Mabel Soto, cardióloga jefa en el HUCA: "He atendido desde altísimos cargos políticos, como el expresidente Javier Fernández, a compañeros médicos, abogados... Para mí todas las profesiones son muy dignas y jamás hice diferencias"

La ovetense Mabel Soto Ruiz es la responsable de la Unidad de Cuidados Cardiológicos Avanzados del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Una profesional muy querida, casi venerada, por muchos de sus pacientes. Para esta entrevista con LA NUEVA ESPAÑA sólo pone una condición: no desvelar su edad.

¿Cuente algo de sus orígenes?

Mis padres regentaban el mesón La Panoya, que está actualmente en La Estrecha, a la entrada de Oviedo desde La Corredoria. Me crié entre fogones, pero desde mi más tierna infancia siempre quise ser médico. No me pregunte por qué, porque no tuve ninguna influencia familiar. Es una vocación con la que nací y de la que me siento muy orgullosa.

En La Panoya se come bien…

Sí, demasiado bien, en contra de lo que recomiendo a mis pacientes (risas). Ahora lo lleva mi hermano, que es cocinero profesional.

¿Cómo era de pequeña?

Siempre me gustó muchísimo la lectura, soy muy estudiosa y la medicina me fascinó desde el minuto cero. Nunca quise hacer otra carrera. Estudié en las Dominicas, en Oviedo, hasta que me fui a la Facultad de Medicina.

¿Qué recuerda de la carrera?

La carrera para mí fue un poco especial, porque en el segundo curso fui madre, con 20 años. Aun así, la completé bien, en un año más de lo previsto. Fue una época de esfuerzo, porque me levantaba a las seis de la mañana, también los fines de semana, para estudiar y luego sacar a mi hija al parque y disfrutar de ella como madre, de lo que estoy muy orgullosa. Luego, ya en el MIR, tuve otros dos hijos, en el primer año y en el tercero. Tengo una hija y dos hijos. Solo uno de los chicos se dedica a la medicina: es anestesista en Las Palmas de Gran Canaria. Los otros dos se dedican a la docencia en Oviedo.

Mabel Soto, en el HUCA / Irma Collín / LNE

¿Qué decía la gente cuando la veía tener hijos tan joven?

Nadie pensaba que iba a ser capaz de terminar la carrera con buenas notas y que podría cumplir mi sueño de ser cardióloga, que es lo que siempre quise ser.

¿Por qué cardióloga?

A lo largo de mi vida me marcaron muchas personas. Una de ellas, mi abuelo materno, con el que me crié muchísimo y era un gran cardiópata. De hecho, murió en una cirugía de bypass aortocoronario cuando yo estaba en cuarto de Medicina. En aquella época solamente había dos plazas de MIR en el antiguo HUCA. Y en mi año sólo una, porque un compañero tenía reservada otra para hacer la mili. Me supuso un gran esfuerzo conseguir una buena nota para poder formarme como cardióloga en Oviedo, porque mi situación personal me impedía ir a otro sitio. Fueron meses de más de 16 horas diarias de estudio.

¿Alguna vez se arrepintió de ser madre a los 20 años?

Nunca, jamás. No fue buscado, la verdad, pero creo que en la vida las cosas siempre pasan por algo. No pude ir a los viajes de los compañeros porque tenía otras obligaciones. Pero en ningún momento quise renunciar a ser médico y a ser lo que soy ahora. Me trajo muy buenas sensaciones y disfruté muchísimo de mi hija. Y ahora tengo tres hijos ya adultos, trabajando. Estoy viviendo como una segunda juventud, mientras otras compañeras están con niños adolescentes y con los problemas de la adolescencia. Afortunadamente, mis hijos fueron tres niños sanos en todos los aspectos, tanto física como mentalmente. No me dieron más problemas que los propios de la crianza. Es de lo que más orgullosa estoy en mi vida: de mis tres hijos, de cómo fui capaz de encauzarlos, de educarlos, de que fueran personas íntegras…

"Muy pocas veces me llevo trabajo a casa; en el trabajo intento dar al 120% en lo que hago, y cuando salgo del HUCA soy Mabel, y no la doctora Soto"

¿Por qué eligió trabajar en una unidad de enfermos coronarios?

