La larga noche de decenas de viajeros asturianos, atrapados en el aeropuerto de Burdeos tras el desvío de su vuelo entre Roma y Asturias

Decenas de viajeros asturianos han permanecido atrapados la madrugada de este viernes en el aeropuerto de Burdeos (Francia) después de que el vuelo de Volotea en el que regresaban desde Roma fuese desviado a la ciudad francesa cuando se aproximaba a Asturias. Los pasajeros denunciaron que pasaron "horas sin asistencia de la compañía, sin acceso a sus equipajes facturados y sin poder comprar comida o bebida".

El vuelo V73519 de la compañía Volotea, que debía salir de Roma a las 22.20 de este jueves, despegó con unas dos horas y veinte minutos de retraso, según el testimonio de una de las afectadas. Cuando el avión se encontraba ya próximo a Asturias, los pasajeros recibieron la comunicación de que el aeropuerto estaba cerrado y que el aparato sería desviado a Burdeos, donde aterrizó alrededor de las 2.40 horas.

Una vez en tierra, los viajeros aseguran que se les explicó que el cambio de destino se debía a problemas meteorológicos. Pero algunos de los afectados han cuestionado esa versión al señalar que, según han podido comprobar, otros vuelos han continuado operando en el aeropuerto asturiano.

Horas sin asistencia

Las mayores quejas se han centrado en lo sucedido tras el aterrizaje. Una de las pasajeras asegura que la tripulación abandonó posteriormente el aeropuerto para dirigirse a un hotel, mientras los viajeros han permanecido en una zona de las instalaciones sin comida, bebida, alojamiento ni acceso a sus pertenencias.

“Estuvimos abandonados en un aeropuerto cerrado, sin nuestras pertenencias, sin asistencia y sin información clara”, ha denunciado la afectada. Según su relato, a las 6.45 horas los pasajeros recibieron la información de que saldría un vuelo con destino a Asturias. Llegaron al aeropuerto asturiano a las 8.15 de la mañana de este viernes.

Otro de los viajeros, que regresaba de vacaciones desde Roma, ha relatado que entre los afectados había pasajeros asturianos e italianos y que todos quedaron concentrados en una sala del aeropuerto sin posibilidad, inicialmente, de acceder a establecimientos para comprar comida o bebida.

El pasajero aseguró además que la Gendarmería francesa ha tenido que acudir al aeropuerto después de que haya aumentado el malestar entre los viajeros por la falta de información. “No había nadie dando la cara por parte de la compañía”, señaló.

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Reclamación ante la compañía

Parte de los afectados prepararon una reclamación conjunta contra la aerolínea por lo ocurrido durante la madrugada. Una de las viajeras ha explicado que estudian reclamar daños morales y ha expresado su sospecha de que el traslado a Burdeos haya podido responder a razones operativas de la compañía.