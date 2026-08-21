El sector quesero apoya al cabrales ante el desafío de gestionar los residuos

Las denominaciones de origen protegidas (DOP) Casin y Afuega’l Pitu han mostrado su apoyo a la del queso de Cabrales ante el reto que supone la gestión de purines, sueros y otros subproductos ganaderos y queseros. Se suman así al respaldo público de la DOP Queso Gamonéu, configurando un frente común en defensa de soluciones viables y sostenibles para el sector, como el proyecto "Pescandi Circular", que propone un sistema de recogida digitalizada, trazable y controlada para valorizar los subproductos queseros y ganaderos en origen. Y que incluye en su última fase la construcción de una planta de biogás, que generaría energía a partir de los purines y los sueros no aprovechables para otros fines.

Las DOP subrayan que de cada pieza de queso hay "ganaderías, queserías, familias, puestos de trabajo y una actividad económica que permite que muchas personas puedan seguir viviendo y desarrollando su proyecto de vida en el medio rural". La gestión de residuos es "una gran preocupación", pues condiciona los costes y la viabilidad de las pequeñas queserías.

Las queserías artesanales han logrado convertir "una tradición" en actividad profesional capaz de generar de riqueza y empleo en zonas donde la despoblación es ya una realidad". "Pero esa actividad tiene que ser viable. Las pequeñas explotaciones y queserías no pueden sostenerse si tienen que asumir unos costes que terminan superando, en ocasiones, su capacidad económica".

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Por todo ello, muestran su respaldo a la DOP Cabrales en la defensa de "una solución viable y sostenible para la gestión de los residuos del sector y comparten su exigencia de que cualquier infraestructura que se desarrolle en Arenas lo haga cumpliendo con todas las garantías administrativas, técnicas, ambientales, sanitarias y urbanísticas que correspondan".