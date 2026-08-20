Casi todos los concejos asturianos tendrían problemas en caso de empeorar la sequía: el análisis de los riesgos, concejo a concejo

En periodos graves de sequía, "prácticamente la totalidad de los ayuntamientos tendrían problemas para garantizar la satisfacción de sus demandas de abastecimiento de agua". Es la advertencia del Plan Director de Abastecimiento de Aguas del Principado de Asturias (2020-2030), elaborado por el Gobierno autonómico, que marca las pautas en relación con el abastecimiento y el consumo de agua en la región.

Asturias afronta un momento delicado, con una alerta por sequía que ha provocado restricciones de agua en varios concejos, algo poco habitual en el Principado. La falta de lluvias, en un contexto marcado por el cambio climático, está detrás de cortes de agua y avisos a los vecinos.

Los principales embalses asturianos están al 70 por ciento de su capacidad, pero el complejo sistema asturiano de suministro, con concejos conectados a la red autonómica del Consorcio de Aguas (Cadasa) y otros que dependen exclusivamente de sus manantiales y acuíferos, que van a menos, complica el futuro si las precipitaciones siguen disminuyendo.

Cadasa planea medidas más drásticas en el caso de que la situación no mejore de cara al otoño. La previsión de lluvias para los próximos días apunta a aliviar mínimamente la situación, aunque el episodio actual ha vuelto a poner de manifiesto la vulnerabilidad de algunos sistemas municipales.

El Plan Director, al que aún le quedan más de tres años de vigencia, pone negro sobre blanco la situación de los sistemas de abastecimiento municipales, que son los que más sufren en periodos de sequía. Hay 46 municipios con advertencias. Cadasa surte de agua a 25 concejos, que también pueden contar con recursos propios. El resto depende fundamentalmente de sus propios sistemas de captación y almacenamiento.

Así está Asturias, concejo por concejo

El documento que rige las políticas de abastecimiento advierte de que los previsibles efectos del cambio climático harán más frecuentes los periodos de sequía y es contundente al asegurar que casi todos los ayuntamientos tendrían problemas, «dada la inexistencia de elementos de regulación del recurso y su alta vulnerabilidad frente a episodios de sequía prolongados».

El informe analiza concejo por concejo el balance hídrico de cada territorio y establece conclusiones claras. Hay cinco concejos —Grado, Mieres, Cangas de Onís, Lena y Tineo— que podrían tener problemas de abastecimiento en caso de sequía o episodios secos, con balances deficitarios o dificultades concretas en sus captaciones.

Otros diez también se enfrentarían a situaciones negativas con sequías moderadas, sobre todo en verano, mientras que 31 no tienen problemas a la vista ante sequías consideradas moderadas, pero sí los tendrían en largos periodos de falta de lluvias, si se repitiera un escenario como el de 1988-1989. Hay 25, los que reciben agua de Cadasa, que cuentan con un sistema supramunicipal que ofrece una mayor garantía de suministro. Los datos concretos de cada concejo pueden verse en el gráfico que acompaña esta información.

Falta capacidad de almacenamiento

El Plan Director, además, apunta a otra debilidad del sistema: la falta de capacidad de almacenamiento de agua potabilizada. De los 81 principales sistemas de abastecimiento analizados en Asturias, al menos 31 no disponen del volumen de regulación necesario para cumplir los objetivos establecidos por el propio documento. Contar con suficiente agua almacenada permite a los municipios disponer de un margen de seguridad cuando disminuye el caudal de una captación, aumenta el consumo o se produce una avería o cualquier otra incidencia que interrumpa temporalmente la entrada de agua.

En periodos de sequía, ese colchón resulta especialmente importante porque permite mantener el suministro mientras los recursos naturales se recuperan o se busca una alternativa. El Plan reclama incrementar esta capacidad, revisando los recursos existentes y construyendo infraestructuras de regulación que puedan ayudar en caso de sequía.

Los objetivos de la región, según el plan trazado, deben pasar por «dotar a todos los concejos asturianos de una fuente de suministro garantizada». Pone el foco, a su vez, en los concejos de menor tamaño que, por su ubicación, no pueden conectarse a Cadasa y que deben mejorar sus propios sistemas. Según el informe, en estos casos es necesario construir «nuevos depósitos de almacenamiento de agua bruta con capacidad de regulación de varios días».