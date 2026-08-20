Cinco lluvias de estrellas, una alineación planetaria y tres eclipses más: todos los "regalos" caídos del cielo pendientes en Asturias

Si alguien pensaba que una vez superado el eclipse total solar del pasado 12 de agosto –ese que hizo poner el foco de atención mundial sobre Asturias al ser la comunidad una de las muchas de España que estaban dentro de la franja de la totalidad, aunque luego la visibilidad fue limitada debido a las habituales nubes– ya se podía dejar de mirar al cielo está muy equivocado.

Porque este 2026 va a pasar a la historia por ser un año de lo más astronómico, por decirlo coloquialmente, ante la cantidad de fenómenos que se han sucedido y se sucederán en el cielo de Asturias. Todo sin tener en cuenta que por delante quedan aún unos cuantos eclipses de los que disfrutar, aunque para algunos habrá que irse fuera de la región. Un regalo caído del cielo, nunca mejor dicho, para científicos y aficionados a mirar las estrellas.

Observación del eclipse solar total, el pasado 12 de agosto, desde el Suroccidente. / TANIA CASCUDO

Por lo pronto el próximo 28 de agosto se producirá uno parcial de Luna, visible en España a primera hora de la mañana, alcanzando su punto máximo sobre las 6:12 horas. El próximo 2 de agosto de 2027 llegará otro de sol total y en este caso la totalidad toca al sur de la península ibérica (Cádiz, Málaga, Ceuta). De manera parcial en el resto del país. Finalmente se producirá un eclipse anular de Sol para empezar 2028, concretamente el día 26 de enero: se verá el característico «anillo de fuego» en el suroeste peninsular y se apreciará como parcial en el resto del país.

Lluvia de estrellas

Aunque la lluvia de estrellas más famosa del año, la de las Perseidas o lágrimas de San Lorenzo ya haya pasado –coincidió justo después del eclipse solar del 12 de agosto– aún quedan otras: el 9 de octubre, con Luna nueva, tocan las Dracónidas y el día 21, las Oriónidas. «En ese caso habrá que esperar a la segunda mitad de la noche para evitar la Luna y ver así alguno de sus trazos luminosos», describe Alejandra Rueda, integrante de AllandeStars. Para las Leónidas, del 17 al 18 de noviembre, habrá mejor suerte con la Luna, que permitirá disfrutar mejor de ellas. Y para despedir el año, en diciembre, más lluvia de estrellas: el 14, las Gemínidas; y el día 22, las Úrsidas, cuya visión será difícil al tocar esta jornada Luna llena.

Eclipse solar total en la Fana de Freita, en Allande, el 12 de agosto. Asturias / Allande Stars / LNE

Todo ello sin olvidar el último regalo astronómico de este intenso 2026: una alineación planetaria. Marte, Júpiter, Urano, Saturno y Neptuno la protagonizarán hacia las 22 horas el día 31 de diciembre.

Muchos acontecimientos que en Asturias se pueden disfrutar, salvo que haya las temidas nubes, mejor que en ningún sitio porque su cielo es único para la observación. De hecho, el de Allande está reconocido así oficialmente: el concejo se convirtió en 2021 en el primero del país en lograr el certificado Starlight que lo corrobora.

Y Allande, que fue uno de los pocos lugares asturianos desde los que se pudo ver el eclipse del día 12, volverá a convertirse este fin de semana en un gran observatorio al aire libre con la VII edición de Allande Stars, empresa divulgación científica que impulsa el programa en el concejo con varias actividades que no solo incluyen mirar al cielo y las estrellas. Hórreos, castros, una central hidroeléctrica, retablos religiosos y hasta la música servirán para acercar la ciencia al público durante tres jornadas repartidas por diferentes puntos del concejo.

Programa allandés

Visitantes llegados de distintos puntos de España participarán en las jornadas que abren en Celón a las 18 horas del viernes con «Astronomía entre hórreos y paneras». La actividad permitirá descubrir las conexiones entre el firmamento y las construcciones tradicionales del denominado estilo Allande. La noche llevará a los participantes hasta uno de los principales enclaves arqueológicos del concejo. Entre las 22.30 y la una de la madrugada, el castro de San Chuis acogerá «El cielo desde el Castro de San Chuis», una propuesta que profundizará en la relación de sus antiguos pobladores con el cielo y repasará también la evolución de la astrofísica a través de algunos de sus principales hitos y descubrimientos.

La jornada del sábado comenzará a las 11.30 horas en la Central Hidroeléctrica de Salime con «De la gravedad a la electricidad». La visita se completará con un taller para mostrar las conexiones de la física y la astronomía. Por la tarde, el escenario se trasladará a Is, donde se desarrollará «El prisma de Is: de la física a los retablos». En la primera capilla dedicada a la Virgen del Avellano, patrona de Allande, los investigadores explicarán qué pueden revelar los rayos X, infrarrojos y ultravioletas sobre las tallas religiosas y cómo esas mismas herramientas permiten estudiar el Universo.

Si la meteorología lo permite, el sábado terminará mirando directamente al firmamento desde La Verbenosa, con una observación guiada en la que el equipo de Allande Stars explicará cómo diferentes culturas y civilizaciones han interpretado a lo largo de la historia el cielo nocturno. El cierre llegará el domingo en Pola de Allande con «Un universo de música: un viaje entre estrellas, neuronas e inteligencia artificial», interpretación musical y divulgación científica en una de las casas de indianos de la villa.