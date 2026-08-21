Siete detenidos, dos en Gijón y el resto en Lugo, tras desarticularse una red de tráfico de cocaína: distribuían la droga por las verbenas del litoral lucense y asturiano

La Guardia Civil, en el marco de la "operación Zoco A7", ha desarticulado una organización criminal asentada en Burela (Lugo), dedicada supuestamente a la distribución de cocaína y hachís en distintos puntos de Lugo y Asturias, con siete detenidos, dos de ellos en Gijón y el resto en Lugo. Los detenidos distribuían la droga por las localidades en fiestas del litoral lucense y asturiano.

La investigación se inició a principios de año y permitió identificar y determinar las funciones de los integrantes de esta organización, así como establecer sus vías de abastecimiento y distribución de sustancias estupefacientes.

Durante la operación, los agentes lograron interceptar y frustrar una nueva partida de cocaína, que supuestamente tenía como destino las localidades lucenses de Burela y Foz, coincidiendo con el periodo estival.

Finalmente, el operativo culminó con la detención de siete personas, vecinas de Lugo y Asturias, con edades comprendidas entre los 27 y 45 años de edad, y la práctica de tres entradas y registros en distintos inmuebles vinculados con la organización.

Además, se intervinieron cuatro kilogramos de cocaína, 6.000 euros en efectivo, cuatro vehículos a motor y un arma de fuego. La droga habría alcanzado un valor en el mercado ilegal de medio millón de euros, una vez cortada.

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La operación fue dirigida por equipo territorial de la policía judicial de Burela y las diligencias, junto con las personas detenidas y los efectos intervenidos, han sido puestas a disposición del Tribunal de Instancia, plaza número 2 de Mondoñedo, decretando el ingreso en prisión para seis de los detenidos. No obstante, podría haber más detenidos en el curso de ulteriores investigaciónes, indicaron fuentes de la Guardia Civil de Lugo.