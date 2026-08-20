Manuel Menéndez se incorpora al patronato de la Fundación Cajastur

Manuel Menéndez, exconsejero delegado de Unicaja y figura de largo recorrido en el sector financiero asturiano, se ha incorporado al patronato de la Fundación Cajastur, entidad dedicada a labor social que además posee el 6,97% de las acciones del banco malagueño (el cual absorbió Liberbank, anteriormente Cajastur).

Menéndez será el noveno miembro del patronato, el máximo órgano de gobierno de la Fundación. Los cargos de responsabilidad no sufren cambios: seguirán en sus puestos César Menéndez Claverol (presidente), José Luis García Suárez (vicepresidente) y Gregorio Pérez Pérez (secretario).

El resto de patronos son Adonina Tardón García, Montserrat Martínez López, Manuel de Barros Canuria, Nuria López Castellanos y María Inmaculada D’Ocon Navaza.

El nombramiento de Menéndez se formalizó en abril de 2025, pero ha sido recientemente cuando la Fundación Cajastur ha hecho público el documento que recoge su inclusión como patrono.

La designación del ejecutivo –que también es presidente de EDP España– tiene una vigencia de cuatro años (esto es, hasta 2029), aunque son prorrogables. Se trata de un cargo no remunerado, salvo la compensación por los gastos vinculados a su actividad como patrono.

La Fundación ha nombrado patrono a Menéndez por sus "conocimientos y experiencia específicos en materia financiera", según indica el citado documento. Nacido en 1959 en Ovanes (Salas), es economista y catedrático de Economía Financiera y Contabilidad. Hijo de agricultores y con un perfil académico y técnico, Menéndez se convirtió en presidente de Asturgar y consejero de Cajastur en 1988, con 29 años, designado para ambos cargos a propuesta del entonces Gobierno autonómico de Pedro de Silva.

Noticias relacionadas

Su ascenso a la presidencia de Cajastur se produjo en 1995, con 36 años, y desde entonces estuvo al frente de esta entidad y de sus sucesoras durante casi tres décadas, hasta su salida de Unicaja en 2023.