El eclipse del 12 de agosto se notó en la economía asturiana: disparó un 88,7 % el gasto de extranjeros en el Principado

El histórico eclipse solar del pasado 12 de agosto no solo afectó al cielo, sino que desató un auténtico “boom” en el consumo internacional dentro del Principado. El turismo extranjero aprovechó la posición privilegiada de la región para presenciar el fenómeno y dejó un gran gasto sin precedentes en los comercios y establecimientos asturianos.

Según revela un exhaustivo estudio de BBVA Research, basándose en los pagos presenciales con tarjeta en sus terminales, las compras registradas a visitantes internacionales en Asturias se dispararon un 88,7 % interanual durante la semana del 10 al 16 de agosto. El Principado se sitúa así como el tercer territorio de España con mayor crecimiento en el gasto de extranjeros, por detrás de Soria, que encabezó la tabla con un espectacular incremento del 220,1 %, y La Rioja.

El comportamiento en el conjunto del país confirma que buscar la máxima visibilidad del fenómeno fue determinante para el bolsillo de los turistas. En las provincias con franja de totalidad, el gasto extranjero creció un 25,7 % respecto al año pasado. Esto supone un cambio drástico en la tendencia. Si la semana previa esas mismas zonas crecían a un ritmo del 12,1 %, con la llegada del fenómeno esa cifra prácticamente se duplicó, sumando 13,6 puntos porcentuales más de subida en solo siete días.

Por lo contrario, en los lugares donde la visibilidad fue menor, el crecimiento del gasto se desaceleró notablemente, reflejando un claro efecto de “sustitución” en los destinos elegidos por el viajero internacional para priorizar la observación del fenómeno.

En contraste con el tirón internacional, el eclipse no logró amortiguar la caída del turismo doméstico. “El gasto presencial realizado por clientes fuera de su provincia de residencia habitual no registró un impulso diferencial durante la semana del eclipse”, advierten desde el servicio de estudios del banco. De hecho, las compras de los viajeros españoles cayeron en casi todas las provincias en comparación con el mismo periodo del año anterior, un declive que los analistas achacan principalmente a la ausencia de “puente” festivo en el 15 de agosto de este año.

Estas cifras del sector bancario coinciden con la tendencia marcada por los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), que dibujan un verano donde el mercado internacional es el que sostiene el pulso turístico de la región. El número global de visitantes en Asturias se mantiene prácticamente plano este verano, anotando un ligero retroceso del 0,52 % con respecto al mes de julio del año pasado.

El comportamiento por mercados replica el escenario observado durante la semana del fenómeno astronómico. Mientras el turismo nacional cede terreno y registra una caída del 2,27 % en comparación con julio del 2025, el cliente internacional vuelve a dar la nota positiva al incrementarse un 6,22 % interanual en el Principado, consolidando a la región como un destino cada vez más atractivo al otro lado de las fronteras.