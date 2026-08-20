La oposición exige explicaciones a Barbón por la baja ejecución inversora: “Anuncian obras a bombo y platillo y dejan la mitad del dinero sin gastar”

Los grupos de la oposición reaccionaron con dureza a los nuevos datos de ejecución presupuestaria del Principado publicados por LA NUEVA ESPAÑA y que vuelven a situar Asturias entre las comunidades con menor porcentaje de operaciones de capital ejecutadas en el arranque de 2026. PP, Vox y Foro cuestionaron la capacidad del Gobierno de Adrián Barbón para transformar en actuaciones las inversiones consignadas en las cuentas, mientras Izquierda Unida salió en defensa de la gestión de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda de Ovidio Zapico, asegurando que los datos contables no recogen necesariamente toda la ejecución material de las obras. Llamativa fue la reacción de Covadonga Tomé, único apoyo parlamentario del Gobierno en el Presupuesto: “Es preocupante; ¿qué se está haciendo mal para que año tras año se repita la situación?”.

"Se volverán a destapar las mentiras", dice el PP

El diputado del PP Andrés Ruiz aseguró que los datos apuntan a que "un ejercicio más" la ejecución de las inversiones volverá a "destapar las mentiras" que, a juicio de los populares, contiene cada presupuesto del Ejecutivo. "Se afanan en anunciar, a bombo y platillo, unas inversiones récord cada año que, sin embargo, cuando llega el momento de ejecutarlas y hacerlas realidad, dejan casi la mitad del dinero previsto sin gastar", afirmó.

Ruiz recordó que, según los datos manejados por su partido, la ejecución presupuestaria de las inversiones quedó en 2025 en el 56% y dejó 465 millones de euros sin gastar. Amplió además el balance al conjunto de la legislatura y cifró en 1.300 millones las inversiones que, según el PP, quedaron sin ejecutar entre 2023 y 2025.

Para el diputado popular, esos porcentajes alimentan lo que definió como "la gran mentira presupuestaria de Barbón". Ruiz sostuvo que las inversiones incluidas en las cuentas autonómicas se han convertido en "la gran propaganda" del Ejecutivo y subrayó que, según sus cálculos, la ejecución de los capítulos inversores pasó del 79% en 2019 al 56% en 2025.

Vox y Foro ponen en duda la capacidad gestora del Ejecutivo

La portavoz y presidenta de Vox, Carolina López, aseguró que los nuevos datos no sorprenden a su formación porque, señaló, Vox lleva tiempo denunciando "la baja ejecución presupuestaria en cuanto a inversiones del Gobierno de Barbón". "Los datos están ahí y el Gobierno seguirá negándose y maquillándolos", afirmó.

López vinculó el bajo ritmo inversor con la pérdida de oportunidades para mejorar los servicios públicos y cuestionó el destino de los recursos recaudados. "Luego la gente se pregunta dónde van sus impuestos; desde luego, y a la vista está, que para mejorar Asturias no", señaló. La dirigente de Vox concluyó que Barbón "vuelve a demostrar que no tiene un proyecto para Asturias", sino "un proyecto para su supervivencia política".

También el portavoz de Foro, Adrián Pumares, centró sus críticas en la distancia entre lo presupuestado y lo finalmente ejecutado. "Durante años se nos dijo que lo que no estaba en el presupuesto no existía; con este Gobierno hemos descubierto algo todavía peor: que ni siquiera existe lo que sí está presupuestado", afirmó.

Pumares consideró que la posición de Asturias en la comparación autonómica "ya no puede esconderse detrás de excusas técnicas" y la atribuyó a "incompetencia y falta de capacidad de gestión". A su juicio, "de nada sirve anunciar presupuestos históricos, multiplicar las promesas y hacerse fotos presentando inversiones si después el dinero no se ejecuta y las obras no llegan".

IU distingue entre ejecución contable y material

Desde Izquierda Unida-Convocatoria por Asturies, el portavoz Xabel Vegas defendió, en cambio, que los datos deben interpretarse teniendo en cuenta las particularidades del procedimiento administrativo. Su valoración se centró especialmente en la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, dirigida por Ovidio Zapico, área gestionada por IU dentro del Gobierno de coalición.

Vegas consideró "imprescindible diferenciar" entre la ejecución contable y la ejecución material. Según explicó, el procedimiento administrativo provoca que “determinadas inversiones no aparezcan incorporadas a los datos hasta que las actuaciones han sido certificadas”. "Para ver toda la inversión que se está haciendo solo hace falta salir a la calle y ver la cantidad de obra que se ha iniciado en materia de vivienda", sostuvo.

El representante de IU citó las promociones de obra nueva impulsadas por la Dirección General de Vivienda, las rehabilitaciones y las actuaciones de mejora de la eficiencia energética. Vegas se mostró convencido de que los datos finales de la consejería de Zapico "van a ser extraordinarios" y defendió que la vivienda se convertirá durante esta legislatura en una de las áreas con mayor actividad, tanto mediante ayudas como a través de nuevas promociones y rehabilitaciones.

IU sí expresó preocupación por el nivel de ejecución en materia social, al considerar esa gestión una de las piezas fundamentales para garantizar el funcionamiento del Estado del bienestar, especialmente ante la llegada de nuevos recursos que deberán ser gestionados.

Preocupación de Tomé por la inversión en Vivienda

Por último, la diputada de Somos Covadonga Tomé puso el foco en la repetición año tras año de los bajos porcentajes. "Hay una pregunta clave que nos planteamos año a año: ¿qué está haciendo mal el Ejecutivo asturiano para que se repitan de nuevo los niveles más bajos de ejecución presupuestaria?", señaló.

Noticias relacionadas

Tomé consideró "especialmente preocupante" la situación en ámbitos como la vivienda y reclamó al Gobierno una revisión de las causas. "¿El Gobierno ha hecho un ejercicio serio de revisión de los motivos? Es imprescindible y no parece que estén en ello", concluyó.