Siete detenidos, dos en Gijón y el resto en Lugo, tras desarticularse una red de tráfico de cocaína: distribuían la droga por las verbenas del litoral lucense y asturiano
Los agentes de la Guardia Civil se incautaron de 4 kilos de droga, así como 6.000 euros en efectivo, cuatro vehículos a motor y un arma de fuego
Agencias
La Guardia Civil, en el marco de la "operación Zoco A7", ha desarticulado una organización criminal asentada en Burela (Lugo), dedicada supuestamente a la distribución de cocaína y hachís en distintos puntos de Lugo y Asturias, con siete detenidos, dos de ellos en Gijón y el resto en Lugo. Los detenidos distribuían la droga por las localidades en fiestas del litoral lucense y asturiano.
La investigación se inició a principios de año y permitió identificar y determinar las funciones de los integrantes de esta organización, así como establecer sus vías de abastecimiento y distribución de sustancias estupefacientes.
Durante la operación, los agentes lograron interceptar y frustrar una nueva partida de cocaína, que supuestamente tenía como destino las localidades lucenses de Burela y Foz, coincidiendo con el periodo estival.
Finalmente, el operativo culminó con la detención de siete personas, vecinas de Lugo y Asturias, con edades comprendidas entre los 27 y 45 años de edad, y la práctica de tres entradas y registros en distintos inmuebles vinculados con la organización.
Además, se intervinieron cuatro kilogramos de cocaína, 6.000 euros en efectivo, cuatro vehículos a motor y un arma de fuego. La droga habría alcanzado un valor en el mercado ilegal de medio millón de euros, una vez cortada.
La operación fue dirigida por equipo territorial de la policía judicial de Burela y las diligencias, junto con las personas detenidas y los efectos intervenidos, han sido puestas a disposición del Tribunal de Instancia, plaza número 2 de Mondoñedo, decretando el ingreso en prisión para seis de los detenidos. No obstante, podría haber más detenidos en el curso de ulteriores investigaciónes, indicaron fuentes de la Guardia Civil de Lugo.
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