Agenda: qué hacer en Asturias hoy martes 25 de agosto de 2026

Oviedo

Letras al aire en el estanque de Covadonga

El estanque Covadonga acoge a las 19.00 horas una nueva sesión del ciclo «Letras al aire». En está sesión el invitado será el escritor catalán Jorge Órdaz. En caso de lluvia la actividad se trasladará a la biblioteca Lorenzo Rodríguez Castellano más conocida como «La Granja».

«Porque lo digo yo», en el Festival de Teatro Amateur José Antonio Lobato en el Filarmónica

El teatro Filármonica acoge una nueva sesión del Festival de Teatro Amateur José Antonip Lobato. La compañía de teatro el Hórreo interpretará la obra de Mayusa J. Banciella y dirigida por Chusa Juarros. La actuación comienza a las 19.00 horas con un precio de 5€ por butaca.

Exposición de poesía y artes gráficas en el centro social Buenavista

Hasta el 30 de agosto el centro social Buenavista acoge la exposición «Cantos de amor por la Tierrina»una propuesta que une poesía y artes gráficas para acercar al público la cultura y la tradición asturiana. La muestra presenta un poemario ilustrado con grabados artísticos, en el que diez artistas asturianos contemporáneos ilustran diez poemas escritos en asturiano por el poeta José María García García.

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Exposición de 60 obras de arte en la sala del Sabadell

La Sala del Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4) acoge, hasta el 30 de septiembre, la exposición «Madre Asturias», con 60 obras de arte, de más de una treintena de autores, cedidas por 27 instituciones y colecciones privadas. Comisariada por Luis Feás, está dedicada a la identidad y los tipos humanos de Asturias desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. La sala abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; los domingos y festivos de 11.00 a 14.00, y los martes está cerrada. La entrada es gratuita.

Exposición «Vestigios de pintura» en Postigo Abierto

El espacio Postigo Abierto, situado en la calle Postigo Bajo 21 de Oviedo, acoge desde el 19 de junio y hasta el 30 de septiembre la exposición «Vestigios de pintura, del artista Agustín García Benito». Puede visitarse, de lunes a jueves, de 19.00 a 21.00 horas. El espacio permanecerá cerrado durante agosto y retomará las visitas en septiembre, también de lunes a jueves, en horario de 18.00 a 21.30 horas.

Autobús turístico

El verano aterriza en Oviedo y lo hace con un nuevo autobús turístico para recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad. Desde el 19 de junio y hasta el próximo 30 de septiembre, el vehículo realizará una ruta en la que atravesará los lugares más representativos de la capital del Principado.Una de las principales novedades para este 2026 es el cambio de vehículo respecto a años anteriores; se trata de un autobús más moderno con un espectacular diseño del skyline de Oviedo en los laterales. A lo largo del día, durante este verano, los fines de semana y fechas señaladas el autobús turístico de Oviedo realizará un total de ocho expediciones, con salidas cada hora, desde las 11.00 hasta las 20.00. Saldrá desde la calle Marqués de Santa Cruz.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI y que incluyen nombres tan destacados como los del Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Carreño de Miranda, Goya, Miguel Jacinto y Luis Meléndez, Sorolla, Piñole, Valle, Aurelio Suárez, Luis Fernández, Picasso, Dalí, Miró, Tàpies y Barceló. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. Desde el 4 de junio hasta el 25 de octubre puede visitarse la exposición «Intercambios», comisariada por Laura Baños,con la que se inaugura una de las principales líneas estratégicas de la nueva etapa del Museo de Bellas Artes de Asturias: ofrecer lecturas renovadas y transversales sobre la diversidad y magnitud de sus colecciones a partir de los intereses de la sociedad del siglo XXI La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Gijón

Mercadín de la sidra en los Jardines de la Reina

Sigue hoy la 35.º edición de la Fiesta de la Sidra Natural, que se prolonga hasta el 30 de agosto. En los Jardines de la Reina está instalado el Mercadín de la Sidra y la Manzana, de 11.00 a 23.00 horas.

Festival «Peor... ¡Imposible!» en el Antiguo Instituto

La vigesimoséptima edición del festival de cine «Peor... ¡Imposible!» sigue hoy en el Antiguo Instituto con la presentación, a las 18.00 horas, de «Las tres espadas del Zorro», de Ricardo Blasco (España-Italia, 1966); y «Hércules en el centro de la tierra», de Mario Brava (Italia, 1961). A las 22.30 horas la presentación es de «La gran huida», de Joseph Ruben (EE UU 1984).

