La Asturcilla de Cabranes gana el Premio Alimentos de España en producción ecológica: "El proceso es más artesano que industrial"

En las instalaciones del Vivero de Empresas de Cabranes el sonido seco de las avellanas al descascararse marca el compás diario de una iniciativa que alcanza un hito histórico para la industria agroalimentaria asturiana. La cooperativa Kikiricoop ha sido galardonada con el destacado premio Alimentos de España a la Producción Ecológica, concedido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La Asturcilla, crema de avellana, leche, y cacao, cumple diez años de trayectoria en el mercado, demostrando que el "arraigo territorial, la sostenibilidad ambiental y la viabilidad económica pueden de la mano en el entorno rural".

Lo que arrancó hace un decenio cuando varios amigos decidieron unir sus caminos y “poner el obrador en marcha” para dar forma a una cooperativa común se transforma hoy en un modelo de referencia. Sergio de la Hoz, que a sus 47 años, lidera la elaboración de la crema, dentro de un equipo de cuatro personas asignadas a esta línea, recibe el galardón como “un impulso para visibilizarlo y darse a conocer" ante un mercado mucho más amplio. Según señala, “las personas concienciadas con la salud y medio ambiente” son el núcleo que sustenta el crecimiento del proyecto desde sus inicios, confía en que la proyección que otorga el galardón nacional sirva de altavoz “para transmitir los valores” a todo tipo de consumidores.

La propuesta de Asturcilla destaca por una "fidelidad absoluta" a la materia prima de calidad y al tratamiento directo sin atajos industriales. La leche utilizada en la formulación procede diariamente de una granja ubicada en Nava, un suministro que traen “directamente de la granja, sin procesar”, para hervirlo e integrarlo de forma inmediata en las instalaciones de Cabranes. Por su parte, la recolección de la avellana asturiana moviliza cada temporada a los productores locales entre los meses de agosto y diciembre.

El equipo compra el fruto entero a los "paisanos de la zona", y asume en el propio taller el laborioso trabajo de descascarillado con maquinaria sencilla, completando la selección mediante un filtrado manual “una por una” para descartar cualquier pieza defectuosa. Debido a que la cosecha regional es insuficiente para cubrir la demanda de todo el año, la cooperativa complementa el suministro estacional con proveedores ecológicos de Cataluña, combinándolos con cacao certificado con el sello de “comercio justo” y aceite de girasol ecológico que les envían desde Burgos.

Durante el proceso de descascarillado de la avellana / Sergio de la Hoz

Con un ritmo constante de fabricación de 700 tarros de media por tanda semanal, la firma alcanza un volumen cercano a las 35.000 unidades al año. Pese al notable crecimiento en la última etapa, De la Hoz subraya que “el proceso sigue siendo más artesano que industrial”, lo que garantiza la singularidad de cada lote. Precisamente, tras años afianzando su comercialización a través de tiendas especializadas, ecotiendas y redes de venta directa, el producto ha experimentado una expansión decisiva al incorporarse a las cadenas como Alimerka, Más y Más y la red de supermercados Familia en todo el Principado.

El equipo de Kikiricoop se completa con Carmen Reina e Íñigo González, quienes lideran el servicio de catering ecológico de la entidad, conformando una plantilla total de tres socios. Lejos de acomodarse tras la consecución del premio del Ministerio, el equipo ya trabaja en la producción de su habitual turrón navideño elaborado con la misma base, mientras analizan nuevos desarrollos para el catálogo. Según avanza de la Hoz, en el horizonte de la cooperativa “siempre está la idea de lanzar al mercado fórmulas nuevas", contemplando entre sus proyectos más inmediatos, el diseño de una versión de chocolate blanco y otra alternativa vegana.