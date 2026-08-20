El gobierno asturiano otra vez se "empapiza" en 2026 con la ejecución de las inversiones del Presupuesto, y sigue a la cola de todas las comunidades

La ejecución inversora del presupuesto autonómico vuelve a atragantársele al Principado en el arranque de 2026, después de varios años en los que el bajo ritmo de gasto en comparación con el resto de comunidades autónomas llevó al Ejecutivo a considerar prioritario mejorar ese dato. Asturias llegó al mes de mayo de este año con solo el 7,43% de sus operaciones de capital (inversiones y transferencias) en fase de obligación reconocida, prácticamente la mitad del promedio autonómico y el porcentaje más bajo de España junto con Extremadura.

Al mismo tiempo, el Principado ya ha hecho públicas sus cifras de ejecución presupuestaria hasta junio, que permiten conocer cuánto han gastado las distintas consejerías. En términos globales, en el conjunto de su presupuesto, las más rezagadas son Ordenación del Territorio y Vivienda, dirigida por Ovidio Zapico, con un 15% ejecutado a mediados de año, y Medio Rural, de Marcelino Marcos, con un 20%. El orden cambia, sin embargo, al aislar los capítulos inversores.

Ciñéndose exclusivamente a esos capítulos, Ciencia y Empleo ocupa la última posición, con solo un 2% ejecutado, seguida de Salud, con un 4%. A continuación aparecen Hacienda, con un 7%, y Ordenación del Territorio, con un 11%, apoyada en las inversiones en vivienda y la gestión de ayudas y financiación a otras entidades. En el extremo contrario, las consejerías con mayor ejecución de sus capítulos inversores son Presidencia, Industria y Turismo, con un 22%; Educación, con un 21%; y Cultura, con un 19%.

El Ministerio de Hacienda tiene publicados los datos de ejecución de las comunidades autónomas hasta mayo, lo que permite una comparación homogénea entre territorios. En los primeros cinco meses del año, Asturias había ejecutado el 9,29% del capítulo sexto, correspondiente a inversiones reales, y el 5,87% del séptimo, destinado a transferencias de capital. La combinación de ambos dejó el grado de ejecución de las operaciones de capital en el 7,43%.

La distancia con el conjunto de las autonomías es notable. El ritmo medio nacional de ejecución de los capítulos inversores se sitúa cerca del 14%, casi el doble del registrado por el Principado. Lo superan La Rioja, con un 16,87%; Navarra, con un 16,75%; Castilla y León, con un 16,43%, y Galicia, con un 16,31%.

Malas cifras desde 2020

El mal arranque de 2026 prolonga una tendencia que comenzó a acentuarse a partir de 2020, coincidiendo con el fuerte crecimiento de los presupuestos autonómicos y de las partidas de inversión. La evolución contrasta con la primera parte de la pasada década. En 2010, cuando el Principado presupuestó 576 millones de euros en inversiones reales, cerró el año con el 90,56% ejecutado, y en 2011 alcanzó el 92,01%.

Durante los años posteriores, la inversión presupuestada descendió con fuerza y llegó a un mínimo de 134 millones en 2016. Con menores cantidades que gestionar, la Administración mantuvo porcentajes de ejecución elevados. El deterioro se hizo más acusado cuando las cuentas volvieron a crecer.

El punto más bajo llegó en 2022, cuando Asturias terminó el ejercicio con solo el 50,41% de sus inversiones en fase de obligación, muy lejos de los niveles superiores al 80% de años anteriores. Los malos datos llevaron al presidente, Adrián Barbón, a situar a finales de 2023 y comienzos de 2024 la mejora de la ejecución entre los objetivos de la legislatura y a reforzar el seguimiento de las consejerías.

Bajo la media en 2025

El último ejercicio completo tampoco corrigió la posición de Asturias. Según los datos de avance de diciembre del Ministerio de Hacienda, el Principado cerró 2025 con el 51,82% de las operaciones de capital en fase de obligación reconocida, frente al 62,85% de media de las comunidades autónomas.

El Ejecutivo defendió entonces una lectura distinta. El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, aseguró que la ejecución ascendía al 69% si se excluían los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, cuyo periodo de gasto se prolonga más allá del ejercicio anual, y sostuvo que el dato había mejorado respecto al año anterior.

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La comparación homogénea de Hacienda volvió, no obstante, a colocar Asturias entre las autonomías con menor ejecución. Los primeros datos de 2026 muestran que esa brecha continúa abierta y que, además, varias consejerías apenas habían activado una pequeña parte de sus créditos inversores al alcanzar el ecuador del año.