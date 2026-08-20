"Es una tomadura de pelo": transportistas y partidos políticos claman por la situación "inverosímil" de la autopista del Huerna

El último movimiento del Ministerio de Transportes de Óscar Puente respecto al peaje de la autopista del Huerna, al solicitar personarse en el expediente abierto por el Principado para sancionar a la concesionaria Aucalsa, ha provocado una tormenta política y empresarial en Asturias. Partidos políticos, salvo el PSOE, y asociaciones del transporte pusieron el foco en lo que consideran "otra muestra más del desprecio" del Ministerio hacia la región. Todos reclamaron el fin del peaje o, al menos, su bonificación mientras duren las obras.

"Entra dentro de la normalidad que el Ministerio se persone como parte para acceder a la información de manera oficial. Con todo, la posición del Gobierno de Asturias y de la FSA-PSOE es clara en defensa de que el Ministerio tome decisiones en el sentido de bonificar el cien por cien del peaje mientras duren las molestias de las obras", destacó Iván González, secretario de Medio Ambiente de la Federación Socialista Asturiana (FSA).

"Lo que hemos conocido es que el Gobierno de Sánchez ha pedido personarse para defender a la concesionaria, no a los asturianos", destacó Pedro de Rueda, diputado del PP, acusando al Ministerio de ponerse de parte de Aucalsa.

"Nos parece absolutamente sorprendente que el Ministerio se persone mediante un mínimo trámite administrativo, en una simple solicitud, sin haberse dirigido siquiera previamente a Asturias. Este no es solo un asunto de despacho o burocrático; es, por encima de todo, un problema claramente político", destacó Delia Campomanes, de IU, socio de gobierno del PSOE, que reclamó al Ministerio "suprimir el peaje de una vez por todas".

Covadonga Tomé, del grupo mixto, también fue muy crítica con Transportes. «Nos sorprende, negativamente, saber que el Ministerio de Transportes quiere personarse en el expediente abierto contra Aucalsa por mantener las tarifas del peaje del Huerna pese a las obras que están complicando el tráfico. Los asturianos y las asturianas llevamos años sufriendo un agravio con el precio del Huerna y más aún con la dificultad del tránsito debido a las obras», indicó.

"Resulta inexplicable que el Ministerio de Transportes decida personarse en un expediente sancionador contra Aucalsa mientras guarda silencio cuando los asturianos tenemos que soportar obras, cortes, retenciones y limitaciones de velocidad en la autopista del Huerna y seguimos pagando íntegramente uno de los peajes más caros de España", añadió Adrián Pumares, de Foro.

Críticas de los transportistas

Los transportistas asturianos también mostraron su indignación. "Estamos atónitos. Es una situación inverosímil en el sentido de que un Ministerio del mismo color político que el Principado, después de que este haya tenido que optar ya por la vía judicial para solucionar este entuerto, se haya puesto de lado durante meses y meses, sin contestación o con unas contestaciones fuera de toda lógica, y ahora se persone en la reclamación", aseguró Manuel Ángel García, presidente de Cesintra, que también teme que el Ministerio defienda a Aucalsa.

Ovidio de la Roza, presidente de Asetra, indicó que el paso de Transportes es "un episodio más de los que tenemos cada cierto tiempo" y lo tildó de "tomadura de pelo".

Sobre la situación de la autopista, indicó que "lo que sufrimos todos los asturianos es algo escandaloso".