Tomé acusa a Barbón de "bailar el agua" a los alcaldes de derecha por su predisposición a revisar las zonas tensionadas si no funcionan
La diputada afirma que la medida "no ha sido un capricho" y exige al presidente del Principado "mayor compromiso" para "frenar la especulación"
La predisposición de Adrián Barbón para revisar la implantación de zonas tensionadas en la región si estas no cumplen con su objetivo de impulsar una bajada en los precios del alquiler fue criticada este miércoles por la diputada Covadonga Tomé. La parlamentaria defendió que esta medida “no ha sido un capricho” y reconoció que le habían “sorprendido negativamente” las palabras del presidente del Principado buscando “acercar” posturas con los alcaldes de Gijón y Avilés.
“Lo que debería hacer el presidente es comprometerse a poner medidas más contundentes para asegurar que las personas tengan donde vivir dignamente en su tierra, para asegurar que nadie se quede en la calle porque su salario no les da para vivir, que muestre un verdadero compromiso con medidas que faciliten el acceso a la vivienda, aunque no sea del agrado de la derecha y los especuladores”, demandó la portavoz de Somos Asturies.
La diputada reconoció que la aplicación de zonas tensionadas “no solucionará” del todo el problema de acceso a la vivienda que existe en la región, pero afirmó que es “una más entre las medidas que se pueden tomar para asegurar que la gente no sea expulsada de Asturies por no tener dónde vivir”.
Tomé insistió en que “una de las consecuencias de la actual crisis habitacional es la falta de viviendas en alquiler para larga duración en estas zonas y precios inasumibles”, y aseguró que los precios de compra y alquiler de vivienda “no paran de subir”, convirtiéndose en la “principal preocupación” de los asturianos.
Por eso, exigió a Barbón “mayor compromiso” con las medidas que, a su juicio, son necesarias para “frenar la especulación inmobiliaria” y para evitar que alguien pueda “hacer negocio con un bien básico, en vez de bailar el agua a alcaldes de partidos de derechas”.
Suscríbete para seguir leyendo
- El dolor de Javier Álvarez, histórico futbolista del Oviedo, tras perder a su hija, ahogada en el embalse de Quirós tras ver el eclipse: 'Estoy muerto en vida
- En directo: movilización sin precedentes para seguir el eclipse en Asturias y preocupación por la nubosidad
- Encuentran el cadáver de una mujer de 52 años en el embalse de Quirós: vecina de Trubia, se dio un baño tras el eclipse y se hundió
- Peligro en el Huerna: decenas de conductores se detienen en plena autopista para ver el eclipse e incluso sacan sillas
- El AVE no atrae más turistas a Asturias y la subvención para la conexión de avión con Londres es rentable: una investigación 'cum laude' advierte del 'efecto sifón' en el tren
- Vuelca una autocaravana en plena Autovía del Cantábrico a la altura de Canero, en Valdés
- Muere un montañero tras sufrir una caída cuando hacía una ruta por Somiedo
- La Guardia Civil decomisa en Galicia 28 kilos de pulpo que transportaba una empresa de Asturias