«Noches mágicas» en el Botánico

Hoy siguen los pases de las «Noches mágicas» del Botánico del verano 2026. Un viaje en el que se mezcla la creación artística con la contemplación y disfrute directo del Jardín Botánico. El espectáculo es al aire libre y se recorre el Jardín durante la noche por lo que se recomienda acudir con calzado y ropa cómoda y adecuada (y algo de abrigo). El primer pase es a las 22.00 horas y el segundo a las 23.30. En el caso de inclemencias meteorológicas se podrá ver el espectáculo mitológico «El beso de la Serena».

Un paseo con Jovellanos, desde Cimavilla

El Museo Casa Natal de Jovellanos ofrece hoy el itinerario «Un paseo con Jovellanos», con salida las 11.30 horas y duración de 90 minutos. Se trata de un recorrido guiado por distintos espacios emblemáticos de la ciudad en el que se abordarán los planes que el ilustrado elaboró para la villa de Gijón, su posterior desarrollo urbanístico e industrial hasta el siglo XX y la recuperación de un tejido postindustrial que posibilita su disfrute ciudadano y turístico.

Sesión coral en el Centro Municipal de El Coto

A las 16.45 horas la Coral Amanecer tiene hoy un ensayo general abierto al público en el salón de actos del Centro Municipal de El Coto. Integrado por 29 componentes divididos en cuatro cuerdas: tenores, barítonos, sopranos y contraltos, el ensayo es abierto para quienes quieran escucharlo, al tiempo que invita al vecindario a la participación activa para incorporar nuevas voces.

Actuaciones de «Arte en la Calle»

A las 20.00 horas, en el paseo de Begoña, actuará la banda de rock, pop e indi «Triple Malta», banda asturiana compuesta solo por mujeres que llevan ya unos años por los escenarios asturianos compartiendo sus canciones de letras potentes y sonidos llenos de fuerza.

Fotografía y cine en una exposición en el Antiguo Instituto

«La imaxe, lo tapecío», de_Pablo Casanueva, es la exposición que se podrá ver en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, que parte de una investigación de Casanueva, a través de la fotografía y el cine, para dar espacio a lo olvidado y reconstruir trayectos vitales de su familia. Se podrá ver hasta el 7 de septiembre, en horario de 17.30 a 20.30 horas de lunes a miércoles, y de jueves a domingo también de 12.00 a 14.00 horas.

Visitas guiadas a la Laboral y subida a la torre mirador

Del 1 de julio al 8 de septiembre de 2026, todos los días, a las 10.30, 13.00 y 17.00 horas hay visitadas guiadas a la Laboral, con una duración de 75 minutos y que incluye la subida a la torre. El precio general es de 6 euros. Además, se ofrece también una subida al Mirador de la Torre todos los días a las 12.00, 18.30 y 19.00 horas. El precio de esta única entrada es de 2,5 euros.

«Convivium», en el Palacio de Revillagigedo

La exposición «Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea», instalada en el Palacio de Revillagigedo, explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 20 de septiembre. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Avilés y Comarcas

Parquelandia en Quirinal

El patio del colegio público Quirinal acoge de 16.30 a 19.30 horas «Parquelandia», un espacio infantil gratuito con hinchables, ludoteca y juegos tradicionales como la rana, los bolos asturianos o la carrera de sacos, guiado por monitores.

Feria de San Agustín

La Pista de La Exposición, el parque de Las Meanas y el parque del Muelle abren a las 17.00 horas el espacio ferial de San Agustín, con atracciones infantiles y juveniles dentro del programa festivo de Avilés.

Nintendo en la plaza

La plaza de Domingo Álvarez Acebal acoge desde las 17.00 horas un espacio Nintendo, con juegos interactivos gratuitos para todas las edades, dentro de la programación de las fiestas de San Agustín.

Fiesta infantil en el Muelle

El parque del Muelle celebra a las 18.30 horas una fiesta infantil con Holi Party y fiesta de la espuma. La cita contará con animación musical de Fred Events y reparto gratuito de más de 2.000 sobres de polvos de colores.

