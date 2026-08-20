El parque acuático de un pueblo leonés de 3.000 habitantes que le hace competencia a las piscinas de Valencia de Don Juan: toboganes, cascadas, jacuzzis, hinchables y hasta una isla

Un pueblo leonés de 3.000 habitantes, situado en El Bierzo, ya le hace la competencia a las famosas piscinas de Valencia de Don Juan con un parque acuático que tiene toboganes, puentes, cascadas, jacuzzis y hasta una isla central. Se tratan de las piscinas municipales de Carracedelo, ubicadas a algo menos de dos horas y media de Oviedo y Gijón, que se han convertido en los últimos años en un gran reclamo para familias con niños.

Cada vez que llueve en Asturias (como pasa estos días), son muchos los que cogen el coche, cruzan el Negrón y acuden a las piscinas de Valencia de Don Juan en busca de sol y diversión. Sin embargo, en la comunidad vecina hay otros parques acuáticos de similares características, que son aún desconocidos y mucho menos masificados. Este es el caso Carrecedelo, con piscinas más familiares y coquetas.

Abiertas desde las 12 a las 21 horas, son tres grandes piscinas en una, ubicadas alrededor de una isla central de la que sale un enorme tobogán. También hay puente, jacuzzis y cascadas para diversión de los más pequeños. El recinto cuenta con una amplia zona verde para pasar el día y ofrece desde actuaciones musicales y animación hasta cursillos de natación e hinchables acuáticos.

La entrada cuesta 2,50 euros para niños de 4 a 14 años (los menores de edad no pagan) y 3 para adultos.

Otra opción más cercana

Otra piscina similar a la de Valencia de Don Juan, pero mucho más tranquila es la de Cuadros. Esta está aún más cerca que la de Carracedelo. Están a quince minutos de León y a hora y veinte del centro de Asturias. También es un paraíso infantil, con varias zonas de baños, atracciones, toboganes e hinchables.

Su horario de apertura es de 12.20 a 20.30 horas y las tarifas van desde 1,50 para niños de 5 a 14 años (de 0 a 4 es gratis) hasta los 2,50 para adultos. La temporada de baños finaliza el 5 de septiembre.