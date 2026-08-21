Agenda: qué hacer en Asturias hoy viernes 21 de agosto de 2026

Oviedo

Fiestas en Tudela Veguín

Arrancan las fiestas de San Julián de Box y San Sebastián de los Puentes en Tudela Veguín. La programación de su primer día trae, a las 18.15 horas, el partido entre Unión Comercial y Nalón C.F. Después, a las 21.00 horas, tendrá lugar el pregón a cargo de la asociación de vecinos de Tudela Veguín y el posterior chupinazo que dará comienzo a los festejos. A continuación, se distinguirá a la persona de mayor edad del pueblo y, de 22.00 a 4.00 horas, la orquesta «Duende» y el DJ Juanma amenizarán la primera verbena.

Fiestas de San Bartolomé en Puerto

Vuelven las fiestas de San Bartolomé con su tercera edición. La programación del día dará comienzo a las 18.00 horas con un maratón de parchís, seguido de un torneo de tute a las 21.30 horas. A las 23.00 horas, como novedad, tendrá lugar la «Fiesta Remember» con música de los 80 y 90. Desde la comisión instan a acudir vestido de la época para recibir una sorpresa.

«La nuit des Marguerites» en el Per Se Café de Oviedo

El Per Se Café (calle Canóniga, 18, Oviedo) celebra «La nuit des Marguerites» a partir de las 21.00 horas. Este evento propone despedir el sol en el casco antiguo de la ciudad disfrutando de margaritas frías y música en directo. La banda venida de Francia, «Nokta Simio», será la encargada de amenizar la velada con su estilo pop soul y french touch. La entrada es libre hasta completar el aforo del local.

Exposición de poesía y artes gráficas en el centro social Buenavista

Hasta el 30 de agosto el centro social Buenavista acoge la exposición «Cantos de amor por la Tierrina» una propuesta que une poesía y artes gráficas para acercar al público la cultura y la tradición asturiana. La muestra presenta un poemario ilustrado con grabados artísticos, en el que diez artistas asturianos contemporáneos ilustran diez poemas escritos en asturiano por el poeta José María García García.

Exposición de 60 obras de arte en la sala del Sabadell

La Sala del Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4) acoge, hasta el 30 de septiembre, la exposición «Madre Asturias», con 60 obras de arte, de más de una treintena de autores, cedidas por 27 instituciones y colecciones privadas. Comisariada por Luis Feás, está dedicada a la identidad y los tipos humanos de Asturias desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. La sala abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; los domingos y festivos de 11.00 a 14.00, y los martes está cerrada. La entrada es gratuita.

Gijón

Gijón tratará de romper un nuevo récord

Continúa la XXXV edición del Festival de la Sidra Natural, que se prolonga hasta el 30 de agosto. En los Jardines de la Reina está instalado el Mercadín de la Sidra y la Manzana, de 11.00 a 23.00 horas. Sobre las 20.30 horas, en la playa de _Poniente se intentará batir el récord mundial de escanciado simultáneo (frente a salvamento). A las 18.00 horas se empezará a bajar a la playa y la organización entregará las primeras botellas con el objetivo de llegar a 9.834 escanciadores. Estarán animando las banda de gaitas «Noega» y «Llariegu», Alberto Rodríguez y Nerea Vázquez. Luego. A las 22.00 horas, habrá cancios de chigre con «Ún de Grao», en la plaza Mayor.

«Noches mágicas» en el Botánico

Hoy tendrán lugar los primeros dos pases de las «Noches mágicas» del Botánico. Un viaje en el que se mezcla la creación artística con la contemplación y disfrute directo del Jardín Botánico. El espectáculo es al aire libre y se recorre el Jardín durante la noche por lo que se recomienda acudir con calzado y ropa cómoda y adecuada (y algo de abrigo). El primer pase es a las 22.00 horas y el segundo a las 23.30 horas. En el caso de inclemencias meteorológicas se podrá ver el espectáculo mitológico «El beso de la Serena».

Charla sobre mártires del siglo XX en la iglesia de San Pedro

Los salones parroquiales de San Pedro acogen hoy, a las 20.00 horas, la charla del obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino. Lleva por título «La sin razón histórica y la razón teológica de los mártires del siglo XX», coincidiendo con el 90.º aniversario del martirio de la mayoría de los mártires españoles del siglo XX.

