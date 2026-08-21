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Incautan en Asturias 31 kilos de centollo y 20 santiaguinos que se iban a distribuir de forma ilegal

Las operaciones, de Inspección Pesquera, tuvieron lugar días atrás en Valdés y Navia

Santiaguinos incautados.

Santiaguinos incautados. / Principado de Asturias

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Mariola Riera

Mariola Riera

Oviedo

31 kilos de centollo del Cantábrico y 20 santiaguinos. Es lo que requisaron los agentes de Inspección Pesquera de la Dirección General de Pesca -dependiente de la Consejería de Medio Rural del Principado- durante dos actuaciones en Valdés y Navia los pasados 19 y 20 de agosto.

La primera intervención se desarrolló el 19 de agosto en el puerto de Luarca, tal y como informa el Principado. Durante una inspección rutinaria, los agentes detectaron un vehículo con 31 kilos de centollo sin la documentación obligatoria que acredita su procedencia y comercialización. Esta especie está en periodo de veda desde el 1 de agosto.

Centollos.

Centollos. / Principado de Asturias

A raíz de esta actuación, al día siguiente se realizó otra intervención en una nave industrial del concejo de Navia. Allí se localizaron 20 ejemplares de santiaguinos hembra con huevas, cuya tenencia está expresamente prohibida por la normativa pesquera asturiana para proteger la reproducción de las especies de crustáceos autóctonas.

Devueltos al mar

Como resultado de ambas actuaciones, se han incoado las correspondientes diligencias y denuncias por la tenencia de especies pesqueras en época de veda, por carecer de la documentación exigida y por la posesión de hembras ovadas. Los ejemplares decomisados fueron devueltos posteriormente al mar por los agentes de Inspección Pesquera.

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Medio Rural asegura que mantiene de forma permanente las labores de inspección y vigilancia para combatir el furtivismo y garantizar el cumplimiento de la normativa pesquera, especialmente durante los periodos de veda y en la protección de los ejemplares reproductores, fundamentales para la conservación de los recursos marinos.

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