Gastronomía en La Exposición

El espacio gastro «#lavillaenfiestas» abre a las 19.30 horas en la Pista de La Exposición, en la explanada de la calle Esther Carreño, con ocho hosteleros locales en jaimas que funcionarán hasta el final de las actuaciones.

Charla en Valdecarzana

El palacio de Valdecarzana acoge a las 19.30 horas una conferencia de la doctora Paula de la Fuente, voluntaria de Médicos del Mundo y Open Arms, sobre rescates, acogida, solidaridad y derechos humanos, vinculada a la exposición «Vidas desplazadas».

Concierto de Gonzalo Hermida.

Gonzalo Hermida actúa a las 22.00 horas en la Pista de La Exposición, dentro de las fiestas de San Agustín y de su gira «Bandera Libertad». El cantante interpretará temas como «La ciudad intermitente», nominada a mejor canción pop.

Juegos en Ferrera

El parque de Ferrera ofrece de 11.00 a 14.00 horas, junto al quiosco de la música, una nueva sesión de «Ferrera Jugón», con juegos de mesa, dinámicas cooperativas, retos de escape y propuestas de movimiento, sin necesidad de inscripción.

Las Cuencas

Mercado en Riosa

Los puestos –una docena– con alimentación, artesanía, jardinería y textil se encuentran en la travesía de Santa Bárbara entre las 8.00 y las 1400 horas aproximadamente.

Exposición fotográfica «Historias infinitas» en La Felguera

El centro de creación escénica «Carlos Álvarez-Nóvoa» de La Felguera acoge hasta el 31 de agosto la exposición fotográfica «Historias infinitas», una muestra coral de varios autores.

Muestra con imágenes de naturaleza en Ciaño

La Casa de los Alberti de Ciaño (Langreo) alberga hasta el 30 de agosto la muestra «Pequeños mundos, grandes tesoros de la naturaleza», con imágenes de animales y plantas, tomadas por el fotógrafo Juan Carlos Rodríguez, «Daichi».

«Emovere», fotografía en Riaño

Las fotógrafa Encarnación González y Floragenia exponen su trabajo en la muestra «Emovere», que puede verse hasta el 31 de agosto en la Casa de Cultura Federico García Lorca de Riaño (Langreo).

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. En temporada de verano abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de lunes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.30 horas.

Murales al aire libre en Langreo

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Centro

Ernesto Arias levantará el telón de la XXXIX Muestra de Teatro de Lugones

El Centro Polivalente Integrado de Lugones acoge a las 20.00 horas el divertido monólogo «El compuesto milagroso de Cervantes y Saavedra» por el asturiano Ernesto Arias. La entrada general cuesta 9 euros, existiendo una tarifa reducida de 6,75 euros —disponible exclusivamente en taquilla— para estudiantes y jóvenes desempleados menores de 24 años.

Visitas teatralizadas del Ateneo Obrero mañana en Villaviciosa

El Ateneo Obrero de Villaviciosa acogerá las últimas sesiones de sus exitosas visitas teatralizadas. Los pases, programados a las 19.00 y a las 20.00 horas, proponen un inmersivo viaje por la historia de esta emblemática sociedad y su edificio desde 1911. La representación, de carácter histórico, corre a cargo de los alumnos del Taller de Teatro Contraste. Es una oportunidad excelente para acercarse al patrimonio cultural local a través de la interpretación escénica.

Exposición de A. Stime en Candás

La Casa de la Cultura de Candás acoge una exposición del artista internacional A. Stime, que podrá visitarse del 10 al 21 de agosto. La muestra reúne la obra del artista en este espacio cultural de la localidad.

Exposición multimedia sobre María de Hungría en Villaviciosa

La Casa de los Hevia (Villaviciosa) la exposición del proyecto europeo MARY4ALL. La muestra destaca el papel de María de Hungría, hermana de Carlos V, mediante paneles explicativos y tres proyecciones multimedia. Esta exhibición, que recala por primera vez en España, complementa la muestra permanente «El Primer Viaje del Rey». La instalación podrá visitarse hasta el 30 de agosto, ofreciendo al gran público una visión renovada e interactiva del Renacimiento.