Teatro, humor y música en el Jovellanos

La reconocida compañía madrileña Ron Lalá pone hoy, a las 20.30 horas, en escena en el teatro Jovellanos la obra «La desconquista», una comedia burlesca, cómica y musical, basada en las crónicas del Descubrimiento. Un viaje disparatado a los sueños y ambiciones imperiales al más puro estilo de Ron Lalá: cinco actores-músicos, teatro en verso clásico a la manera del Siglo de Oro, música en directo, ritmo desenfrenado.

Circo y cuentos en Begoña

La compañía Circo bajo el Tejado lleva hoy al escenario de Begoña «Las historias de Muscario». El espectáculo, que tendrá lugar a las 13.00 horas, combina humor, narrativa y destrezas circenses como malabares, marionetas, luces mágicas y equilibrio acrobático. Por la tarde, a las 18.00 horas, la compañía La Sonrisa del Lagarto pone en escena, también en Begoña, «La ratita presumida».

Autobús lanzadera, visita guiada y teatro en la villa de Veranes

La Villa Romana de Veranes podrá conocerse hoy con una visita guiada al yacimiento y ruta en autobús lanzadera (todo cuesta 3 euros) que lleva a los visitantes desde la parada del bus turístico en la avenida José Manuel Palacio, junto al Museo del Ferrocarril. La actividad se hace todos los jueves y viernes del verano, de 17.00 a 19.30 horas. Además, hoy tendrá lugar otra cita del ciclo «Teatro en Veranes», una cita para mayores y niños con el escenario privilegiado de los restos arqueológicos de la Villa Romana de Veranes. La compañía «Kalina Teatro» pondrá en escena «Limonardo da Vento», a las 19.30 horas.

Cine documental musical en la Escuela de Comercio

Concluye hoy la V Muestra de Cine Documental Musical de Gijón que organiza la Asociación Cultural Cine Club Asturias. La entrada es libre hasta completar el aforo del salón de actos de la Escuela de Comercio. El festival incluye piezas audiovisuales que retratan desde un punto de vista reflexivo y analítico la situación de la música desde el estudio de los diferentes sonidos o los retratos más íntimos de los artistas. Hoy la cita vuelve a ser doble: a las 18.00 horas se proyecta «Ao Son da Nova Regueifa», de Saul Rivas y Manolo Maseda _(2026) y a las 19.30 horas «La Argentina. Lejos de las palabras», de Patricia Medina. Ambos son estrenos en Asturias.

Visita guiada a la Casa Natal de Jovellanos

A las 18.00 horas, en el museo de Cimavilla, ofrecerá una visita guiada gratuita (con aforo limitado y recomendación de reserva previa) de una hora a la exposición permanente de la Casa Natal. Tendrá lugar un recorrido por el arte asturiano de los siglos XIX y XX. Con motivo del centenario del nacimiento del escultor Amador, se presenta también una visión exhaustiva de su trayectoria artística a través de sus obras.

Festival Internacional de Piano

A las 19.00 horas, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, tendrá lugar un concierto gratuito de los jóvenes alumnos del Festival Internacional de Piano, para que el público conozca el trabajo de los alumnos del festival y disfrute de una muestra del repertorio que han preparado durante su estancia en Gijón.

Presentación literaria en el Antiguo Instituto

«Donde florece el alma», de Marcia Mocelin Manfrin, es el título de la obra que hoy se presenta a las 19.00 horas en la sala de conferencias del Centro de Cultura Antiguo Instituto, organizado por Denise Álvarez y José Antonio Quesada. La autora invita al lector a emprender un viaje interior a través de experiencias, encuentros y despedidas, con profundas reflexiones inspiradas en Asturias y en la vida misma. Un libro sobre el amor, la gratitud, la resiliencia y la belleza de vivir.

Avilés y Comarca

XLV Festival Internacional de Música y Danza Popular

La Casa de Cultura acoge, a las 19.00 horas, la gala inaugural del XLV Festival Internacional de Música y Danza Popular, con grupos de Armenia, Indonesia, Colombia y Guinea-Bissau, además de «Sabugo ¡Tente Firme!» La entrada cuesta 3 euros.

Ferial de San Agustín

La pista de La Exposición abre a las 18.00 horas el ferial de San Agustín, con atracciones infantiles y juveniles. Las fiestas se desarrollan hasta el día 30 de agosto, con actividad también en el parque del Muelle.

