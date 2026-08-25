Asturias tiene el doble de manadas de lobos que Cantabria y la mitad de Galicia

Cantabria cuenta en la actualidad con unas 25 manadas de lobos y 177 ejemplares "campando" por la región y presentes casi en el 80 por ciento del territorio, incluso en la costa, donde también se registran daños a la ganadería por parte de este especie, en lugares donde "nunca debiera estar". Así lo señaló este martes la consejera de Desarrollo Rural y Ganadería, María Jesús Susinos, que indicó que el Gobierno continua realizando las eliminaciones previstas en el plan de gestión del lobo, que salió del LESPRE (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial) en primavera de 2025.

Así las cosas, en la región vecina tienen la mitad de manadas que en Asturias, que según el último censo del Principado cuenta con unas 50. Al mismo tiempo, Galicia duplica las asturianas según el último censo de la Xunta, con cerca de un centenar.

En Cantabria siguen adelante con su plan de control, el segundo que aplican. El año pasado se estableció un cupo de eliminaciones de 41 ejemplares, que se agotó, y el del presente ejercicio, que se aprobó en marzo y está en vigor hasta finales de diciembre, cuenta con un máximo de 35. "Estamos realizando extracciones conforme al nuevo grupo establecido para este año 2026", comentó Susinos. Además del documento, este ejercicio también se ha actualizado el baremo de indemnización de los daños a los ganaderos producidos por el lobo, en vigor también desde marzo y "a precios de mercado".

Ambientalistas

Los conservacionistas tienen en el punto de mira a los gobiernos cántabro y asturiano por la eliminación de lobo. En la comunidad vecina han podido culminar su primer plan de control, algo que no logró el Principado al tumbar el Tribunal Supremo un artículo del plan de gestión. En Galicia, la Xunta no ha podido siquiera aplicar los controles después de la retirada de la protección en abril de 2025. Los tribunales han paralizado cualquier medida de este tipo y atendido los recursos de las organizaciones ecologistas. Susinos defiende que el Gobierno cántabro actúa conforme al plan de gestión y a la ley. "Estamos siendo muy respetuosos y estamos actuando con muchísima responsabilidad y con muchísimo rigor", más al ser un "tema muy sensible que está judicializado", dijo en relación para referirse a los recursos a las resoluciones de la administración regional y que, hasta ahora, han sido respaldadas por los tribunales.

La Consejera insiste en la pretensión de hacer compatible la pervivencia del lobo con la continuidad de la actividad ganadera: "No queremos ningún exterminio, sino una convivencia, como toda la vida ha existido, entre el lobo y nuestros ganaderos".