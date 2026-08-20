Agenda: qué hacer en Asturias hoy jueves 20 de agosto de 2026

Oviedo

Ciclo Bailes del Bombé

El quiosco del Campo San Francisco acoge a las 19.00 horas una actuación de la banda de música «Ciudad de Oviedo».

Cuentacuentos en el parque de la calle Noreña

El parque de la calle Noreña acoge una nueva sesión del ciclo «Jueves de cuento», en esta ocasión es el turno de «El tragaldabas». En caso de lluvia, la actividad se traslada a la biblioteca José Mª Laso Prieto en Ventanielles.

«Los colores del miedo» en el teatro Filarmónica

El Festival de Teatro Amateur (Memorial José Antonio Lobato) continúa su programación en el teatro Filarmónica a las 19.30 horas. En esta ocasión la actuación programada es «Los colores del miedo», interpretado por «Maliayo Teatro», escrita y dirigida por Nuria Sánchez. En esta obra se explora los miedos de una forma divertida. El precio de la entrada es de 5 euros hasta llenar todas las butacas.

Cine a la luz de la Luna en el parque de Pepe Palicio

El parque de Pepe Palicio en Tudela Veguín acoge a las 22.15 horas una nueva sesión del ciclo cine a la luz de la Luna con la emisión de «Cómo entrenar a tu dragón» ensu versión de 2025. Esta película cuenta la historia de Hipo, un niño vikingo que vive en la isla Mema, desafía las tradiciones de su pueblo y se vuelve amigo de un dragón.

«Joder Juan» en Kuivi Almacenes

Kuivi almacenes (calle Almacenes Industriales, 40) acoge a las 22.00 horas un concierto del grupo «Joder Juan». El cuarteto madrileño formado en 2019, destacan por combinar letras sentimentales con una actitud desenfadada y punk.

Exposición de poesía y artes gráficas en el centro social Buenavista

Hasta el 30 de agosto el centro social Buenavista acoge la exposición «Cantos de amor por la Tierrina», una propuesta que une poesía y artes gráficas para acercar al público la cultura y la tradición asturiana. La muestra presenta un poemario ilustrado con grabados artísticos, en el que diez artistas asturianos contemporáneos ilustran diez poemas escritos en asturiano por el poeta José María García García.

Exposición de 60 obras de arte en la sala del Sabadell

La Sala del Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4) acoge, hasta el 30 de septiembre, la exposición «Madre Asturias», con 60 obras de arte, de más de una treintena de autores, cedidas por 27 instituciones y colecciones privadas. Comisariada por Luis Feás, está dedicada a la identidad y los tipos humanos de Asturias desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. La sala abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; los domingos y festivos de 11.00 a 14.00, y los martes está cerrada. La entrada es gratuita.

Exposición «Vestigios de pintura» en Postigo Abierto

El espacio Postigo Abierto, situado en la calle Postigo Bajo 21 de Oviedo, acoge desde el 19 de junio y hasta el 30 de septiembre la exposición «Vestigios de pintura, del artista Agustín García Benito». Puede visitarse, de lunes a jueves, de 19.00 a 21.00 horas. El espacio permanecerá cerrado durante agosto y retomará las visitas en septiembre, también de lunes a jueves, en horario de 18.00 a 21.30 horas.

Autobús turístico

El verano aterriza en Oviedo y lo hace con un nuevo autobús turístico para recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad. Desde el 19 de junio y hasta el próximo 30 de septiembre, el vehículo realizará una ruta en la que atravesará los lugares más representativos de la capital del Principado. Una de las principales novedades para este 2026 es el cambio de vehículo respecto a años anteriores; se trata de un autobús más moderno con un espectacular diseño del skyline de Oviedo en los laterales. A lo largo del día, durante este verano, los fines de semana y fechas señaladas el autobús turístico de Oviedo realizará un total de ocho expediciones, con salidas cada hora, desde las 11.00 hasta las 20.00. Saldrá desde la calle Marqués de Santa Cruz.

Gijón

Jorge Drexler, en el Botánico de Gijón

Jorge Drexler, uno de los cantautores más importantes en lengua castellana, visita Gijón para presentar «Taracá», su 15º álbum de estudio. Su concierto forma parte de la programación del Jardín Botánico de Gijón. La apertura de puertas será a las 19.30 horas, y el concierto comenzará a las 21.00 horas.