Concierto en El Muelle

El quiosco del parque del Muelle recibe a las 21.00 horas a «Mississippi Queen & The Wet Dogs», dentro del Factoría Sound Summer de las fiestas de San Agustín. La actuación es gratuita.

CaleyAvilés en La Carriona

La visita guiada en asturiano «Cementeriu La Carriona y CICLAC» parte, a las 19.00 horas, de la puerta del cementerio. La actividad permite redescubrir el patrimonio cultural y arquitectónico del camposanto y su centro de interpretación.

Juegos en el parque Ferrera

El parque Ferrera acoge, de 11.00 a 14.00 horas, una nueva sesión de «Ferrera Jugón», con juegos de mesa, dinámicas de equipo, propuestas cooperativas y retos de escape para jóvenes. No es necesaria inscripción previa.

Arte en la calle Palacio Valdés

La calle Palacio Valdés mantiene la programación de «El Veranín de Art Street», iniciativa que convierte la vía en un espacio abierto de arte, música y participación ciudadana. Los viernes hay concierto de 20.30 a 23.00 horas.

Mercado en Luanco

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la playa de La Ribera y la calle de La Riba en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Mercado en La Arena

Hay puestos de ropa y alimentación en la explanada del muelle en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Exposición en la Sala de Cómic

«La ciencia de Mortadelo y Filemón. Crónicas disparatadas de la investigación en España» es el título de la muestra que se puede visitar en la Sala de Cómic de Avilés (calle La Ferrería, 35, plaza de Camposagrado), hasta el 30 de septiembre.A través de una selección de 39 portadas protagonizadas por estos míticos personajes se ha querido rendir homenaje a Ibáñez y a la comunidad científica a través de la exposición. El horario de visitas es de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 horas, y de 16.00 a 20.00 horas. Los sábados de 11.00 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas.

Las Cuencas

Inicio del Descenso Folklórico y festival Regodón en Pola de Laviana

Este viernes comienza la fiesta del Descenso Folkórico del Nalón de Laviana, con una gran novedad. Desde las 19.00 horas las embarcaciones participantes en la fiesta (el sábado será el día grande) podrán verse en el entorno de la iglesia. Desde ahí recorrerán el centro de la Pola, para llegar a la calle río Cares, donde pasarán la noche. Además, prosigue el festival Regodón, paralelo a la fiesta, y que se celebra en el parque. Desde las 1300 horas se abre el recinto, con una charla sobre el Real Titánico. De 16.00 a 20.00 habrá mercado artesanal «Pozo Creativo». A las 17.00 serán los juegos infantiles, y a las 18.00 empieza la música con «Mariachis Hispanoamérica». A las 20.00 actúa Ángel Machine, a las 22.00 el grupo «Muñeca Rusa» y a medianoche, «Comandante Twin».

Fiesta de las artes y los oficios ancestrales en la Pola del_Pino

Este fin de semana se celebra en la Pola Vieya (Pola del Pino, Aller) su fiesta de las artes y los oficios ancestrales. Empieza hoy a las 13.00 horas con el reparto del «bollu». A las 19.00 horas, será el pregón, con el alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández. A las 20.00 horas habrá cena de hamburguesas y desde las 21.00 horas, música con Dj Vity.

Fiestas del Pote en Santa Bárbara, San Martín del Rey Aurelio

Comienzan hoy las tradicionales fiestas del Pote en Santa Bárbara, San Martín del Rey Aurelio. A las 19.00 horas habrá pasacalles de gaita y tambor, y a las 19.30 será el pregón con Fruela Fuente, periodista y cantante. A continuación la música la pone Iván Suárez. Ya a las 22.30 se inicia la verbena, con la orquesta «Waykas» y el DJ «Vas Bailar».

Exposición fotográfica «Historias infinitas» en La Felguera

Esta tarde, a las 18.30 horas, el centro de creación escénica «Carlos Álvarez-Nóvoa» de La Felguera acoge hasta el 31 de agosto la exposición fotográfica «Historias infinitas», una muestra coral de varios autores.

Muestra con imágenes de naturaleza en Ciaño

La Casa de los Alberti de Ciaño en Langreo, alberga hasta el 30 de agosto la muestra «Pequeños mundos, grandes tesoros de la naturaleza», con imágenes de animales y plantas, tomadas por el fotógrafo Juan Carlos Rodríguez, «Daichi».

