Herido de gravedad un conductor al salirse de la calzada en la localidad de Santullano (Allande)
El herido, M. A. S. F., fue evacuado en el helicóptero medicalizado al HUCA
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El Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias evacuó al HUCA en Oviedo a un conductor, M. A. S. F., que sufrió lesiones graves al salirse de la calzada en la localidad de Santullano, en el concejo de Allande.
El 112 Asturias recibió aviso del accidente a las 18.43 horas. Tras salirse de la vía, se produjo un vuelco.
Hasta el lugar también acudieron el Jefe de Zona Suroccidental de Bomberos de Asturias y los efectivos del parque de Tebongo.
Tras atender un situ al afectado, que se encontraba fuera del vehículo y consciente, se le evacuó al HUCA. Fueron informados el SAMU y la Guardia Civil.
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