De las vacaciones griegas de la Familia Real al retiro asturiano de Paula Echevarría

Brad Pitt llena la portada de “Lecturas” para hablar de sus años más “oscuros”, los de sus adicciones y el divorcio de Angelina Jolie. Guapo a rabiar sale en la foto elegida para ilustrar el reportaje, una imagen de una reciente alfombra roja. La revista se hace eco del triunfo de Lidia Bosch en el Festival de Teatro de Mérida, donde ha vuelto a los escenarios después de 40 años. Georgina y Cristiano, Gio y Cris, se han casado. En secreto y de lo más discretos han sido. “Lecturas” da todos los detalles o los pocos que se conocen. Y en Punta Cana han localizado a la familia Casas, todos juntos de vacaciones con Mario Casas al frente.

A Grecia se ha ido la familia real de vacaciones. Lo desvelan en “Semana”, donde dan datos del vuelo, las salidas… No es la primera vez, ya que Felipe VI, Letizia y sus hijas Leonor y Sofía de Borbón son habituales del país en el que tienen parte de su raíces (no Letizia) a través de la Reina Sofía.Nueva etapa en las relaciones televisivas Esteban-Janeiro: Julia Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique y Maria Jesús Campanario, ha “declarado la guerra” a Belén Esteban, madre de su hermana Andrea (hija de Jesulín). Hay historias para rato. La revista también habla de la boda de Georgina y Cristiano y recoge la divertida camiseta que ha lucido Alberto de Mónaco: con un bikini estampado que parece que luce él mismo.

En “Hola” posan Cari Lapique y su nieta Minicari, llamada así por ser la hija de Caritina Goyanes, fallecida hace ahora dos años. Abuela y nieta posan juntas en recuerdo de su hija y madre, respectivamente, y se declaran “nuevas mejor amigas”. Paula Echevarría se recupera poco a poco y en Asturias de la muerte de su padre. E Inés Domecq se ha ido a la playa a Sotogrande con “arte y elegancia”, define “Hola”-

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De la actriz asturiana se ocupan en la portada de “Diez Minutos”, donde cuentan que Paula Echevarría celebró los 18 años de su hija Daniella en Candás. Hay foto para Gio y Cris, recién casados, y para Willy Bárcenas y su mujer Loreto Sesma, dándose un refrescante baño playero. Y el protagonismo en portada para Isabel Preysler, que ha reaparecido en Marbella tras cuatro meses sin saber de ella públicamente. En la ciudad malagueña se fue a su clínica habitual a ponerse en forma y luego ha pasado unos días con amigos.