Festival de la sidra en los Jardines de la Reina y la plaza Mayor

Hoy da comienzo la 35.º edición del Festival de la Sidra y la Manzana, que se prolonga hasta el 30 de agosto. En los Jardines de la Reina se instala desde hoy el Mercadín de la Sidra y la Manzana, y a las 11.30 horas la Banda de Gaites Saxum actuará en la Plaza Mayor. A las 12.00 horas, en el escenario de la Plaza Mayor comienza el primer corte del concurso a la mejor sidra natural de la fiesta. Y a las 17.30 horas, también en la Plaza Mayor dará comienzo el XXXIII concurso de escanciadores.

Autobús lanzadera y visita guiada en la villa de Veranes

La villa romana de Veranes podrá conocerse hoy con una visita guiada al yacimiento y ruta en autobús lanzadera (todo cuesta 3 euros) que lleva a los visitantes desde la parada del bus turístico en la avenida José Manuel Palacio, junto al Museo del Ferrocarril. La actividad se hace todos los jueves y viernes del verano, de 17.00 a 19.30 horas.

Cine documental musical en la Escuela de Comercio

Continúa la V Muestra de Cine Documental Musical de Gijón que organiza la Asociación Cultural Cine Club Asturias. La entrada es libre hasta completar el aforo del salón de actos de la Escuela de Comercio. El festival incluye piezas audiovisuales que retratan desde un punto de vista reflexivo y analítico la situación de la música desde el estudio de los diferentes sonidos o los retratos más íntimos de los artistas. Hoy la cita es doble: a las 18.00 horas se proyecta «Acuérdate de mi», de Remedios Malvárez (2026) y a las 19.30 horas «Enarak», de Beñat Iturrioz (2025). Ambas son estrenos en Asturias.

Festival Internacional de Piano

A las 19.00 horas, en el teatro Jovellanos, tendrá lugar una de las citas importantes del Festival Internacional de Piano de Gijón. La pianista Kyu Yeon Kim, reconocida internacionalmente y que actualmente es profesora asociada de piano en la Universidad Nacional de Seúl, será la protagonista de una de las grandes citas sinfónicas, junto a la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) y bajo la dirección de Miguel Sepúlveda. El programa estará dedicado a Ludwig van Beethoven con Concierto para piano y orquesta n.º 4 en Sol mayor, Op. 58 y Sinfonía n.º 2 en Re mayor, Op. 36.

Visita guiada en el Museo Evaristo Valle

«Rural y marinera y enigmática. La Asturias de Evaristo Valle», es el título de la visita guiada, con Carmen Estrada Fernández, que se ofrece hoy a las 18.00 horas en el Museo de Somió. Se recomienda inscripción previa ya que el aforo máximo es de 20 personas.

Avilés y Comarca

XLV Festival Internacional de Música y Danza Popular

Segunda jornada del festival en el que participan los grupos «Traditional Dance Ensemble ‘Hachn’ nor Hachn» de Armenia, «Karsa Seni» de Indonesia, «Show dance: Cuerpos en movimiento», de Colombia y «Netos de Bandim» de Guinea-Bissau, además de los anfitriones, la agrupación avilesina «Sabugo ¡Tente Firme!» El programa comienza a las 12.00 horas con actuaciones de los grupos participantes en calles y plazas de Avilés (El Parche, La Cámara, La Ferrería, Sabugo, Carbayedo) . Ya por la tarde, a partir de las 19.00, habrá más actuaciones por las calles del casco histórico.

Cine San Agustín

La plaza de España acoge la proyección de la película «Gladiator II». La entrada es gratuita y la proyección comenzará a las 22.30 horas.

Tenis San Agustín

Desde hoy y hasta el próximo día 23, el Real Club de Tenis Avilés celebra una nueva edición de uno de los clásicos del verano: el torneo de San Agustín. Las categorías van desde Benjamín a Veterano (mayor de 55 años). El período de inscripción estuvo abierto hasta el día 12.

Verano joven

El quiosco del Parque de Ferrera acoge entre las 12.00 y las 14.00 horas, junto al quiosco de la música , una amplia variedad de propuestas adaptadas a todos los gustos: juegos de mesa, juegos cooperativos, dinámicas en equipo, juegos de movimiento, retos de escape y muchas otras actividades pensadas para divertirse, conocer gente y descubrir nuevas formas de jugar. No es necesario inscribirse.

