Asturias perderá 53.000 personas en edad laboral a lo largo de la próxima década

Asturias afronta un cambio demográfico que transformará el mercado laboral en la próxima década. La región perderá 53.069 personas en edad laboral (16-64 años) entre 2030 y 2040, mientras que la población mayor de 64 años aumentará en 43.642 personas. Así lo estima un informe de la Fundación Adecco publicado ayer y elaborado a partir de las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El estudio indica que en este año 2026 Asturias alcanzará el máximo histórico de población en edad de trabajar: 621.218 personas. A partir de 2030, cuando se contabilizarán 612.863, la cifra comenzará a descender hasta situarse en 559.793 en 2040, lo que supone una caída del 8,7%. En paralelo, los mayores de 64 años pasarán de 312.663 a 356.305.

La reducción de la población en edad laboral se explica, en gran medida, por la salida progresiva de los "baby boomers" y parte de la "generación X", nacidos, respectivamente, en las décadas de 1960 y 1970. Estas cohortes numerosas irán superando los 64 años y abandonarán la franja convencional de edad laboral, mientras las generaciones que se incorporen a los 16 años serán más reducidas debido a la baja natalidad registrada desde 2010 y ante la previsión de que se mantenga por debajo del nivel de reemplazo (situado en torno a 2,1 hijos por mujer). Esta brecha entre las cohortes que salen y las que entran reducirá la base potencial de profesionales, según el informe.

"El desafío demográfico exige ampliar la base de talento disponible y situar la inclusión en el centro de la respuesta: no podemos permitirnos que personas con discapacidad, mujeres en riesgo de exclusión y otras personas con dificultades de acceso al empleo permanezcan al margen cuando las empresas afrontan una creciente escasez de profesionales", señala Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.

Ante estas previsiones, la Fundación Adecco asegura que no bastará con incorporar nuevos profesionales. La organización propone medidas como la inclusión laboral de personas con discapacidad, mujeres en riesgo de exclusión, desempleados de larga duración y colectivos con menor cualificación.

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Asimismo, el informe aboga por la retención y actualización del talento sénior, "combatiendo el edadismo y facilitando la formación continua y la adaptación de puestos; una migración ordenada conectada con las necesidades reales del tejido productivo; la cualificación y recualificación para reducir el desajuste de competencias; la digitalización y la inteligencia artificial para elevar la productividad del talento disponible, y la gestión del absentismo junto a la promoción de trayectorias laborales más largas, flexibles y saludables".