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El Gobierno de Asturias destinará 9,69 millones a proyectos sociales en 2027

La financiación, procedente del 0,7% del IRPF y del impuesto de sociedades, busca apoyar a colectivos vulnerables y fomentar su integración social

Atención y cuidados a las personas mayores.

Atención y cuidados a las personas mayores. / LNE

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Zaira Varas

Oviedo

Las entidades sin ánimo de lucro que trabajan en el ámbito social dispondrán el próximo año de una nueva bolsa de 9,69 millones de euros para desarrollar sus programas en Asturias. La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ha abierto la convocatoria correspondiente a 2027, financiada a través del 0,7% del IRPF y del impuesto de sociedades, con el propósito de sostener proyectos dirigidos a colectivos en situación de vulnerabilidad y reforzar su participación en la sociedad.

Cinco líneas de actuación

La mayor parte de los fondos, 3.350.000 euros, se reservará para actuaciones de inserción social e inclusión activa de personas especialmente vulnerables. La segunda línea, centrada en la promoción de la autonomía personal y la prevención de la dependencia, contará con 2,93 millones, una partida que incluye desde el apoyo a personas con discapacidad y sus cuidadores hasta iniciativas para favorecer la vida independiente y la permanencia en el entorno comunitario.

La convocatoria también pone el foco en la infancia y las familias. Para esta área se han previsto 2 millones de euros, que permitirán financiar programas de prevención e intervención familiar, promoción de los derechos de los menores y participación infantil, así como actuaciones vinculadas al acogimiento, la adopción y la incorporación al mercado laboral de jóvenes extutelados.

El envejecimiento tendrá su propio apartado, con 1,225 millones de euros para proyectos que fomenten una longevidad activa y saludable. Las ayudas cubrirán tanto la atención a personas mayores con necesidades especiales como el respaldo a sus familias y cuidadores y las iniciativas destinadas a mantener su participación social.

La quinta línea, dotada con 183.000 euros, estará dedicada a fomentar la participación solidaria y el voluntariado. Se financiarán campañas de sensibilización y captación, formación de voluntarios, preparación de las personas encargadas de coordinar estos programas y proyectos que favorezcan la colaboración entre distintas entidades.

Entre las prioridades que atraviesan la convocatoria figura además la lucha contra la soledad no deseada, en línea con la Estrategia Asturiana sobre Soledad no Deseada 2025-2030.

Noticias relacionadas y más

La principal novedad de esta edición será la incorporación de una financiación específica para innovación social y modelos experimentales. Las entidades podrán plantear proyectos piloto, nuevas formas de intervención, soluciones tecnológicas accesibles o iniciativas participativas, además de sistemas de evaluación que permitan medir y mejorar los resultados de las actuaciones sociales.

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