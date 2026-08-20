Transportes lleva la contraria al Principado por las obras del Huerna y dice que las retenciones causadas fueron "puntuales"

Aunque nunca se fue, la tensión entre el Principado y el Gobierno central vuelve a aflorar a costa de la autopista del Huerna (AP-66). El Ministerio de Transportes, liderado por Óscar Puente, quiere personarse en el expediente que la Dirección General de Consumo, integrada en la Consejería de Ordenación del Territorio que dirige Ovidio Zapico (IU), tiene abierto contra Aucalsa, la concesionaria.

Consumo quiere multar con 1,1 millones de euros a esta empresa privada, responsable de la gestión de la autopista, cuya titularidad recae en Transportes. El motivo de la sanción son las numerosas obras que dificultan la circulación mientras el peaje se sigue cobrando íntegramente (16,50). La tramitación del expediente sancionador fue aprobada por el Consejo de Gobierno.

Transportes quiere personarse como interesado «para defender directamente los intereses de la Administración concedente y participar con plenos derechos en la tramitación del expediente», aseguran fuentes del Ministerio.

Dos frentes de obras

En estos momentos hay dos grandes frentes de obras en la autopista: el argayo, cuyos trabajos ejecuta Aucalsa, y la reforma de los túneles, que corresponde al Ministerio. Transportes quiere estar presente en el procedimiento porque, al ser responsable de las obras de los túneles, teme tener que asumir parte de la sanción.

El Principado, en cualquier caso, nunca habló de multar al Ministerio, sino que siempre señaló a Aucalsa como responsable de la infracción y destinataria de la sanción de 1,1 millones. El Ministerio defiende su actuación en las obras de los túneles y sostiene, además, que las retenciones significativas provocadas por los trabajos fueron «puntuales», en contra de la posición del Principado, que considera que las obras están complicando la circulación.

«Transportes considera que no se han tenido en cuenta circunstancias relevantes, como la amplia información ofrecida a los usuarios mediante paneles de tráfico, comunicaciones institucionales o la web de la DGT», aseguran fuentes del Ministerio, que añaden que «el expediente ignora la normativa específica de autopistas de peaje, que permite restricciones por motivos de seguridad o reparaciones urgentes, como ocurre en este caso».

La intención de Transportes de personarse provocó esta mañana la reacción de Jorge García, viceconsejero de Infraestructuras, del ala socialista, que calificó de «normal» la posible personación, aunque también apuntó a posibles responsabilidades del Ministerio.

«En un procedimiento es normal que quien es el titular de la vía y está ejecutando obras pida personarse, porque en ese procedimiento de infracción podría tener responsabilidades», señaló.

Beatriz González, viceconsejera de Derechos Ciudadanos, de IU, aseguró ayer que en su departamento estaban «sorprendidos» por la petición de personación, manteniendo en este caso una postura distinta a la de la Consejería de Movilidad, que lidera Alejandro Calvo, del PSOE.

El Principado reclama la bonificiación del peaje

«Que el Ministerio se persone entra dentro de la normalidad, pero esto no impide reclamar lo que corresponde. No es el momento de que el Ministerio se persone o se entere de cómo está la autopista del Huerna, porque es plenamente conocedor de la situación, sino de que tome decisiones. Los ciudadanos pagan un peaje por unas prestaciones que no son las propias de una autopista. Reclamamos que el Ministerio tome la concesión como propia y asuma las decisiones que correspondan», aseguró García.

«El Ministerio es plenamente conocedor de la situación en la que está el Huerna. Ejecuta una serie de obras de diferente naturaleza y, desde hace varios meses, el Gobierno de Asturias ha realizado reclamaciones por escrito y de manera oficial. El Ministerio es consciente de cómo está la autopista. Pedimos que tome las riendas de esa concesión y así lo hemos reclamado», añadió.

«El Gobierno del Principado reclama al Ministerio que bonifique el 100% del peaje mientras duren las obras, ya que más de la mitad del trazado no cumple las condiciones. Hay una serie de cuestiones que hemos acreditado incluso antes de que desde Consumo se pusiese en marcha este expediente sancionador contra la concesionaria, que es quien cobra el peaje», finalizó.

El Ministerio declina valorar lo relativo a las obras de Aucalsa, pero defiende las actuaciones que está ejecutando en los túneles, cuyos trabajos acumulan retrasos.

La Unión de Consumidores de Asturias, por su parte, denuncia la "injerencia del Ministerio de Transportes que ha solicitado personarse en el expediente de la Dirección General de Consumo —iniciado tras la denuncia de esta organización— con el único objetivo de actuar como escudo judicial de la concesionaria".