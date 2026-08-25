Herido de gravedad un conductor al salirse de la calzada en la localidad de Santullano (Allande)

El Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias evacuó al HUCA en Oviedo a un conductor, M. A. S. F., que sufrió lesiones graves al salirse de la calzada en la localidad de Santullano, en el concejo de Allande.

Evacuación del herido. / SEPA

El 112 Asturias recibió aviso del accidente a las 18.43 horas. Tras salirse de la vía, se produjo un vuelco.

Hasta el lugar también acudieron el Jefe de Zona Suroccidental de Bomberos de Asturias y los efectivos del parque de Tebongo.

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El helicóptero de rescate a un punto de despegar. / SEPA

Tras atender un situ al afectado, que se encontraba fuera del vehículo y consciente, se le evacuó al HUCA. Fueron informados el SAMU y la Guardia Civil.