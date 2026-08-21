El PP tacha de engaño electoral la prometida rebaja fiscal de Barbón a las clases medias y exige deflactar el IRPF

El PP de Asturias acusa al presidente del Principado, Adrián Barbón, de preparar un «discurso electoral» en torno a la prometida rebaja fiscal para las clases medias y ha advertido de que cualquier medida que no pase por deflactar el IRPF será insuficiente para compensar el aumento de la carga tributaria provocado por la inflación. El portavoz de Economía y Hacienda de los populares en la Junta General, Andrés Ruiz, sostiene que Barbón «ni quiere ni puede hacer una rebaja fiscal» y que sus anuncios pretenden, a juicio del PP, «disfrazar la asfixia fiscal» que soportan los asturianos.

Ruiz ha situado la evolución de la recaudación en el centro de su argumentario. Según los datos manejados por el PP, los ingresos del Principado por impuestos directos e indirectos han pasado de 2.496 millones de euros en 2019 a los 3.770 millones previstos para 2026, un incremento de alrededor de 1.300 millones. El diputado ha destacado especialmente la evolución del IRPF, cuya recaudación, ha afirmado, es ahora un 65% superior a la de 2019, mientras «el salario medio se estanca» y el Ejecutivo autonómico se niega a deflactar la tarifa.

Para los populares, esa deflactación constituye la vía principal para evitar que las subidas nominales de los salarios derivadas de la inflación hagan que los contribuyentes paguen más sin haber ganado poder adquisitivo real. Ruiz ha contrapuesto esa medida con los anuncios de Barbón sobre una nueva propuesta fiscal dirigida a las clases medias y ha cuestionado que pueda existir una rebaja efectiva mientras “no se reduzcan los tipos aplicables a las rentas medias”.

IRPF, herencias y vivienda

El PP ha ampliado su crítica a otros impuestos. Ruiz ha censurado que el Principado mantenga la tributación sobre las herencias y ha reclamado una fiscalidad más competitiva respecto a las comunidades vecinas, también en figuras como el recargo autonómico del Impuesto sobre Actividades Económicas. A su juicio, esa diferencia encarece la actividad empresarial y favorece la «deslocalización de rentas» y la pérdida de potenciales inversores.

La vivienda ha sido otro de los ejes de la intervención. El parlamentario ha asegurado que el Gobierno de Barbón ha duplicado sus ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en un contexto de fuerte incremento de los precios inmobiliarios. El PP considera contradictorio que el Principado anuncie medidas de apoyo a las clases medias mientras obtiene más recaudación de un mercado residencial que, según Ruiz, está dificultando a numerosas familias el acceso a una vivienda en propiedad.

Los populares atribuyen además las limitaciones de cualquier rebaja fiscal a las diferencias dentro del Gobierno autonómico. Ruiz ha afirmado que el socio de coalición del PSOE, Izquierda Unida, ya se ha opuesto a una reducción «real» de impuestos y ha presentado esa posición como un obstáculo para que Barbón pueda materializar los anuncios realizados durante los últimos meses.

Frente a ello, el PP ha reiterado que presentará un «ambicioso plan de reforma fiscal» con el objetivo de aplicar en la próxima legislatura, si Álvaro Queipo llega a la Presidencia, la que define como «la mayor bajada de impuestos de la historia del Principado».

Críticas a la gestión del gasto

El cuestionamiento de la política fiscal ha ido acompañado de una crítica a la gestión presupuestaria. Ruiz ha acusado al Ejecutivo de ser «el más caro de la historia» y, al mismo tiempo, de gestionar peor los recursos. Entre los problemas citados ha incluido el incumplimiento de la regla de gasto, el final de los mecanismos europeos extraordinarios y las insuficiencias del actual sistema de financiación autonómica para cubrir el coste de los servicios públicos.

Según los datos citados por el PP del Ministerio de Hacienda, Asturias incumplió en 2025 la regla de gasto, con un incremento del gasto computable del 4,9%. Ruiz ha señalado además que el Principado ha tenido que elaborar un plan económico-financiero para 2026 y 2027 y ha aludido a las observaciones de la AIReF, que, según el diputado, ha pedido medidas concretas, cuantificadas y con calendario. En ese contexto, el PP ha reclamado que el Gobierno lleve a la Junta General un techo de gasto y ha anunciado que promoverá el debate parlamentario si el Ejecutivo no lo hace.

El portavoz popular también ha advertido del coste de la deuda. A partir de datos de Fedea, ha afirmado que Asturias gastará este año 130 millones de euros en intereses sobre una deuda de 3.956 millones, frente a los 116 millones de Extremadura con una deuda superior, de 5.276 millones, y los 59 millones de Cantabria, cuya deuda asciende a 3.254 millones. El PP atribuye esa diferencia, entre otros factores, al mayor peso de la financiación a tipo variable.

También se ha referido el diputado a los datos de ejecución presupuestaria publicados por LA NUEVA ESPAÑA. Ruiz ha recordado que en 2025 se ejecutó el 56% de las partidas inversoras, frente al 79% de 2019, y ha cifrado en 1.300 millones el volumen de inversión no ejecutada entre 2023 y 2025. Para 2026, sobre 1.089 millones presupuestados, el PP calcula que podrían quedar sin gastar unos 480 millones si se mantiene el ritmo de ejecución de los últimos ejercicios.

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«El problema no es que Asturias necesite sacar más dinero de los impuestos de los asturianos; el problema es que el Gobierno de Barbón recauda cada vez más y gestiona cada vez peor», ha resaltado Ruiz.