Mortadelo y Filemón, protagonistas en la Sala de Cómic

«La ciencia de Mortadelo y Filemón. Crónicas disparatadas de la investigación en España» es el título de la muestra que se puede visitar en la Sala de Cómic de Avilés (calle La Ferrería, 35, plaza de Camposagrado), hasta el 30 de septiembre.A través de una selección de 39 portadas protagonizadas por estos míticos personajes se ha querido rendir homenaje a Ibáñez y a la comunidad científica a través de la exposición. El horario de visitas es de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 horas, y de 16.00 a 20.00 horas. Los sábados de 11.00 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas.

Fotografía en la ría

El paseo de la Ría, junto al puerto deportivo, exhibe «Vidas desplazadas. Derechos en suspenso», una muestra de Médicos del Mundo con imágenes del Premio Luis Valtueña sobre infancia, mujeres, refugio y clima en contextos de desplazamiento forzado.

Burtynsky al Niemeyer

La Sala de Fotografía del Centro Niemeyer acoge «Agua», del canadiense Edward Burtynsky, una muestra sobre la relación del ser humano con este recurso esencial. Puede visitarse de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. Entrada: 5 euros.

Naturalezas Vivas en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge «Naturalezas Vivas», exposición con más de un centenar de obras de artistas como Sorolla, Dalí, Miró, Tàpies, Hockney, Barceló, Plensa o Sebastião Salgado. Abre de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Barco por la ría

El pantalán Marina de Avilés ofrece paseos en barco por la ría, todos los días de la semana excepto los lunes. Los miércoles y jueves el paseo es de dos horas e incluye visita al Espacio Portus. El precio es de 12 euros por persona y las salidas son a las 10.30, 11.30, 16.30 y 17. 30 horas.

Exposición «Memoria de lo cotidiano»

La Casa de Cultura de Avilés acoge hasta el 7 de septiembre la exposición «Memoria de lo cotidiano». Se trata de una muestra de 21 obras del trabajo de Pérez Simón, donde el artista busca recorrer la diversidad de enfoques del costumbrismo español con el objetivo de ponerla en diálogo con la singularidad del costumbrismo asturiano de comienzos del siglo XX. Se puede visitar de lunes a sábados de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas.

Visitas guiadas al Niemeyer

Las visitas guiadas al Centro Niemeyer son recorridos en español acompañados por un guía profesional. Edificio a edificio se va desgranando la historia, curiosidades y eventos señalados de este centro cultural, la única obra en España del arquitecto Oscar Niemeyer. Son de miércoles a domingo a las 12.30 y a las 17.00 horas.

Las Cuencas

Festival Regodón en Laviana con los grupos «Los Trimendos», «Trujas» y «Éxtasis»

Comienza el festival Regodón en Laviana, paralelo a la celebración del Descenso Folklórico del Nalón. A las 18.00 horas se abrirá el recinto, en el parque de la Pola. A esa hora abrirán los puestos del mercado «Pozu creativu», y a las 19.00 empezará la música con «Los Trimendos». A las 20.00 horas será la presentación del equipo de fútbol local, el Titánico, y a continuación el pregón del Descenso, con integrantes de la charanga «La Pandorga», muy vinculada a la fiesta. A las 22.00 horas, nuevo concierto con el rock de «Trujas» y desde las 23.30, los catalanes «Éxtasis», grupo emergente de la música nacional.

Exposición fotográfica «Historias infinitas» en La Felguera

El centro de creación escénica «Carlos Álvarez-Nóvoa» de La Felguera acoge hasta el 31 de agosto la exposición fotográfica «Historias infinitas», una muestra coral de varios autores. Esta tarde se inaugura a las 18.30 horas.

Muestra con imágenes de naturaleza en Ciaño

La Casa de los Alberti de Ciaño (Langreo) alberga hasta el 30 de agosto la muestra «Pequeños mundos, grandes tesoros de la naturaleza», con imágenes de animales y plantas, tomadas por el fotógrafo Juan Carlos Rodríguez, «Daichi».

«Emovere», fotografía en Riaño

Las fotógrafa Encarnación González y Floragenia exponen su trabajo en la muestra «Emovere», que puede verse hasta el 31 de agosto en la Casa de Cultura Federico García Lorca de Riaño (Langreo).