Mercado en Pola de Siero

Los martes la Pola celebra el mercadillo de la Isla, en el que se realiza venta ambulante de productos multisectoriales (artículos textiles, artesanales y de ornato pequeño). Asimismo, se celebra en los aleros de la plaza de abastos el mercadillo de excedentes agrícolas, en el que los productores agrícolas del concejo venden sus productos de la huerta, y en la zona peatonal de Ildefonso Sánchez del Río, el mercadillo de la fruta y las flores.

Oriente

«Machado Flamenco» une guitarra y literatura mañana martes en el Casino de Llanes

El Casino de Llanes acogerá a las 20:00 horas el espectáculo “Machado Flamenco”. Esta propuesta cultural aúna guitarra flamenca, literatura y palabra de la mano de los artistas José Luis Montón y Lara Carrasco. El evento, apoyado por el Ayuntamiento y la Casa Municipal de Cultura en el marco del ciclo “Encuentro con los Maestros”, propone un maridaje íntimo entre la poesía machadiana y el arte flamenco.

Proyección de la película de terror «Verónica» en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella acoge a las 22.30 horas una nueva cita del Ciclo de Cine de Terror. Enmarcada dentro del programa «Agosto de Cine» y organizada por la Asociación Cultural Amigos de Ribadesella, la sesión nocturna ofrecerá la proyección de la conocida película «Verónica», conformando un plan ideal para las noches de verano en el concejo.

Actividades de verano en el Museo del Jurásico de Asturias

El Museo del Jurásico de Asturias programa en julio y agosto actividades para público familiar e infantil. De lunes a domingo, de 11.00 a 14.30 y de 15.30 a 18.30 horas, estará disponible la experiencia inmersiva «Misión dinotiempo». Habrá visita guiada al museo a las 11.30 horas; talleres infantiles como «¡Encuentra los restos del dinosaurio perdido!» a las 13.00; «Jugando con dinosaurios» a las 16.30; y «Un paseo entre dinosaurios» a las 17.30. Los miércoles se ofrece «Dinoaventura Cromos» y los domingos, «Operación T-Rex: salvemos el Museo». Los días 16 y 28 de julio habrá actividades sobre el eclipse solar con Allande Stars.

Exposición «Mi mundo entre texturas» de Conde_N_Arte en Colunga

En la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura de Colunga se podrá visitar la muestra «Mi mundo entre texturas», firmada bajo el nombre Conde_N_Arte. Impulsada por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Colunga, la exhibición pictórica estará disponible hasta el próximo 9 de septiembre. Los asistentes podrán visitarla de lunes a viernes, en horario de tarde, de 17.30 a 19.30 horas.

Exposición «Historia del puerto de Lastres»

La Casa del Pescador de Lastres acogerá, del 18 de julio al 20 de septiembre, en horario de 10.00 a 20.00 horas, la exposición «Historia del puerto de Lastres».

Occidente

Fiesta de San Bartolo en Busto (Valdés)

La localidad de Busto (Valdés) pone el broche final a sus fiestas de San Bartolo celebrando su tradicional «Día del Bollo». La programación arrancará a las 13.00 horas con una misa y continuará a las 17:30 con juegos infantiles en las escuelas. La noche comenzará a las 22.00 horas con el esperado reparto del bollo y el vino, dando paso a una gran verbena hasta la madrugada amenizada por las orquestas «JB Son» y «Los Players del Ferrol». El recinto dispondrá de carpa y amplio aparcamiento.

Fiesta de San Bartolomé en Carcedo – Luarca (Valdés)

Carcedo (Valdés) clausura sus fiestas de San Bartolomé con el esperado Día del Bollo. La jornada comenzará a las 17.30 horas con juegos infantiles, dando paso a partir de las 22:00 horas al tradicional reparto del bollo preñao. La noche culminará con una gran verbena a cargo de las orquestas «Ideas» y «Cano». Para mayor comodidad del público, el recinto festivo cuenta con carpa, amplio aparcamiento gratuito y servicio de restaurante móvil.

Fiesta de San Bartuelo en San Bartolomé de Belmonte de Miranda

La localidad de San Bartolomé de Miranda (Belmonte de Miranda) despide sus fiestas de San Bartuelo. La jornada festiva comenzará con la clásica sesión vermú. Ya en la tarde, a las 20.30 horas, tendrá lugar el tradicional reparto del bollo. A continuación, la verbena correrá a cargo de la orquesta «Nueva Onda» y de Jose Luis Francos. Durante esta velada musical se vivirá, además, un momento muy especial con la entrega de una placa de reconocimiento a un vecino del pueblo.

