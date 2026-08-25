Los 5.000 trabajadores de la logística y las mercancías de Asturias cobrarán por primera vez un plus dominical

Los más de 5.000 trabajadores de los sectores de la logística, los aparcamientos y el transporte de mercancías por carretera de Asturias cobrarán por primera vez un plus por trabajar los domingos, según recoge el convenio colectivo para el período 2024-2030, firmado este martes por las asociaciones empresariales Asetra y Cesintra y el sindicato UGT.

Se trata del primer marco convencional exclusivo para el sector de mercancías y logística en la región, tras la anulación judicial del anterior convenio conjunto con el transporte de viajeros.

El acuerdo mantiene una jornada máxima de 1.720 horas anuales de trabajo efectivo, la segunda más baja entre más de 50 convenios provinciales del transporte de mercancías analizados por UGT.

Otro de los aspectos recogidos es el establecimiento de 30 minutos de descanso considerados tiempo efectivo de trabajo en las jornadas continuadas superiores a seis horas. Esta medida tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026.

Asimismo, el convenio crea por primera vez un plus dominical equivalente al 50% del salario base diario de cada categoría profesional por cada domingo trabajado dentro de la jornada ordinaria. También tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026.

En materia salarial, el convenio garantiza incrementos vinculados al IPC real más un 0,25%, con abono de atrasos desde el 1 de enero de 2026. Para 2029 y 2030 la fórmula se mejora hasta el IPC real más un 0,50%. Además, se recupera la subrogación, una garantía para proteger el empleo ante cambios de adjudicataria.

Desde Asetra y Cesintra han destacado que el convenio "culmina la estrategia jurídica e institucional impulsada por Asetra, que logró la anulación del marco anterior por resultar "inadecuado" para la operativa de las empresas de mercancías y logística". El nuevo texto deroga de forma definitiva la Ordenanza Laboral de 1971 y asume la aplicación directa del II Acuerdo General del Transporte de Mercancías.

Según las patronales, la jornada se ordena "de manera técnica y flexible" según las distintas áreas de actividad (transporte en ruta, ciclos industriales continuos y plataformas logísticas), distinguiendo con claridad entre personal móvil y no móvil. Las organizaciones han subrayado que el acuerdo "frena la deslocalización de flotas, aporta certidumbre para invertir y competir en igualdad de condiciones, y actualiza las condiciones de trabajo —con especial atención al personal de conducción— para hacer más atractiva la profesión y retener talento".

Noticias relacionadas

Por su parte, Iván López Reguero, responsable de Sector de Carreteras, Urbanos y Logística de FeSMC-UGT, afirma que el sindicato ha asumido la responsabilidad de firmar “porque la negociación colectiva debe servir para conseguir avances reales y dar seguridad a los trabajadores”, y considera que el resultado supone “una mejora objetiva de las condiciones del sector”.