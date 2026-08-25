El Gobierno asturiano responde a Puente: "El peaje del Huerna es injusto e ilegal"

La vicepresidenta del Principado, la socialista Gimena Llamedo, respondió este martes a las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente (PSOE), sobre el peaje de la autopista del Huerna (AP-66), e insistió insistido en que el Gobierno asturiano mantiene su reclamación para poner fin a la concesión y, mientras tanto, aplicar una bonificación a los usuarios ante las dificultades que están provocando las obras en la vía.

Puente volvió a descartar este lunes el rescate de la autopista asturiana y defendió la política del Gobierno central de esperar a que vayan venciendo las actuales concesiones para asumir la gestión de las autopistas y convertirlas en autovías. El Ministro admitió que la existencia de vías de pago genera un mapa “desigual” en España, pero sostuvo que la decisión sobre si mantener o eliminar los peajes deberá abordarse cuando exista un mapa unificado de las concesiones.

En este contexto, Puente citó expresamente a la AP-66 entre las autopistas que todavía mantienen peaje y cuestionó además que el Gobierno del PP de José María Aznar prorrogara en el año 2000 las concesiones, entre ellas la del Huerna, que se extiende actualmente hasta 2050. “Prorrogar las concesiones y luego bonificar a los usuarios es una política que a mí me cuesta mucho entender”, afirmó el ministro.

Llamedo fue preguntada hoy po estas declaraciones y reiteró la posición del Ejecutivo autonómico. “La posición del Gobierno de Asturias es clara y la hemos repetido en numerosas ocasiones”, señaló la Vicepresidenta, antes de recordar que el presidente asturiano, Adrián Barbón, también había defendido esa postura hace pocos días.

"Un peaje injusto e ilegal"

“Creemos que este peaje es un peaje injusto e ilegal”, afirmó. La prórroga de la concesión hasta 2050 está cuestionada ante las instituciones europeas y el Principado reclama que se ponga fin a la concesión.

Pero la Vicepresidenta ha puesto también el foco en la situación actual de la autopista, afectada por las obras que se están ejecutando tanto en los túneles como en otros puntos de la vía. El pasado viernes hubo un desprendimiento "leve" que provocó el cierre de la autopista durante siete horas.

“En la situación en la que se encuentra ahora mismo la vía, lo que reclamamos y creemos es que tiene que haber una bonificación”, señaló Llamedo, confiando en que “el fin del peaje tiene que estar más cerca que tarde; eso es lo que pedimos desde el Gobierno de Asturias, lo que piden los asturianos y lo que realmente creemos que sería de justicia”.

La posición del Principado llega además en un momento de creciente enfrentamiento con el Ministerio por la gestión de la AP-66. Asturias reclama una bonificación del peaje mientras duren las obras, mientras que Transportes quiere personarse en el expediente abierto por el Principado contra Aucalsa por el cobro íntegro de las tarifas durante las obras. El Ministerio sostiene que la normativa permite restricciones por motivos de seguridad o reparaciones urgentes y recuerda que existen bonificaciones de hasta el 60% financiadas por el Estado.