Pillan en Siero a un camionero madrileño con el tacógrafo manipulado para falsear los tiempos de conducción y descanso

La Guardia Civil ha investigado a un conductor de 44 años y vecino de Madrid, como presunto autor de un delito de falsedad en documento oficial, por la presunta manipulación del tacógrafo digital con la finalidad de falsear los registros de los tiempos de conducción y descanso.

Asimismo, las pesquisas permitieron identificar a otras dos personas relacionadas con los hechos: la titular de la tarjeta de conductor utilizada en la manipulación, como presunta cooperadora necesaria, y la gestora de transportes, como presunta inductora o cooperadora necesaria.

Los hechos ocurrieron al atardecer del pasado 28 de abril, en la carretera AS-17 (Avilés-Riaño), km 25,00 término de Siero, cuando componentes del Destacamento de Tráfico de Oviedo, especializado en el control e inspección de transporte terrestre por carretera, realizaron una inspección aleatoria a un camión de gran tonelaje que transportaba bienes de consumo.

Durante la actuación, los agentes detectaron que la tarjeta insertada en el tacógrafo digital no pertenecía al conductor, sino a una mujer que no viajaba en el vehículo. El posterior análisis de los datos descargados permitió reconstruir la secuencia temporal de las actividades y determinar el tipo de manipulación realizada.

Tras los hechos, el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT), asumió la investigación del conductor que ya habían identificado los especialistas de transportes. Durante los dos meses siguientes, se ampliaron las pesquisas para verificar la veracidad y trazabilidad de los documentos y autorizaciones del conductor del camión y de la empresa.

Además, se recabaron los informes necesarios de los organismos competentes para esclarecer la manipulación detectada. Las diligencias instruidas, junto con el informe técnico sobre la manipulación detectada, los registros del tacógrafo digital y la tarjeta de conductor intervenida, fueron entregados en el Tribunal de Instancia de Siero.

Finalidad de la irregularidad

La utilización en el tacógrafo digital de una tarjeta de conductor perteneciente a otra persona, oculta la identidad del conductor real del vehículo e impide el registro correcto de los tiempos de conducción y descanso, generando así información falsa.

El objetivo de esta manipulación es prolongar la jornada laboral por encima de los límites legalmente establecidos. Dicha conducta favorece la acumulación de fatiga en el conductor y aumenta significativamente el riesgo para la seguridad vial.

Balance actuaciones preventivas en el transporte por carretera

El Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Asturias, en coordinación con la Dirección General de Transportes del Gobierno del Principado de Asturias y la Jefatura Provincial de Tráfico, realiza controles periódicos a vehículos destinados al transporte de mercancías y viajeros en su demarcación. Estas actuaciones se desarrollan de forma aleatoria y en cualquier franja horaria. Su finalidad es prevenir los riesgos asociados a la fatiga y la sobrecarga, así como garantizar el cumplimiento de la normativa y la competencia en igualdad de condiciones entre operadores logísticos del sector.

Noticias relacionadas

Entre el 1 de agosto de 2023 y el 31 de junio de 2026, se hicieron ocho atestados por manipulación de tacógrafos, con 14 investigados, 13 de ellos relacionados con el transporte de mercancías y uno con el de viajeros.