XXXVI Semana Cultural en Barres (Castropol)

Para la programación del día comenzará a las 20.00 horas con la misa homenaje a los mayores seguida por el concierto de «Rondalla Armonía». Tras esto en el polideportivo habrá una chocolatada con churros.

Fiesta de San Bartolo en Parlero

La localidad de Parlero celebra sus fiestas de San Bartolo. A partir de las 22.00 horas tendrá lugar el tradicional reparto del bollo, que incluye además empanada de atún y postre. La jornada festiva estará amenizada por la música en directo del dúo «Héctor & Jose» y una discoteca móvil, garantizando una gran noche de baile.

«Gatomaquia» en Luarca

El Círculo Liceo de Luarca (Sala Portizuelo) acogerá a las 20.00 horas la representación teatral de «La Gatomaquia». Esta obra, basada en el clásico de Lope de Vega, está impulsada por la Asociación Cívico-Cultural Viento del Norte. Bajo la dirección de Brenda Escobedo, los reconocidos actores Emilio Gavira y David Luque protagonizarán esta humorística batalla felina. Una gran oportunidad para disfrutar de las letras clásicas en el occidente asturiano.

Mercadillo en Llanes

Cada martes, de 8.00 a 14.00 horas, en la plaza de las Barqueras se instalan puestos en los que se pueden encontrar productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera, así como los puestos de alimentación que se ubican en la plaza de abastos municipal.

«50 años de carteles de Puerto de Vega»

La Casa de Cultura de Puerto de Vega ya acoge, hasta el próximo 6 de septiembre, la exposición “50 años de carteles de Puerto de Vega”. La muestra, abierta diariamente de 20:00 a 22:00 horas, exhibe la excelente colección de Manuel R. Fernández Méndez. El gran atractivo de esta cita es su carácter dinámico: cada jornada se exponen carteles diferentes y a las 21:00 horas se ofrece una breve explicación sobre las obras del día. Una crónica visual imprescindible del último medio siglo de la localidad.

Tren turístico diario en Luarca

Por Luarca circula todos los días un tren turístico con salida desde la plaza Alfonso X el Sabio, junto al Ayuntamiento. Los recorridos, de unos 45 minutos de duración, salen por las mañanas a las 11.00, 12.00 y 13.00 horas, y por las tardes a las 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 y 20.00 horas. Entradas: niños de 0 a 3 años, gratis; de 4 a 12 años, 5 euros; adultos, 7 euros; y mayores de 65 años, 6 euros.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.

Museo de la Miel de Boal

El Museo de la Miel de Boal reabre sus puertas tras una importante renovación. Las antiguas escuelas de Los Mazos constituyen la sede del museo, dedicado a divulgar la tradición apícola del concejo y los vínculos de Boal con la producción de miel. Este espacios museístico está dedicado a Julio Fernández Rodríguez «Naro», figura clave en la promoción de la miel boalesa. Horario: de martes a viernes, de 10.30 a 14.30 horas; sábado, de 15.30 a 18.00 horas; domingo, de 11.00 a 14.00 horas. Los lunes, cerrado.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver el funcionamiento de una prensa de viga.

Ecomuseo de Somiedo

El centro se reparte en dos sedes: en Caunedo, con una muestra dedicada a los oficios y la trashumancia, y en Veigas, con la casa como protagonista con tres cabañas de tejado vegetal de escoba, conocidas como «teitos». Están abiertos de miércoles a viernes de 11.00 a 14.00 horas; sábado, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Fiesta de Nuestra Señora de la Caridad en Navelgas (Tineo)

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La localidad de Navelgas da el pistoletazo de salida a sus Fiestas de La Caridad dedicando su primera jornada al «Día del Fútbol». La programación deportiva arrancará a las 10.00 horas con la disputa del II Torneo de Fútbol Base «Ivanín de Pacha». Por la tarde, a las 20.30 horas, la jornada culminará con un emotivo partido homenaje bajo el mismo nombre. Una cita ineludible para apoyar el deporte local y arrancar seis intensos días de celebración.