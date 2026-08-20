Dos casas James Bond en Asturias: un garaje oculto tras la fachada de un histórico edificio en Gijón y una columna que se mueve en Oviedo para que entren y salgan los coches

Una columna, aparentemente fija, de un edificio de Oviedo desaparece de un momento a otro cada vez que un residente abre el portón del garaje. Ocurre en la calle Martínez Marina y su llamativo desplazamiento se ha hecho viral, a raíz de un vídeo colgado en la cuenta de Instagram @oviedo_secrets, en el que hablan de una columna de "quita y pon" en la capital asturiana.

Se trata de un edificio, obra de Francisco García Villamil, que fue construido en 1939 y rehabilitado posteriormente en 2021. En aquella reforma hubo que conservar la fachada original. De ahí, que el arquitecto pensase en una solución ingeniosa para salvar el portón del garaje a la vez que estética.

Lo que hizo fue diseñar una columna que se mueve a la izquierda, al más puro estilo de las películas de James Bond o de Batman con su Batcueva, para dejar paso a los coches, y que vuelve a su sitio una vez cerrado el portón. El movimiento del pilar es perfecto y una vez en su sitio nadie es capaz de adivinar que no es fijo como los demás, sino móvil.

Las redes sociales se han llenado de aplausos y felicitaciones hacia el arquitecto que ideó esta solución: "¿Qué?", "Es muy bizarro", "De locos" "Magistral", "Parece magia"...

Lo cierto es que no es el único diseño de estas características que existe en Asturias. En Gijón, en la calle Marqués de Casa Valdés, hay otro edificio que fue rehabilitado hace pocos años y en el que el portón del garaje no es ni mucho menos el habitual. Se encuentra perfectamente oculto en la fachada, detrás incluso de una gran puerta. O eso parece, porque la puerta lógicamente no existe, solo es parte del decorado. Los coches entran y salen del edificio sigilosamente, como si fuesen el famoso agente 007.