Otro sueño cumplido. Desde que empecé como residente, en 1995, siempre me sentí supervalorada por mis compañeros y por los jefes: el doctor Llorián, el doctor Cortina, el doctor Negrete, que fueron popes de la cardiología. Siempre me sentí muy respetada en cuanto a mis decisiones. Mi gran mentor fue el doctor Ignacio Sánchez de Posada, Tito Posada, gran cardiólogo. Me marcó muchísimo en mi vida profesional, porque me di cuenta que para ser un buen cardiólogo tienes que ser una buena persona. Tienes que ponerte en la situación del paciente porque, a diferencia de los de otras especialidades, son pacientes que hasta el día anterior muchas veces estaban perfectamente bien, incluso desempeñando grandes responsabilidades. Y, de repente, la vida gira y no sabes si vas a volver a poder trabajar con 50 años, qué será de tu vida, si te puedes morir... Tito Posada me enseñó lo que era ponerse en el lado del paciente, sufrir por el paciente y ayudarle desde el acompañamiento, desde un saber hacer… En la última fase de mi formación, Tito tuvo problemas de salud y estuve casi seis meses desarrollando su labor en la Unidad de Coronarios, y me enamoré perdidamente del enfermo agudo y de ese trabajo.

¿Qué sucedió cuando terminó la formación?

No había mucho trabajo. Me ofrecieron un contrato de guardias, pero a la vez se jubilaba un cardiólogo en el Hospital Álvarez-Buylla, de Mieres, donde estuve doce años en los que lo compaginé con guardias de coronarias y de cardiología en el HUCA. En el Alvarez-Buylla dejé de ser Mabel para convertirme en la doctora Soto. Fueron unos años de experiencia médica importantísimos, donde vi muchísima patología, hice guardias de medicina interna y aprendí a tratar a enfermos de todo tipo de patologías. Mi jefe nos dejaba mucha libertad: empezamos a implantar marcapasos, a hacer ecografía transesofágica, a pinchar pericardios... Fernando Gallego y Beatriz López Muñiz impulsaron mucho el hospital… De las pocas veces que he llorado en mi vida fue cuando hice la oposición y pude elegir el HUCA. No pude resistirme a esa tentación.

¿Qué es una Unidad de Coronarias?

La del HUCA es una hermana pequeña de la UVI, por así decirlo. La línea divisoria es que la UCI Cardíaca recibe al paciente cuando precisa intubación orotraqueal. Nuestro techo terapéutico es la intubación. No tenemos respiradores.

¿Y qué hacen en su unidad?

El 45% de los ingresos que tenemos son infartos con arteria cerrada. Este tipo de unidades de patología cardíaca aguda estrechan la vigilancia en las primeras 24-48 horas y han logrado cambiar la historia natural de la hospitalización y mejorar muchísimo la supervivencia. Atendemos a pacientes con arritmias, insuficiencias cardíacas agudas, bloqueos cardíacos, afectaciones pericárdicas que precisan punción…

¿Tasa de supervivencia?

La cardiología era una especialidad con un riesgo vital muy alto. Ahora, tenemos una mortalidad afortunadamente muy baja. Pero nuestro gran reto son los pacientes que no llegan al hospital. Estimamos que en torno al 25 o 30% de los infartos no llegan al hospital y esos pacientes son los que se mueren. Una vez que llegan al hospital, la mortalidad es mucho más baja, menor del 9 por ciento de los infartos.

"Hay que educar a la población para reconocer cómo es el dolor coronario y pedir ayuda en los primeros 15 o 20 minutos y siempre al 112, no en coche particular"

¿A cuántos pacientes atienden?

Tenemos seis camas. Suelo ver cada año a unos 1.000 pacientes distintos. Siete de cada diez son hombres. La estancia media es de uno o dos días, lo necesario para estabilizarlos.

¿Ha visto mucha evolución y mucha mejora de resultados a lo largo de su trayectoria?

Realmente, los que han dado un vuelco a la cardiología son los hemodinamistas. El cateterismo cardíaco invasivo emergente ha cambiado muchísimo la historia natural del infarto. Abrir la arteria en tiempo y forma es lo que salva al paciente. Cuando aparece un dolor que pudiera ser un infarto, lo más eficaz es llamar al 112, no coger un coche particular. Hay que educar a la población para reconocer cómo es el dolor coronario y pedir ayuda en los primeros 15 o 20 minutos. Y, luego, aplicar terapia eléctrica es lo que salva vidas, con el desfibrilador semiautomático que hay en muchos sitios. Todo el mundo tendría que hacer cursos, de una hora o dos, de cómo manejar un desfibrilador. Un niño de diez años puede salvar una vida.

Usted ya ha salvado alguna fuera de su trabajo...

