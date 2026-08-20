Luz García, secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO: "De aquí a diez años se jubilará el 55% o más de las plantillas públicas"

Luz García es secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Bajo su responsabilidad están áreas tan importantes como el transporte, el ciclo integral del agua y la Administración. Actualmente, su equipo está inmerso en la negociación del convenio del transporte de mercancías: "No vamos a firmar nada que suponga un retroceso en derechos ya conseguidos", avisa.

—Están inmersos en la negociación del convenio del transporte de mercancías. ¿En qué punto se encuentra?

—La patronal planteó condiciones que suponían ir hacia atrás en el convenio anterior, que era el mejor de España. Entre ellas, una jornada anual que dificulta al trabajador organizar su vida y que permite a la empresa organizar las horas extras y cambiar los descansos. Hay personas que hacen transporte internacional, pasan quince días fuera y tienen cuatro días de descanso. Si juegas con la jornada, ya no garantizas esos cuatro días ni que puedan disfrutarlos en casa. También reclamamos la categoría de conductor mecánico para quienes llevan vehículos articulados. Parece que en la última mesa la patronal se ha movido en algunos puntos, incluida la vuelta a las 40 horas semanales. Queda el escollo de la paquetería. Comisiones Obreras no va a firmar nada que suponga un retroceso en derechos ya conseguidos.

— En materia ferroviaria, ¿cuál es el principal problema de las Cercanías asturianas?

—Se ha centrado demasiado el foco en la larga distancia y se han desatendido las Cercanías. Hay que invertir no solo en trenes, sino también en frecuencias, personal y organización. La primera unidad de los nuevos trenes llegará en septiembre u octubre, pero no los ocho trenes. Aunque llegasen todos, seguirían siendo insuficientes. Por eso defendemos mantener las unidades antiguas que estén en mejores condiciones como refuerzo.

—¿También las mallas horarias?

—Sí, no es necesario que todas las frecuencias paren en apeaderos con muy pocos usuarios, pero sí estudiar las horas punta de entrada y salida del trabajo y de los estudios. Las Cercanías tienen que adaptarse a las necesidades de los trabajadores.

—¿Apoyaría CC OO que el Principado asumiera las competencias?

—No estamos en contra, pero asumir competencias nunca puede hacerse a coste cero. Ya existe un plan estratégico de Cercanías; habría que pactar mallas horarias, unidades y necesidades de personal. Y defendemos que, si los puestos tienen base en Asturias, sean ocupados por personal de Asturias. Ahora mismo creo que se está dejando morir el Cercanías, y hay que potenciarlo. Se está dejando perder una joya como es la antigua FEVE.

—Plantean crear una mesa general del transporte. ¿Para qué serviría?

—Para coordinar carretera, ferrocarril, puertos y aeropuerto. La mercancía llega a los puertos por camión o tren y después sale en barco, o al revés. Todo eso debería estar coordinado para ganar eficiencia, también desde el punto de vista energético. También permitiría coordinar mejor las conexiones con el aeropuerto.

—CC OO es el único sindicato que mantiene las movilizaciones en la red de escuelinas, ¿cuáles son las principales líneas rojas?

—El proyecto es bueno e integrador, pero no puede hacerse a coste cero. Hay trabajadoras que no estaban estabilizadas en los ayuntamientos y el Principado no explica cómo lo hará, cuándo ni de qué manera. Eso genera mucha incertidumbre. Parece que se va a aceptar la pareja educativa, pero tenemos otra línea roja: una hora de programación educativa fuera del aula para todo el personal. Si esa hora se reconoce como obligatoria, se está reconociendo el carácter educativo de la etapa. Si se deja en “cuando las circunstancias lo permitan”, sabemos que muchas veces no se hará. Este año habrá negociaciones en agosto y, si se alcanzan acuerdos, no tendría sentido anticipar una huelga. Pero, si no se resuelven esas dos cuestiones, probablemente volvamos a las calles.

—¿Se ha corregido la temporalidad en las administraciones públicas?

— Asturias no es de las comunidades que peor están en estabilización. La Administración autonómica ha cumplido razonablemente, aunque con algunos retrasos. La situación es peor en muchos ayuntamientos, donde todavía hay procesos sin terminar.

—Además, en los próximos años habrá muchas jubilaciones. ¿Está preparada la Administración?

—La Administración pública está muy envejecida. De aquí a diez años se jubilará el 55% o más de las plantillas actuales. El problema es que los procesos selectivos son demasiado lentos. La Administración no puede ser una mole tan difícil de mover. Si necesitamos personal en la Inspección de Trabajo, por poner un organismo actualmente deficitario, no puede haber personas que han aprobado todo el proceso, incluida la formación como funcionarios en prácticas, y que después de dos años todavía no se hayan incorporado.

—¿Qué proponen desde CCOO?

—Defendemos la jubilación parcial. El personal laboral acaba de recuperar ese derecho después de dos años de lucha. Falta el personal funcionario y estatutario. La idea es que las ofertas públicas de empleo permitan prever cuántas personas quieren acogerse a la jubilación parcial y programar los contratos de relevo.

—¿Hay servicios especialmente amenazados por esa ola de jubilaciones?

—En la Seguridad Social, por ejemplo, se va a jubilar alrededor del 70% de la plantilla en los próximos siete años. Entonces hay que preguntarse quién va a tramitar pensiones, jubilaciones, maternidades y prestaciones. La digitalización ayuda, pero no puede sustituir la atención presencial. Todas las administraciones deben mantener personal para atender directamente a la ciudadanía. No todo el mundo puede o quiere hacer sus gestiones por internet.

—¿La reorganización de la Justicia está mejorando el servicio?

—La Justicia necesitaba modernizarse, pero la reorganización plantea que el personal pueda atender una jurisdicción u otra indistintamente. Si alguien tiene destino en lo contencioso-administrativo no se le debería obligar a trabajar en lo social. CC OO impugnó algunas cuestiones y acabamos de ganar una sentencia que anula una resolución de octubre de 2025 sobre la estructura de las oficinas judiciales porque no estaba ajustada a derecho y lesionaba derechos del personal. No puede ser que la Administración quiera reorganizar el trabajo a costa de empeorar las condiciones de sus trabajadores.

—Una de sus principales críticas es la comarcalización de los juzgados de violencia sobre la mujer.

—No puede plantearse, por ahorrar personal, que solo haya juzgados de violencia en Oviedo, Gijón y Avilés. Una mujer de Llanes que denuncia violencia de género puede tener que desplazarse a la zona central o declarar telemáticamente. Creemos que eso puede provocar revictimización y supone perder atención directa a las víctimas.

—El sindicato plantea un convenio autonómico del ciclo integral del agua

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—Es un servicio esencial e indispensable, pero muy invisibilizado. El convenio estatal es muy pobre, tanto en salarios como en condiciones de seguridad y salud. Hay personas que trabajan solas en potabilizadoras y depuradoras, con los riesgos que eso implica, y a veces cuesta incluso cubrir plazas. Además, muchas licitaciones públicas se adjudican por periodos de varios años con cantidades cerradas. Un convenio propio de Asturias permitiría mejorar esas condiciones. En esta reivindicación vamos de la mano de la Corriente Sindical de Izquierda.