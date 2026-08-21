Castilla y León, renuente a enviar a Asturias el plan del Estatuto astur-leonés redactado en la guerra civil, tal como pide Barbón: abogan por la unidad de los archivos
El Presidente de Asturias pedirá de manera formal la devolución del documento redactado por el Consejo Soberano republicano
El plan de Estatuto de autonomía de Asturias y León, redactado por el Consejo Soberano republicano durante la guerra civil, seguirá por el momento en el archivo militar de Ávila, donde lo localizó un grupo de investigadores denominado "La Trókola", encabezado por el historiador y profesor de Secundaria Pablo Martínez Corral. El Gobierno de Castilla y León defiende "la unidad del archivo y de los archivos", rechazando implícitamente la petición del Presidente de Asturias, Adrián Barbón, de que le sean entregados a la región los papeles, para su custodia en el Archivo de Asturias.
El portavoz del Gobierno de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, restringió la importancia del documento al ámbito del estudio histórico y defenció la actual configuración autonómica castellano-leonesa. También resaltó que, para facilitar la protección de estos documentos, lo lógico es que "estén unificados en un único ámbito, como ha ocurrido hasta ahora", junto a otros documentos importantes para la historia de España.
Para el Presidente Barbón, se trata de un documento relevante para la identidad asturiana, “una identidad cargada de historia, de la que nos tenemos que sentir profundamente orgullosos […] Este es un hallazgo excepcional para la historia de Asturias, a partir de ahora lo cambia todo”. Por ello, se comprometió a dirigirse "al Archivo Militar de Ávila para reclamar y ver si podemos conseguir la devolución de todos los documentos incautados al Consejo Regional de Asturias y León, para que queden en custodia del Archivo Autonómico de Asturias; o, si no fuera posible, que al menos nos faciliten las copias de calidad para que estén a disposición del conjunto de historiadores".
Mientras Carriedo defendió la actual configuración de Castilla y León, Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha aplaudido el descubrimiento del borrador del estatuto asturleonés, que prefigura un ordenamiento territorial muy distinto del actual, y que viene rechazando.
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