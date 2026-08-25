Enfrentamiento entre Barbón y Echenique por las elecciones francesas: "Extraña forma de ser de izquierdas"

Solo un mes antes de que los españoles estén llamados a las urnas el próximo mes de mayo, los franceses harán lo propio. La primera vuelta será el 18 de abril, y la segunda el 2 de mayo. Y aunque en estos meses el escenario puede dar un giro de 180 grados, el principal duelo se encuentra actualmente entre los dos candidatos más extremistas: Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon. Las encuestas señalan a la líder de la formación ultraderechista como ganadora indiscutible, unos resultados que el presidente del Principado, Adrián Barbón, reconoció que le preocupan y lanzó una lectura sobre el escenario francés duramente criticada por el exsecretario de Organización de Podemos Pablo Echenique.

Barbón parte de una premisa clara: en un duelo entre la extrema derecha y la izquierda, siempre ganan los primeros. Por eso, a su juicio, “hay que buscar otros caminos y actuar con inteligencia política”. “Hay que buscar candidatos que no solo ganen dentro sino, sobre todo, que puedan ganar fuera. De lo contrario, derrota segura”, defendió a través de sus redes sociales. Una idea que, precisamente, sirve de base también para el trabajo que la Federación Socialista Asturiana (FSA) está realizando para renovar a sus candidatos municipales.

El socialista asturiano criticó a aquellos que “con tal de ver a Mélenchon en la segunda vuelta, les vale aunque eso suponga una victoria, abrumadora, de la candidata de la extrema derecha”. Una actitud que, en su opinión, es “una extraña forma de ser de izquierdas”. “Yo quiero a alguien, en segunda vuelta, que pueda ganar a Le Pen. Así de claro”, insistió.

Fue esta lectura de Barbón, la que horas después hizo saltar a Echenique, quien criticó que los socialistas carguen ahora contra políticas que en su día defendieron. “Lo de los supuestos socialistas llamando ‘extrema izquierda’ a los que defienden lo mismo que defendían ellos en los años 70 si de algo habla es de la tremenda derrota ideológica que han sufrido y han aceptado sufrir los supuestos socialistas”, respondió a través de sus redes.

Pero el enfrentamiento no se quedó ahí. El presidente del Principado volvió a la carga, defendiendo su libertad para “formular libremente” su preocupación a la vista de las encuestas y dejando claro qué haría él dado el caso: “Si yo votara, en una segunda vuelta, entre Le Pen y Mélenchon, lo tengo claro: Mélenchon. Nunca con mi voto o abstención permitiría que una ultraderechista como Le Pen gobernara”.

Pero el problema, dijo dirigiéndose directamente a Echenique, es “que no votamos ni tú ni yo y la mayoría de la ciudadanía francesa, según los datos de las encuestas, sienten menos rechazo por Le Pen que por Mélenchon. Y eso es muy grave”.

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Y, para acabar, lanzó un último recordatorio al exlíder de Podemos. “Este ‘supuesto’ socialista os ha defendido cuando nadie lo hacía de todos los ataques que recibisteis. Siempre. Pregúntale a Pablo (Iglesias) o a Irene (Montero)”, recordó.