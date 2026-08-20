El PP denuncia un "recorte brutal" de profesores en los colegios asturianos a semanas del inicio de curso

Apenas faltan unas semanas para el inicio del curso escolar y los centros educativos asturianos afrontan ya la planificación de septiembre con un problema añadido: la reducción de las plantillas docentes autorizadas por la Consejería de Educación. La diputada regional del PP Gloria García ha denunciado este jueves un "recorte brutal" de profesorado que, según asegura, afecta a numerosos colegios e institutos y deja sin cubrir necesidades que los propios centros habían comunicado durante el verano.

García sostiene que los equipos directivos recibieron a comienzos de julio una relación de las llamadas "necesidades autorizadas", es decir, las plazas de interinos que Educación contemplaba para cada centro de cara al nuevo curso. Aunque en algunos casos aquellas plantillas ya eran insuficientes para atender todas las necesidades planteadas por los colegios, los equipos directivos comenzaron a organizar el curso con esas cifras. Sin embargo, esta semana han recibido un nuevo listado en el que, según la parlamentaria popular, desaparecen numerosas plazas que ya figuraban como autorizadas.

"Los centros educativos han recibido esta semana las necesidades autorizadas de profesorado. A primeros de julio se había enviado un listado y ahora mandan otro con un recorte brutal", ha criticado. Entre las plazas que, según García, han desaparecido figuran puestos de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje (PT y AL), destinados a atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, además de tutores de Primaria, sustituciones por jubilaciones, medias jornadas de distintas especialidades y docentes destinados a cubrir las horas de dedicación de los equipos directivos.

La diputada ha puesto como ejemplo la situación comunicada por distintos centros, sin identificar cuáles, para mostrar la magnitud del problema. "Un centro que tenía once profesores en necesidades autorizadas en julio ahora resulta que recibe seis y le faltan cinco tutores", ha señalado.

Comparecencia de la consejera

En la misma línea se ha manifestado el secretario general y portavoz parlamentario de Foro, Adrián Pumares, quien reclama que se cubran antes del comienzo de las clases las plazas que los centros ya habían previsto o comunicado a la Consejería. "Lo preocupante es que no estamos hablando simplemente de centros que estén solicitando ahora nuevos recursos", señala Pumares. "En numerosos casos, los equipos directivos están reclamando la cobertura de necesidades que ya habían comunicado y que habían sido previstas o autorizadas por la propia Consejería".

El dirigente forista contrapone esta situación al incremento de 548 docentes anunciado para el curso 2026-2027. "No cuestionamos que haya aumentado la plantilla, pero ese incremento tiene que traducirse en que las necesidades autorizadas estén efectivamente cubiertas cuando comiencen las clases", afirma.

Al igual que la diputada popular, Pumares alerta especialmente de las plazas de PT y AL. "Estamos hablando de niños que necesitan apoyos específicos y que tienen derecho a recibirlos desde el primer día de clase", sostiene. También cita el caso de un centro donde, según denuncia, cinco de sus once unidades podrían comenzar sin tutor si no se resuelven las plazas pendientes y las bajas.

FORO reclama además corregir una posible incidencia en el CP Darío Freán Barreira, de Jarrio, donde una plaza ofertada como Lengua Asturiana correspondería a Gallego-Asturiano. "Un error administrativo no puede acabar perjudicando ni al centro ni a los docentes que deberían poder optar a ese puesto", afirma.

La situación, según la parlamentaria, llega además en un momento especialmente delicado, ya que los interinos están realizando estos días su primera petición de plazas. El plazo finaliza este viernes y las vacantes que pueden solicitar son las comunicadas por Educación esta semana, pese a que, sostiene García, no coinciden con las necesidades reales de los centros. "Van a pedir unas plazas que son las que dio Consejería esta semana y que no son las que necesitan los centros", ha explicado.

"Los directores se encuentran esta semana con que su plantilla docente se ha venido abajo por una decisión de la Consejería", ha resumido. A su juicio, la reducción dificulta la organización de los horarios y puede dejar a los colegios sin tutores o sin docentes suficientes para atender servicios como el transporte o el comedor.

Pumares pide finalmente adelantar la adjudicación de plantillas. "No podemos asumir como normal que todos los años lleguemos a estas fechas con centros pendientes de plazas, reclamaciones y correcciones", concluye.

Ante esta situación, el PP exige a la consejera de Educación que comparezca y explique los motivos de la reducción de plazas. "Ya no nos vale lo del error, porque esto han sido muchos errores acumulados. Alguien tiene que asumir responsabilidades. Ahora que salgan y que se expliquen", ha reclamado García, que considera que la situación supone "un engaño a los profesores" y "reírse de los centros" y ha atribuido lo ocurrido al "desastre de gestión del Gobierno socialista de Adrián Barbón".