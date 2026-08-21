Arcelor y Azsa detienen sus fábricas durante dos horas para evitar otro apagón
Es la segunda vez este verano que Red Eléctrica corta el suministro de ambas empresas para que no colapse el sistema
Las fábricas asturianas de ArcelorMittal y Asturiana de Zinc (Azsa) tuvieron que interrumpir este jueves durante dos horas su producción para evitar un colapso del sistema eléctrico como el que paralizó el país el 28 de abril de 2025. Red Eléctrica, el operador del sistema, cortó el suministro a ambas compañías entre las 18.00 y las 20.00. El objetivo: garantizar el funcionamiento de la red a nivel nacional ante la menor generación de energías renovables, fundamentalmente por el mal tiempo de esta semana, que ha mermado la producción fotovoltaica.
Lo sucedido no es una anomalía, sino el procedimiento previsto por el denominado Servicio de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD), método con el que algunas empresas industriales muy intensivas en consumo eléctrico (como es el caso de Arcelor y Azsa) se ofrecen de manera voluntaria, y a cambio de una remuneración, a desconectarse para evitar la saturación de la red de electricidad en casos de sobrecarga de demanda o falta de generación.
La última vez que Arcelor y Azsa tuvieron que interrumpir su producción por este motivo fue el pasado 15 de julio, también durante dos horas. Y, anteriormente, el pasado mes de enero. Este jueves, al igual que las ocasiones anteriores, ambas compañías retomaron con normalidad su funcionamiento tras el parón.
El sistema eléctrico peninsular cuenta con 1.775 megavatios (MW) de potencia de respuesta activa de la demanda para el segundo semestre de este año, con el fin de mantener el equilibrio entre generación y demanda, y garantizar el adecuado nivel de reserva del sistema en caso de necesidad, asignados en la subasta que se celebró el pasado 28 de mayo. El periodo de aplicación es del 1 de julio al 31 de diciembre. ArcelorMittal y Asturiana de Zinc obtuvieron potencia interrumpible en esa subasta.
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