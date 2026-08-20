Un tren arrolla a una autocaravana en un polémico paso a nivel de Ribadedeva
No se han registrado heridos pese a la aparatosidad del accidente en un punto que llevan años reivindicado que se elimine
Gran susto cerca de Bustio, en Ribadedeva. Un tren de ancho métrico -la antigua Feve- de la línea Oviedo-Santander arrolló en la mañana de este jueves a una autocaravana en un polémico paso a nivel que los vecinos llevan tiempo reclamando que se elimine. Por fortuna, y según las primeras informaciones, no hay heridos pese a la aparatosidad del accidente.
El tren, que llevaba pasajeros a bordo, impactó con el vehículo en uno de los múltiples cruces con carreteras que hay en el oriente asturiano, una de las zonas de Asturias que todavía mantiene un gran número de pasos a nivel. De hecho, en el Oriente se han registrado numerosos accidentes de este tipo. Y este de Ribadedeva es uno de los controversia vecinal y política genera. Con todo, no hay heridos fruto del choque, aunque el tráfico ferroviario se ha visto afectado. Al parecer, según testigos, el conductor pudo ponerse nervioso y acelerar en vez de frenar, en un cruce que, en cualquier caso, carece de barrera.
El paso a nivel donde se produjo el accidente lleva años en el candelero político. En principio, hay un acuerdo desde hace casi un lustro con Adif para su eliminación. Precisamente, PP y PSOE llevaron ayer al Pleno municipal varios ruegos preguntando por este punto conflictivo el alcalde de Ribadedeva, de un partido independiente.
En el día de hoy, tanto populares como socialistas, han recalcado, tras el accidente, la urgencia de arreglar la situación de ese paso a nivel.
Suscríbete para seguir leyendo
- El dolor de Javier Álvarez, histórico futbolista del Oviedo, tras perder a su hija, ahogada en el embalse de Quirós tras ver el eclipse: 'Estoy muerto en vida
- Encuentran el cadáver de una mujer de 52 años en el embalse de Quirós: vecina de Trubia, se dio un baño tras el eclipse y se hundió
- Peligro en el Huerna: decenas de conductores se detienen en plena autopista para ver el eclipse e incluso sacan sillas
- El AVE no atrae más turistas a Asturias y la subvención para la conexión de avión con Londres es rentable: una investigación 'cum laude' advierte del 'efecto sifón' en el tren
- Paula Echevarría va con Miguel Torres y amigos al merendero de moda de Asturias: con alquiler de parrillas y paelleras para hacer la comida allí mismo
- Vuelca una autocaravana en plena Autovía del Cantábrico a la altura de Canero, en Valdés
- Muere un montañero tras sufrir una caída cuando hacía una ruta por Somiedo
- La Guardia Civil decomisa en Galicia 28 kilos de pulpo que transportaba una empresa de Asturias