«Emovere», fotografía en Riaño

Las fotógrafas Encarnación González y Floragenia exponen su trabajo en la muestra «Emovere», que puede verse hasta el 31 de agosto en la Casa de Cultura Federico García Lorca de Riaño, en Langreo.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. En temporada de verano abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de lunes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.30 horas.

Murales al aire libre en Langreo

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Centro

Mercado en Lugones

Los viernes Lugones acoge su tradicional mercado semanal. Un total de 80 puestos situados a lo largo del parque de la Manzana Central que se podrán recorrer en horario de 9.00 a 14.00 horas

Mercado en Quirós

Quirós celebrea los viernes su tradicional mercado semanal. Un total de 20 puestos que se podrán recorrer de 8.00 a 14.00 en la plaza del mercado.

Mercado artesano de Candás

La plaza Hermanos Helio de Candás acogerá, del 21 al 23 de agosto, la XXVI Feria de Artesanía.

Representación teatral en Candás

El Teatro Prendes de Candás ofrecerá, a las 21.00 horas, la representación de «Una nueche de San Xuan», de Rosa Ana Muñoz Cayado, a cargo de GC «Xana» (Carreño), dentro del XXXVI Salón de Teatru Costumista Asturianu. El encuentro reúne cada año a compañías que representan obras de autores asturianos o adaptaciones a la cultura asturiana de obras universales.

Fiestas en Nava

Comienzan las fiestas de San Bartolomé en Nava. La plaza Manuel Uría abrirá, a las 17.00 horas, el Bar Tolo y el ferial, con atracciones gratuitas para los niños. A las 18.00 horas, la compañía «Vuelta y Media» ofrecerá un espectáculo infantil de circo y clown, con malabares y humor, seguido de la continuación de las atracciones del ferial. La jornada se cerrará con el IV Campeonato de tute y parchís, a las 20.30 horas.

Fiestas en Parres

Bada y San Martín, celebran las fiestas de San Roque. A las 19.00 horas, se disputará un gran partido de fútbol solteros contra casados, seguido de una cena campestre y verbena a las 22.00 horas, amenizada por la orquesta «Saoco» y DJ Hugo Llamedo. La jornada se cerrará con la quema del muñecu y fuegos artificiales, a medianoche.

Fiestas en Yernes y Tameza

Cuevallagar comenza sus fiestas abriendo la barra a las 19.00 horas. A las 22.30 horas tendrá lugar el campeonato del toro mecánico.

Fiestas en Villaviciosa

Quintueles celebra sus fiestas de San Bartolomé. A las 22.00 horas tendrá lugar una parrillada y verbena amenizada por el DJ «El pincha de tu boda». A media noche serán los fuegos artificiales.

Fiestas en Argüelles (Siero)

Argüelles inicia sus fiestas patronales. A las 18.00 horas, comenzará la actividad de tarde para los niños, con juegos infantiles y regalos. Le seguirá una sardinada popular a las 21.00 horas y la actuación de «Cum Laude», a las 23.00 horas.

Itinerarios guiados en La Casa del Oso de Proaza

La Casa del Oso, en Proaza, será el punto de salida, a las 10.30 horas, de los itinerarios guiados «Conoce nuestros osos», organizados por la Fundación Oso de Asturias para descubrir el hábitat del oso pardo cantábrico y la labor de conservación de la entidad. Las visitas, gratuitas y con inscripción previa obligatoria, se celebrarán los días 21, 23, 24, 26 y 28 de agosto. Las plazas pueden reservarse en info@osodeasturias.es o en el teléfono 985 963 060.

Oriente

Mercado en Posada de Llanes

La plazaParres Piñera acoge el mercado semanal. Este mercado de carácter personalista se podrá visitar entre las 8.00 y las 14.00 horas.

Mercado en Ribadesella

Arrancan las celebraciones de Santa Marina en Ribadesella con la apertura del mercadillo «Pop Up Chic». Este espacio estará instalado en el paseo Princesa Letizia y podrá visitarse de 11.00 a 21.00 horas.

Fiestas en Llanes

Vidiago celebrará, a las 21.30 horas, la plantación de la hoguera infantil y la tradicional hoguera de adultos, dentro de la víspera de La Sacramental, con food trucks en la bolera y la posterior verbena amenizada por el trío «Picos de Europa» y el DJ «Cardeo».

Holy Party en Ribadesella

La plaza Reina María Cristina de Ribadesella acogerá, de 18.00 a 20.00 horas, la Holy Party, una gran fiesta de polvos de colores que pondrá el broche final al ciclo «Viernes de verano».