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. En temporada de verano abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de lunes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.30 horas.

Centro

Mercado en Pravia

El centro de la villa praviana acoge los jueves, desde aproximadamente las 9.00 hasta las 14.00 horas el mercado semanal. Los puestos de alimentación (fruta, verdura, pan, asados, quesos) están en la plaza Conde de Guadalhorce y en la de La Colegiata. El resto (ropa, calzado, bisutería), por las calles aledañas.

Exposición de A. Stime en Candás

La Casa de la Cultura de Candás acoge una exposición del artista internacional A. Stime, que podrá visitarse del 10 al 21 de agosto. La muestra reúne la obra del artista en este espacio cultural de la localidad.

Exposición multimedia sobre María de Hungría en Villaviciosa

La Casa de los Hevia (Villaviciosa) la exposición del proyecto europeo MARY4ALL. La muestra destaca el papel de María de Hungría, hermana de Carlos V, mediante paneles explicativos y tres proyecciones multimedia. Esta exhibición, que recala por primera vez en España, complementa la muestra permanente «El primer viaje del Rey». La instalación podrá visitarse hasta el 30 de agosto, ofreciendo al gran público una visión renovada e interactiva del Renacimiento.

Visita animada al Museo Taller de Títeres de Siero

El Museo Taller de Títeres de Siero ofrecerá, los jueves a las 18.00 horas hasta el 30 de agosto, la visita animada «Titereando», en la que los asistentes podrán manejar títeres de distintas partes del mundo —India, Indonesia, Benín, México, Chequia o Italia— y conocer su origen e historia. Una actividad pensada para todas las edades. La reserva es necesaria.

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo «La Ponte-Ecomuséu» organiza el itinerario «Viaje a los orígenes del Arte», con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 12.00 horas. También una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón, a las 11.00 horas. Y un recorrido por Villanueva, «La aldea tradicional», a las 16.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

Ruta guiada en Villaviciosa

La Red de Espacios Naturales de Asturias (RENA) organiza todos los jueves una ruta guiada a la cascada de Llames, en la ría de Villaviciosa. El recorrido, que dura dos horas y media, es de dificultad media y puede hacerse en grupos sin reserva previa hasta completar aforo. El punto de encuentro es en el Centro de Interpretación de la Ría de Villaviciosa a las 10.30 horas.

Oriente

Mercadillo Pop Up Chic desde hoy jueves en Santa Marina de Ribadesella

Arrancan las celebraciones de Santa Marina en Ribadesella con la apertura del Mercadillo Pop Up Chic. Este espacio estará instalado en el paseo Princesa Letizia y podrá visitarse de 11.00 a 21.00 horas, extendiendo su actividad con el mismo horario al viernes 21.

Presentación del libro «Adosinda: más que reina» en Llanes

La Casa Municipal de Cultura de Llanes acogerá a las 19.00 horas la presentación del libro «Adosinda: más que reina. Apuntes biográficos sobre la nieta de Pelayo». La obra, escrita por Carmen González Casal, ahonda en la figura de esta importante monarca de la historia de Asturias. El acto institucional cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Llanes.

Teatro, música y folclore solidario por Venezuela mañana en el Centro Don Orione en Posada de Llanes

El Centro Don Orione acoge a las 19.00 horas una gala benéfica a favor de las víctimas del terremoto en Venezuela. La entrada cuesta 5 euros (Fila 0 habilitada en el Bizum 07207). El cartel incluye actuaciones de actores locales, cantantes como Néstor Díaz y el tenor Bran Núñez, el coro Xarabea y los grupos de baile tradicional de la asociación «El güertín de Lledías». Al finalizar, se ofrecerá un café a los asistentes. Organiza el Pacto de Amistad Posada Pontecurone.

Mercado nocturno L’Agostiellu con

artesanía y música en Infiesto

Infiesto (Piloña) acoge una nueva edición de L’Agostiellu, su popular mercado nocturno de 2026. A partir de las 20.00 horas, los asistentes podrán disfrutar de una variada oferta que incluye puestos de ropa, complementos y artesanía. Además, la velada estará amenizada con música en directo, opciones de gastronomía y entretenimiento infantil. El evento, que se celebra todos los jueves de agosto, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Piloña.

