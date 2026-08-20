Dos nuevas unidades en el HUCA: una potenciará estudios clínicos y tratamientos experimentales, y la otra mejorará la atención integral a niños con enfermedades raras

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) refuerza la capacidad innovadora del sistema sanitario público y la atención a patologías complejas con la finalización de las obras de dos nuevos espacios especializados. Las instalaciones, financiadas con más de 1,5 millones de euros, procedentes de fondos europeos a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y del PERTE de Salud de Vanguardia, permitirán dar un salto cualitativo en la asistencia e investigación en la comunidad.

La nueva Unidad de Investigación Clínica, espacio diseñado para impulsar ensayos clínicos, evaluar tratamientos innovadores y mejorar el diagnóstico de enfermedades, ha supuesto una inversión de 806.000 euros y entrará en funcionamiento en el mes de octubre, tras seis meses de obras. La unidad está promovida por el Servicio de Salud del Principado (Sespa), el HUCA y el Instituto de Investigación Sanitaria del Principado (ISPA), a través de la Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria del Principado de Asturias (Finba). Cuenta con 336 metros cuadrados y un equipo inicial de seis profesionales especializados, que se irá ampliando con personal de enfermería.

El área potenciará los estudios clínicos desde proyectos observacionales hasta ensayos en fases tempranas. Con esta iniciativa, la consejera de Salud, Concepción Saavedra, destacó que el objetivo central busca "consolidar la apuesta del sistema sanitario público por la innovación, la excelencia y la mejora de la atención a todas las personas". Este recurso facilitará la aplicación de medicación experimental, y la integración de Asturias en redes nacionales e internacionales de investigación biomédica.

El HUCA estrena dos nuevas unidades innovadoras. / Irma Collín / LNE

Por otra parte, se ha equipad una Unidad de Enfermedades Raras, que diagnostica, trata y hace seguimiento de patologías poco frecuentes. Contó con un presupuesto de 753.350 euros y comenzará su actividad asistencial a mediados de septiembre. Está diseñada y coordinada bajo un modelo centrado en la atención completa, dispone de 240 metros cuadrados, adaptados para "evitar desplazamientos innecesarios por el hospital y reducir los tiempos de diagnóstico", según indicó Saavedra. El servicio arrancará enfocado a la población pediátrica, donde la consejera estima que se atenderá a un volumen de "entre 50 y 100 niños y niñas", que actualmente necesitan confirmar o centralizar su diagnóstico, antes de valorar en el futuro la incorporación progresiva de la fase de adultos.

El HUCA estrena dos nuevas unidades innovadoras. / Irma Collín / LNE

El funcionamiento de este departamento de patologías poco frecuentes basará su estrategia en un comité multidisciplinar, y la figura de una enfermera gestora de casos, que optimizará las citas y pruebas asistenciales. La implantación posiciona al centro hospitalario como un "referente pionero" dentro del Sistema Nacional de Salud, al unificar especialidades en un único entorno que combina consultas presenciales y seguimiento virtual.

Durante su visita a las instalaciones del HUCA, Concepción Saavedra también valoró de forma muy positiva los recientes anuncios sobre el desarrollo de una vacuna contra el melanoma. La responsable de Salud calificó el avance científico de "gran noticia" para la supervivencia de los pacientes, y recordó que Asturias ha registrado alrededor de 970 casos de este cáncer de piel entre los años 2020 y 2025.