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Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
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Herido de gravedad un conductor al salirse de la calzada en la localidad de Santullano (Allande)

El herido, M. A. S. F., fue evacuado en el helicóptero medicalizado al HUCA

Bomberos y vecinos junto al herido y su vehículo.

Bomberos y vecinos junto al herido y su vehículo. / SEPA

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Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

El Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias evacuó al HUCA en Oviedo a un conductor, M. A. S. F., que sufrió lesiones graves al salirse de la calzada en la localidad de Santullano, en el concejo de Allande.

Evacuación del herido.

Evacuación del herido. / SEPA

El 112 Asturias recibió aviso del accidente a las 18.43 horas. Tras salirse de la vía, se produjo un vuelco.

Hasta el lugar también acudieron el Jefe de Zona Suroccidental de Bomberos de Asturias y los efectivos del parque de Tebongo.

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El helicóptero de rescate a un punto de despegar.

El helicóptero de rescate a un punto de despegar. / SEPA

Tras atender un situ al afectado, que se encontraba fuera del vehículo y consciente, se le evacuó al HUCA. Fueron informados el SAMU y la Guardia Civil.

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