«La torre de los cuentos» en la torre medieval de Llanes

Concluye el ciclo infantil «La torre de los cuentos» en la torre medieval de Llanes. Este espectáculo de teatro, ideado e interpretado por Alicia Pilarte, está enfocado a un público a partir de 4 años. Los últimos pases gratuitos de la temporada tendrán lugar a las 19.00 y a las 20.00 horas. Para asistir es imprescindible realizar la reserva previa de entradas a través de la plataforma Eventbrite asociada a la Casa Municipal de Cultura de Llanes.

Entrega del Premio Farín en la Casa de Cultura de Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella acoge a las 19.30 horas la celebración del Premio Farín. Este certamen está organizado por la asociación cultural Amigos de Ribadesella y forma parte de la variada programación cultural e institucional del mes de agosto en el concejo.

Concierto del grupo «Magic Soup» en Cangas de Onís

Cangas de Onís continúa con su ciclo «Verano en la calle». A las 21.00 horas, la Plaza del Ayuntamiento será el escenario central para la actuación musical en directo del grupo «Magic Soup». La cita, impulsada por la Casa de Cultura y el Ayuntamiento, ofrece una interesante propuesta de ocio al aire libre para disfrutar de la noche en la localidad.

Mercado en Arenas de Cabrales

Como cada jueves, se celebra el tradicional mercado semanal en la localidad de Arenas en Cabrales. Este pequeño mercadillo, de carácter generalista y activo durante todo el año, estará instalado en la Calle del parque. El horario de apertura al público será durante la franja matinal, concretamente desde las 9.00 hasta las 14.00 horas.

Occidente

Fiestas de San Timoteo en Luarca

Continúan las emblemáticas fiestas de San Timoteo en Luarca con una intensa noche musical. A partir de las 23.00 horas, la céntrica plaza del Ayuntamiento será el escenario de una gran verbena que contará con las actuaciones en directo de las orquestas«Waykas» y «Origen». Una cita ineludible para disfrutar del ambiente festivo al aire libre en la capital del concejo de Valdés.

Presentación del cómic del superhéroe asturiano «Paisanón» en Tapia de Casariego

El auditorio de la Casa de Cultura de Tapia de Casariego acogerá a las 20.30 horas la presentación del cómic «El repunante paisanón». Su autor, Héctor Fernández Gómez, desvelará el origen de este peculiar superhéroe asturiano. El evento, se estructurará en torno a la propia presentación, un coloquio con los asistentes y finalizará con una sesión de firma de ejemplares.

Festival de Música Tradicional de El Franco

Arranca el Festival de Música Tradicional del Concejo de El Franco. A las 21.30 horas, la plaza de España acogerá la actuación inaugural a cargo del Coro Nordeste de Candás. El certamen, organizado por la A.C. Arcángel San Miguel y el Ayuntamiento, continuará el viernes con el trío pontevedrés de Xisco Feijoo y el sábado con el grupo folclórico lucense Arco da Vella. En caso de lluvia, todos los conciertos se trasladarán al Auditorio «As Quintas» de La Caridad.

Presentación del libro «El asesino de Sargadelos» mañana en Santalla d’Ozcos

Mañana, jueves 20 de agosto, el Museo Casa Natal del Marqués de Sargadelos, ubicado en Ferreirela de Baxo (Santa Eulalia de Oscos), acogerá a las 21.00 horas la presentación del libro «El asesino de Sargadelos». El acto literario contará con la intervención de su autor, Cristóbal Ruitiña, que estará acompañado por la periodista Ángela Lanza. La cita cuenta con el respaldo de la editorial Impronta, la librería La Chula y el Ayuntamiento de Santa Eulalia de Oscos.

Mercado en Tineo

Como cada jueves se celebra el tradicional mercado semanal en la localidad de Tineo. El mercadillo, de carácter generalista, estará ubicado a lo largo de la avenida del Conde Campomanes. El recinto abrirá al público durante la franja matinal, concretamente desde las 9.00 hasta las 14.00 horas.

Mercado en Navia

Noticias relacionadas

Se celebra el habitual mercado semanal en la localidad de Navia. Este mercadillo, de carácter generalista, estará instalado a lo largo de la avenida Dársena. El recinto abrirá al público durante la franja matinal, concretamente desde las 9.00 hasta las 14.00 horas. Quienes se acerquen tendrán la oportunidad de pasear y realizar sus compras a través de los 60 puestos de venta ambulante habilitados para esta jornada.