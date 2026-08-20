El impacto de los plantes médicos en Asturias: casi un 63% menos de operaciones por las tardes y hay más de 23.600 pacientes esperando por una cirugía

El conflicto laboral sanitario ha golpeado de lleno a una de las piezas centrales del plan del Principado para reducir las listas de espera: las operaciones extraordinarias de tarde. En julio, estos programas quirúrgicos vespertinos se redujeron un 62,73% respecto al mismo mes de 2025 por los paros médicos y el plante de varios servicios a realizar horas extra. Ese descenso limitó la capacidad del Sespa para rebajar las demoras, aunque la actividad quirúrgica ordinaria alcanzó cifras récord para un mes de julio.

La Consejería de Salud publicó ayer, como cada día 20, los datos de listas de espera de los hospitales públicos asturianos. La consejera, Concepción Saavedra, defendió que, pese al conflicto laboral, el sistema pudo mantener una actividad relevante. “A pesar del conflicto laboral que se está viviendo, hemos podido realizar cirugías y también consultas, por lo que los datos se han mantenido estables a lo largo de este mes”, valoró.

Los hospitales públicos asturianos realizaron en julio 5.813 operaciones programadas, la cifra más alta registrada en ese mes desde 2018 y un 12,4% más que en julio de 2025. A ellas se sumaron 678 intervenciones urgentes. Sin embargo, esa actividad no bastó para reducir la lista quirúrgica. El Sespa cerró julio con 23.633 pacientes pendientes de una operación, 238 más que en junio. También aumentó la demora media, que pasó de 86,41 a 91,41 días, cinco días más que el mes anterior.

El principal motivo del incremento fue la entrada de nuevos pacientes. En julio se incorporaron 5.795 personas a la lista quirúrgica, la cifra más alta para ese mes desde 2019. A ello se sumaron, según el Principado, el periodo vacacional y las consecuencias del conflicto laboral de los médicos. “Hicimos un plan estructural no para mantener los datos, sino para bajar las listas de espera”, explicó Saavedra, que admitió que ese objetivo no pudo cumplirse plenamente por los paros y plantes, aunque sostuvo que la situación se ha “estabilizado”, aunque que “puede haber algún paciente más”.

La evolución es distinta en las primeras consultas. Julio terminó con 120.778 pacientes pendientes, 49 menos que en junio, lo que supone el tercer descenso consecutivo desde abril. También bajó la demora media, hasta 102,41 días, 3,07 menos que el mes anterior. Aun así, la comparación anual sigue siendo negativa: hay 13.266 pacientes más esperando una primera cita que en julio de 2025 y la demora media es 14,47 días superior. Es decir, los asturianos esperan casi 15 días más que hace un año para conseguir una consulta médica.

Los hospitales realizaron en julio 148.259 consultas externas, un 10,9% menos que en junio, principalmente por el impacto de las vacaciones. Pese a ello, fueron 5.734 más que en julio del año pasado, un aumento del 4,02%, y la actividad continúa por encima de la registrada antes de la pandemia: en julio de 2019 se realizaron 133.924 consultas.

Por especialidades, Oftalmología, una de las más saturadas, destaca por su evolución positiva. Su lista de espera se redujo en 1.144 personas respecto a junio y acumula un descenso de 2.534 pacientes en un año. Entre las áreas de especial atención, Digestivo presenta una demora media de 29,8 días; Ginecología, de 40,13, y Otorrinolaringología, de 56,61. Las tres están por debajo de los 60 días de referencia. Neurología, con 69,81 días, supera ese límite.

Peor fue la evolución de las pruebas diagnósticas. La lista de espera de las cinco principales pruebas aumentó en julio hasta los 33.309 pacientes, 1.181 más que en junio, un incremento del 3,68%. Cuatro pruebas mantienen una demora media inferior a 60 días: colonoscopias, 41,47 días; mamografías, 41,86; TAC, 45,47, y ecografías, 56,24. Las resonancias magnéticas, en cambio, alcanzan una espera media de 65,8 días.

La Consejería de Salud asegura que “mantendrá el plan estructural de listas de espera y las medidas para aumentar la actividad y atender antes a los pacientes con mayor necesidad”. Además, la Administración afirma que “continuará negociando con los profesionales sanitarios con el objetivo de recuperar las operaciones extraordinarias de tarde” afectadas por el conflicto laboral.

Las negociaciones con los sindicatos

El Principado espera "sacar cuanto antes" la Ley de Ordenación del Personal del Sespa. Así lo dijo también la consejera de Salud, Concepción Saavedra, que matizó que el borrador de la ley, llevado a distintas reuniones con los sindicatos, debe regirse por el paraguas del Estatuto Marco nacional, contra el que los facultativos siguen anunciando paros. La nueva norma asturiana promete ampliar los derechos de todo el personal sanitario y mejora sus condiciones laborales.

"El nuevo gerente del Servicio de Salud (Juan José Alonso Ordiales) se ha reunido de forma periódica con los sindicatos y en estos momentos estamos esperando sus aportaciones para volver a sentarnos a hablar", explicó Saavedra, que no quiso entrar en detalles sobre en qué punto se encuentran las negociaciones. "Estamos intentando facilitar las condiciones laborales de nuestros trabajadores, pero tenemos un estatuto nacional con el que regirnos", expresó la Consejera, que aclaró que "en la base de esa ley estamos todos de acuerdo". En otras palabras, el Principado sigue urgiendo al Gobierno central a desatascar con los médicos el conflicto por el Estatuto Marco.

Este primer borrador elaborado por la Dirección de Profesionales del Servicio de Salud del Principado (Sespa) y sobre el que se está trabajando con las organizaciones sindicales establece, entre otros contenidos novedosos, que, en zonas que sufren "escasez estructural" de profesionales (en la práctica, la escasez suele circunscribirse a los médicos), se podrán convocar plazas fijas de facultativos "mediante el sistema excepcional de concurso de méritos", esto es, sin mediar examen, "en los supuestos permitidos por la normativa básica estatal".