra pequeñez ante la inmensidad del Universo. ¿Cuál es su lectura?

El espectáculo que se ve durante un eclipse solar es algo que está completamente fuera de nuestro control. Uno siente el poder de la naturaleza, la inmensidad del Universo y llega a darse cuenta de que nuestro planeta es pequeño y precioso.

Cuando alguien ha estudiado tanto el Universo como usted y se ha adentrado tan profundamente en él para tratar de comprenderlo, ¿se inclina más a pensar que hay un dios o alguna inteligencia superior detrás de todo esto, o más bien al contrario?

Cuanto más explora uno el Universo, más abrumado se siente por su complejidad. Es fácil sentir la presencia de un creador divino, pero, sea o no cierto, el Universo es realmente un milagro.

¿Y respecto a la vida extraterrestre? ¿Cree que llegaremos a detectarla algún día?

Hemos descubierto los ingredientes de la vida en muestras de meteoritos procedentes de Marte y de asteroides. Así que hay posibilidades interesantes de que encontremos algún rastro de vida, pero nada más complejo que organismos simples.

No sé si ya conocía Asturias, una región con una fuerte tradición minera. La semana pasada, un grupo de destacados expertos internacionales acudió a Oviedo para evaluar el potencial de la región en el campo de la minería espacial. ¿Qué opinión le merecen este tipo de proyectos?

La economía espacial del siglo XXII es un concepto que avanza hacia la realidad a medida que aumenta el acceso al espacio gracias a la aparición de más compañías comerciales de lanzamiento. Es muy apropiado empezar a desarrollar planes orientados a la minería espacial, pero creo que no veremos aplicaciones prácticas hasta dentro de muchas décadas, quizá no hasta finales de este siglo.

¿Es realista pensar que podremos extraer recursos valiosos de los asteroides en un futuro cercano?

No pronto, si hablamos de asteroides. La Luna es el primer recurso que se desarrollará, porque está cerca y es mucho más fácil acceder a ella. Sin embargo, para la economía espacial del siglo XXII, los asteroides se convertirán en una fuente importante.

¿Cómo podría contribuir a la ciencia en este campo el conocimiento y la experiencia minera de lugares como Asturias?

Una vez que tienes una materia prima, tienes que convertirla en un producto útil. Ese es un proceso químico y físico que se puede perfeccionar en la Tierra antes de intentarlo en el espacio.

Otra posibilidad que se explora en la región es la reutilización de antiguas minas en desuso. ¿Podrían servir las explotaciones asturianas como lugares de prueba para cuestiones relacionadas con misiones espaciales?

Quizá como áreas aisladas para probar nuevos conceptos, aunque no estoy seguro de por qué un concepto tendría que probarse necesariamente en aislamiento.

¿Qué efectos o beneficios puede tener la investigación espacial en la economía de una región?

La investigación espacial requiere avances tecnológicos. Y esas nuevas tecnologías siempre tienen aplicaciones que acaban presentes en la vida cotidiana.

¿Hasta qué punto estamos cerca de que los humanos puedan establecer una presencia permanente en la Luna o aprovechar recursos de otros planetas?

Una base lunar permanente podría empezar a construirse dentro de una década aproximadamente, si hubiera presupuesto suficiente para pagarla. Pero, por supuesto, los gobiernos tienen muchas otras prioridades.

Usted creó la Escala de Turín, una herramienta clave para medir el riesgo de impacto contra la Tierra. ¿Es consciente la población mundial en general del riesgo real de que un asteroide u otro cuerpo celeste choque contra nuestro planeta?

Sí, creo que existe una conciencia general. Para bien o para mal, esa conciencia procede de las películas de ciencia ficción. Pero los datos exactos no se conocen bien. Los impactos graves de asteroides son extremadamente raros en escalas de siglos, pero el riesgo no es cero. Eso significa que necesitamos conocer lo que hay ahí fuera, simplemente para asegurarnos de que ningún asteroide en dirección a la Tierra pueda alcanzarnos por sorpresa. Necesitamos un inventario de los asteroides cercanos a la Tierra. Nuevos telescopios y nuevas naves espaciales están entrando en funcionamiento para crear ese inventario.

¿Tenemos alguna forma de protegernos de un posible impacto?

La NASA ya ha demostrado la capacidad de desviar un asteroide. Lo que se necesita es un tiempo de aviso suficiente, preferiblemente décadas de antelación. Por eso completar cuanto antes el inventario espacial de asteroides es bastante importante.

¿Cuánto nos queda aún por saber sobre los asteroides?

Todavía estamos aprendiendo cómo se formaron y qué pueden decirnos sobre cómo se formaron la Tierra y la vida. Es una cuestión difícil, pero el origen de la vida es una de las grandes preguntas.

Como gran experto en asteroides, ¿cuál le interesa más en este momento y por qué?

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Estoy muy interesado en un asteroide del tamaño del estadio Bernabéu que pasará muy cerca de la Tierra, pero de forma segura, en 2029. El asteroide se llama Apofis. Cuando Apofis pase de forma segura en abril de 2029, España será uno de los mejores lugares del mundo para que la gente pueda ver con sus propios ojos el asteroide moviéndose en el cielo nocturno. Eso nunca ha ocurrido antes en la historia humana registrada. Los científicos están interesados en este sobrevuelo cercano porque la propia gravedad de la Tierra intentará sacudir el asteroide, y si el asteroide se tambalea al pasar, eso puede decirnos cómo es su interior. Nunca hemos medido antes el interior de un asteroide, así que será una primicia científica. Y, más importante aún, si sabemos cómo está estructurado un asteroide por dentro, eso puede ayudarnos a saber cómo desviar uno si alguna vez fuera necesario en los siglos venideros.