Sí, una en el estadio del Oviedo, el Carlos Tartiere, y otra en La Fresneda. El problema es que estos pacientes, si no se les hace una reanimación cardiopulmonar con celeridad, pueden sufrir un daño neurológico irreversible.

¿Se lleva a casa la preocupación por los pacientes?

Tengo la gran suerte de que soy tranquila y nada obsesiva. Intento llevar a casa el mínimo trabajo posible. Muy pocas veces me ocurre. Intento dejarlo en el hospital. Para poder hacer eso, intento dar al 120 por ciento en lo que hago. No tengo ninguna prisa si tengo que quedarme más tiempo, pero lo dejo todo resuelto para irme tranquila. Y cuando salgo del HUCA intento ser Mabel y no la doctora Soto. Duermo muy bien y con la conciencia tranquila.

Mabel Soto, en el HUCA / Irma Collín / LNE

Muchos pacientes le tienen mucho aprecio. ¿Por qué?

Tendrían que responder ellos. Es esencial ir ilusionado al trabajo. Todas las mañanas me levanto y no me da ninguna pereza ir a trabajar. Entre los residentes y compañeros, tengo fama de ser muy rígida, de ser la teniente O’Neill… Ya he comentado lo que me enseñó el doctor Posada: siempre intento ponerme en la piel del paciente, que entienda lo que le pasa, que vea que estamos con él o con ella, intentando remar en la misma dirección. En básico que el paciente se sienta protegido y perciba que le ayudo también como persona. Intento hacer lo que me gustaría que me hicieran a mí. Es un tópico, pero creo que tiene que hacerse así. Y escuchar, escuchar. Vivimos en un mundo tecnológico en el que parece que hacer un electro o una ecocardio o una prueba de esfuerzo es más importante que preguntar al paciente qué le pasa, desde cuándo, a qué lo atribuye... Quiero ser "vintage" en el sentido de que, para mí, lo primero es el paciente y la historia clínica: que me cuente cómo se siente, cómo es el dolor… Me apoyo en todas las tecnologías, que nos ayudan muchísimo, pero la parte humana del trato es siempre esencial. Tengo muchos pacientes que hoy son amigos, o casi amigos, porque la patología es crónica, tienen recurrencias, siguen viniendo… y, bueno, me aportan mucho…

¿Le hacen regalos los pacientes?

Muchos, me da hasta vergüenza a veces. Siempre digo que no quiero nada, y menos que se sientan comprometidos, porque lo que hago es mi trabajo. Cuando estaba en Mieres, algunos me daba en Navidad el mejor pito de caleya, o el mejor lechazo, o se sigue estilando lo de llevar al médico una docena de huevos… Pero el regalo fundamental que me hacen es el agradecimiento, y que me paran por la calle. Tengo pacientes que, cuando me ven, lloran, y hablo de gente sencilla y de gente con responsabilidades importantes…

¿Hace distingos entre unos y otros?

Para mí todos los pacientes son de la máxima categoría, independientemente de su situación socioeconómica. A lo largo de mi vida profesional atendí desde altísimos cargos políticos, sociales, compañeros médicos, abogados… hasta cualquier profesión, que todas para mí son muy dignas. Y jamás hice ni haré ninguna diferencia. Todos los pacientes son tratados igual, con el mismo respeto.

¿Nunca ha dado prioridad por razones de influencia?

Nunca lo he hecho. Doy prioridad a la patología que tiene cada paciente, a la enfermedad que tiene, a la emergencia vital que pueda tener el paciente. Pero su condición social no implica para mí ningún cambio de criterio para decidir en qué momento lo trato, o de qué forma lo trato, ni muchísimo menos.

Usted atendió a Javier Fernández cuando era presidente del Principado y sufrió un infarto, en marzo de 2014…

Atendí al presidente Javier Fernández en el viejo HUCA y le contaré una cosa. Cuando llegó y ya le estabilizaron, me encomendaron que me hiciera cargo, estando él delante. Yo dije que por supuesto, pero que antes tenía que atender a otro paciente urgente, con el que quería completar algunas intervenciones. Javier Fernández esperó, y después me felicitó por la decisión que había tomado de no dejar al otro paciente, aunque fuera a base de pasárselo a otro compañero del servicio. En ese gesto, un señor que era presidente del Principado me demostró su enorme categoría humana. Y eso sí que es importante…

¿Se imagina no siendo médica?

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No. Mis padres decían que podría haber sido una gran abogada, porque siempre les convencía para hacer lo que me daba la gana… De mil vidas, en las mil volvería a ser médica y cardióloga las mil.