Exposición en Cabrales

Hasta el 24 de agosto, se puede visitar en la plaza de Puertas, en Cabrales, la exposición «Nada es real», de Juan Falcón García. La muestra explora la relación entre inteligencia artificial y arte y reflexiona sobre la interacción entre las personas y la tecnología en la sociedad contemporánea.

Concierto en Nueva de Llanes

La plaza de la Quintana, junto a la Casa de Cultura del Valle de San Jorge, en Nueva, acogerá a las 19.30 horas un concierto de los Amigos de las Canciones de Siempre, dentro de la VIII Semana Indiana. Actuarán Carmen Ordiz, «La Faraona de Asturias» y el cantante Goyo Suárez, ganador de OT, interpretando rancheras, coplas y boleros. En caso de lluvia, el concierto se trasladará al interior de la Casa de Cultura.

Exposición en Lastres

La Casa del Pescador de Lastres acogerá, del 18 de julio al 20 de septiembre, en horario de 10.00 a 20.00 horas, la exposición «Historia del puerto de Lastres».

Occidente

Comienzan las fiestas del Bollo en Salas

Las fiestas del Bollo en Salas comienzan este viernes y se alargarán hasta el domingo. Hoy, las calles de la villa acogerán, a las 18.30 horas, el desfile de peñas, con carrozas musicales. A las 23.00 horas se celebrará la cena de todas las peñas en el prao de la fiesta, seguida de una verbena, a las 23.30 horas, amenizada por las orquestas «Sensación» y «Límite» y Discoastur. El sábado se celebrará el día grande del Bollo y el domingo, una gran paellada.

Radio y teatro Cangas del Narcea

La Casa’l Churro, casa natal de Alejandro Casona, en Besullo, acogerá la lectura de «Charlas de un fumador», una selección de la columna radiofónica que el autor escribió y narró en Argentina durante su exilio, presentada por su sobrino, Luis Miguel Rodríguez. A continuación, la compañía Maliayo Teatro representará su último espectáculo, «Los colores del miedo».

Fiestas de San Timoteo en Luarca

A las 01.00 horas tendrá lugar una verbena en la plaza del Ayuntamiento, con las actuaciones de «Top Líder» y «Tekila».

Ruta nocturna por parajes de Cudillero

Valdredo acogerá, a las 22.00 horas, la salida de la XIII Ruta Nocturna La Chiruca-Noche Mágica de Valdredo, un recorrido circular de 8,4 kilómetros y dificultad fácil por el entorno de Valdredo y Albuerne, que combina naturaleza, mar, senderismo y patrimonio bajo las estrellas. El precio es de 3 euros para federados y 6 euros para no federados.

Fiestas en Cangas del Narcea

Morzóu celebra sus fiestas de San Roque. A las 21.00 horas, tendrá lugar una gran parrillada, con pan, vino, café y postres caseros, seguida de la primera verbena, amenizada por la acordeonista Marlene. Los vales se venderán en la barra de la fiesta, con un precio de 10 euros.

Astronomía entre hórreos enAllande

Celón acogerá, de 18.00 a 20.00 horas, la actividad «Astronomía entre hórreos y paneras», dentro de Allande Stars, con Juaco López y Ana Ulla explicando la relación entre las construcciones tradicionales allandesas y la astronomía (5 euros, a partir de 12 años). Por la noche, de 22.30 a 1.00 horas, el castro de San Chuis acogerá una observación astronómica junto a este yacimiento milenario, con Andrés Menéndez y Laura Hermosa (15 euros, a partir de 8 años).

Fiestas en Ibias

El Poblao comienza sus fiestas y abrirá la barra a las 18.30 horas, dando comienzo al tardeo, con colchonetas gratis para los niños. A las 20.00 horas habrá bingo, y a las 21.00 horas, pincheo para todos los asistentes, con la posterior verbena, a las 23.30 horas, amenizada por DJ «Varis».

Fiestas en Santa Eulalia de Oscos

Noticias relacionadas

Santa Eulalia de Oscos inicia sus fiestas D’Emparzao. Animará sus calles a las 20.00 horas con la actuación de la banda «Los Gascones», seguida de tapas en los bares y una verbena, a las 22.30 horas, con la orquesta «Fusión» y el DJ Pedro Bermúdez.