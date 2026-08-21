Los héroes asturianos del Dos de Mayo en Madrid: la sexta entrega de la colección "Asturias en la Edad Moderna" les pone nombre

El libro "De súbditos a ciudadanos: La guerra que lo cambió todo" indaga en los archivos y visita los lugares donde Asturias plantó cara al mejor ejército del mundo en aquella época. Pero el heroísmo asturiano traspasó fronteras.

La historiografía conoce el periodo comprendido entre 1800 - la llegada de un nuevo siglo - y 1812, la aprobación de la Constitución liberal española y el último tramo de la guerra contra los franceses, como "el largo siglo XVIII", ese umbral en el tiempo en el que se separan tan solo a medias las dos centurias, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea.

Años decisivos en la historia de Asturias por el protagonismo asturiano en la contienda frente al Ejército de Napoleón, y por la excepcional aportación del Principado en la redacción de la Constitución, la popularmente conocida como La Pepa (fue aprobada un 19 de junio).

"Asturias fue la región de España que más hombres puso a disposición de la patria durante la Guerra de la Independencia y en relación con su población", afirma el historiador militar Evaristo Martínez-Radío. Más de diez mil hombres, soldados y civiles, fueron movilizados desde el Principado.

Nos adentramos en aquel Dos de Mayo madrileño, la jornada en la que el pueblo se alza en armas - pocas y malas - contra los invasores. Los asturianos (ellos y ellas) se movilizan en las calles de la capital y pagan un trágico tributo. Alrededor de 40 naturales del Principado mueren ese día o en jornadas posteriores a causa de las heridas. Son cerca de un diez por ciento de las víctimas totales en Madrid.

Conocemos sus nombres a partir de la información del Expediente del Real Consejo, colgado en el Portal de Archivos Españoles (PARES) y de los trabajos de investigación y divulgación llevados a cabo desde inicios del siglo XX. Por los Archivos se sabe que al menos cinco asturianos fueron fusilados inmediatamente después de los sucesos, protagonistas muy a su pesar del mítico cuadro de Goya en la Montaña del Príncipe Pío. No sólo se fusiló allí, sino también en los alrededores del Prado y en otros lugares de la capital.

El sexto libro de la colección Asturias en la Edad Moderna, que saldrá a la venta mañana, sábado, junto al periódico del día, da cuenta de unos treinta nombres de víctimas de las que sabemos su segura procedencia asturiana. En algunos casos, hay actuaciones heroicas asombrosas: la defensa del Hospital General y de la Pasión por parte de Vicente Pérez del Valle; o el atrincheramiento del llanisco Francisco Teresa en el Mesón Nuevo, en la calle Segovia, que mantuvo en jaque durante horas a las tropas napoleónicas.

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Una asturiana de Ibias, María Ramos, joven de 26 años, resultó herida luchando contra los franceses en la Puerta de Toledo. Queda una duda de la procedencia natal de una mujer muerta, Bernarda de la Buelga Argüelles. El expediente no concreta su asturianía pero los apellidos son inconfundibles. Posteriores investigaciones la sitúan como natural de Ciaño. Se sabe que fue herida y que no pudo recuperarse. Falleció el 30 de agosto. Vivía en la calle Leganitos.